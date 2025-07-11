РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10041 посетитель онлайн
Новости Уничтожение российских оккупантов
6 162 13

Около десятка российских штурмовиков на БМП заезжает в Часов Яр и гибнет на первом перекрестке под ударами дронов. ВИДЕО

Операторы украинских дронов уничтожили вражескую штурмовую группу на БМП в Часовом Яре в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Часов Яр - сегодня п#дары пробовали штурмовать наши позиции на броне, наши ребята из ударных дронов не дали им подъехать к нашим позициям", - отмечает в комментарии автор публикации.

Также смотрите: Российский "царь"-танк с самодельной антидроновой защитой и минным тралом на Торецком направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20009) уничтожение (7464) Донецкая область (10214) Часов Яр (379) Бахмутский район (530)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
+10 пачок пельмень родичам.👍
показать весь комментарий
11.07.2025 13:34 Ответить
+6
Вже вкидав цей віршик, але під таким відео не гріх і повториться

Ехал русский убивать

А его убили.

Плачет, ноет его мать:

- Что ж творится в мире?

Непонятно ведь за что,

По какой причине,

Ведь он ехал убивать,

А его убили.

Он же мира-то хотел

И по той причине

Просто ехал убивать,

Чтоб все мирно жили.

Чтоб разрушить города,

Школы и больницы,

Мирно жили там всегда

Братья украинцы!

Скажет батя:

- Твою мать? Не ищи причины!

Если б сын наш был живой

Не было б машины!
показать весь комментарий
11.07.2025 14:02 Ответить
+5
Рашисти порушили ПДР - неправильно виконали поворот, заїхавши на зустрічну смугу, от і покарані.
показать весь комментарий
11.07.2025 13:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+10 пачок пельмень родичам.👍
показать весь комментарий
11.07.2025 13:34 Ответить
Які там родичі? Тупоголові свиноматки з личинками, яким начхати на батька, сина, брата, аби гроші отримати від сцаря.
показать весь комментарий
11.07.2025 13:51 Ответить
Рашисти порушили ПДР - неправильно виконали поворот, заїхавши на зустрічну смугу, от і покарані.
показать весь комментарий
11.07.2025 13:35 Ответить
Малёха ни туда заехали....
показать весь комментарий
11.07.2025 13:43 Ответить
Туди....туди.... туди їм й дорога!
Слава ЗСУ - Героям Слава!
показать весь комментарий
11.07.2025 13:53 Ответить
Кацапи- нелюди дегенерати. Тільки дегенерат або нелюдь-дегенерат підпише контракт й поїде на таку загарбницьку війну.
Реально шокуюча кількість нелюдей-дегенератів на Засрашці.
показать весь комментарий
11.07.2025 13:52 Ответить
Вже вкидав цей віршик, але під таким відео не гріх і повториться

Ехал русский убивать

А его убили.

Плачет, ноет его мать:

- Что ж творится в мире?

Непонятно ведь за что,

По какой причине,

Ведь он ехал убивать,

А его убили.

Он же мира-то хотел

И по той причине

Просто ехал убивать,

Чтоб все мирно жили.

Чтоб разрушить города,

Школы и больницы,

Мирно жили там всегда

Братья украинцы!

Скажет батя:

- Твою мать? Не ищи причины!

Если б сын наш был живой

Не было б машины!
показать весь комментарий
11.07.2025 14:02 Ответить
Получили по однушке в новостройках Часов Яра.
показать весь комментарий
11.07.2025 14:14 Ответить
Розстріляли колону вдосвіта
(Попадання було не сліпе).
Залишилося чорне згарище
Та обвуглена БМП
показать весь комментарий
11.07.2025 14:18 Ответить
Чарівна русофобія
показать весь комментарий
11.07.2025 14:24 Ответить
Автор: Сергій Яковенко

афтар, гинуть люди, а ворога знищують або - були ліквідовані.

Ви хоч у школі вчились? Я вже не запитую про вищу освіту - то для вас неможливе...
показать весь комментарий
11.07.2025 14:26 Ответить
Слава Героїчним Силам Оборони України!💪❤️🖤💙💛
показать весь комментарий
11.07.2025 14:29 Ответить
Хорошо прокатились, с огоньком.. )
показать весь комментарий
11.07.2025 15:06 Ответить
 
 