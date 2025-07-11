Около десятка российских штурмовиков на БМП заезжает в Часов Яр и гибнет на первом перекрестке под ударами дронов. ВИДЕО
Операторы украинских дронов уничтожили вражескую штурмовую группу на БМП в Часовом Яре в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Часов Яр - сегодня п#дары пробовали штурмовать наши позиции на броне, наши ребята из ударных дронов не дали им подъехать к нашим позициям", - отмечает в комментарии автор публикации.
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+6 Gary Grant
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Слава ЗСУ - Героям Слава!
Реально шокуюча кількість нелюдей-дегенератів на Засрашці.
Ехал русский убивать
А его убили.
Плачет, ноет его мать:
- Что ж творится в мире?
Непонятно ведь за что,
По какой причине,
Ведь он ехал убивать,
А его убили.
Он же мира-то хотел
И по той причине
Просто ехал убивать,
Чтоб все мирно жили.
Чтоб разрушить города,
Школы и больницы,
Мирно жили там всегда
Братья украинцы!
Скажет батя:
- Твою мать? Не ищи причины!
Если б сын наш был живой
Не было б машины!
(Попадання було не сліпе).
Залишилося чорне згарище
Та обвуглена БМП
афтар, гинуть люди, а ворога знищують або - були ліквідовані.
Ви хоч у школі вчились? Я вже не запитую про вищу освіту - то для вас неможливе...