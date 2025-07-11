Около десятка российских штурмовиков на БМП заезжает в Часов Яр и гибнет на первом перекрестке под ударами дронов. ВИДЕО

Операторы украинских дронов уничтожили вражескую штурмовую группу на БМП в Часовом Яре в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Часов Яр - сегодня п#дары пробовали штурмовать наши позиции на броне, наши ребята из ударных дронов не дали им подъехать к нашим позициям", - отмечает в комментарии автор публикации.

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