В Украине начали тестировать новый вид соцвыплат. Кто их может получить?

Министерство социальной политики Украины начало тестирование нового вида помощи для получателей социальных выплат, чтобы сделать их еще более удобными и цифровизированными.

Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.

Как отмечается, новая система позволяет семьям не оформлять сразу несколько пособий, а получать одну - объединенную.

Именно поэтому с июля продолжается эксперимент для имеющихся получателей социальных пособий - речь идет о тестовом режиме назначения "базовой социальной помощи" для получателей, которые сегодня уже имеют одну или несколько из перечисленных пособий:

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

государственной помощи на детей одиноким матерям/отцам;

помощи на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их не известно.

Размер помощи привязан к так называемой базовой величине, определяющей, какой объем минимального дохода должен быть на одного человека в семье.

"Поэтому размер базовой социальной помощи рассчитывается индивидуально (он равен разнице между совокупным размером базовой величины для всех членов семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи)", - пояснили в Минсоцполитики.

Размер базовой величины составляет 4 500 грн и рассчитывается для каждого члена семьи следующим образом:

для первого члена семьи, каждого ребенка до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы - 100% базовой помощи, то есть 4500 грн.

для каждого следующего члена семьи - 70% базовой величины, с корректирующими коэффициентами для пенсионеров, в зависимости от стажа работы

К примеру: мать, которая не работает и не имеет доходов, и ребенок двух лет, которые получают сейчас помощь малообеспеченным семьям и помощь при рождении ребенка, при оформлении базовой соцпомощи смогут получать в целом 9000 грн (сейчас они получают 6500 грн); а семья из пяти человек (отец - получает минимальную заработную плату, мать и трое малолетних детей), которые оформили помощь при рождении ребенка, помощь многодетным и помощь малообеспеченным, при оформлении базовой социальной помощи в целом получат 14 010 грн (сейчас они получают 10 500 грн).

Семья, которая имеет право на базовую социальную помощь, должна выбрать: получать новый вид помощи или те "классические" виды пособий, которые имеет сейчас (например, многодетным семьям или малообеспеченным семьям).

Как сообщалось, с 1 июля 2025 года внутреннее администрирование социальных пособий, которые получают украинцы, начал осуществлять Пенсионный фонд Украины.