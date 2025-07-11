Важно, чтобы предприятия ОПК имели долгосрочные контракты, хотя бы на 3 года, - Жданов

Оборонные предприятия должны иметь возможность заключать долгосрочные контракты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время пресс-конференции заявил руководитель проекта Информационная оборона Фонда "Открытая политика" Игорь Жданов.

"Есть одна очень большая проблема, которая есть в деятельности предприятий ОПК. В частности это вопрос долгосрочных контрактов. Государственный бюджет так устроен, что эти контракты практически заключаются на один год. Такие предприятия ОПК действовать не могут, им нужны долгосрочные контракты, хотя бы на три года", - отметил он.

Жданов отметил, перед началом полномасштабного вторжения РФ Украина переходила на 3-летнее бюджетное планирование.

"Были приняты соответствующие законопроекты. Нам нужно хотя бы, чтобы эти соглашения о поставках продукции, там, где мы понимаем, что оно будет достаточно стабильным, заключать хотя бы на 3 года. Понятно, что мы ничем не заменим 155-мм снаряд. Если мы переходим на натовский стандарт, это стабильная вещь, то надо, минимум, на 3 года заключать. Если мы понимаем, что ситуация технологически может измениться, поскольку война 2023-го и 2025 года отличаются кардинально с технологической точки зрения, возможно там и нужно на 2 или на 1 год", - добавил он.

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