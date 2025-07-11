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Новини ОПК України
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Важливо, щоб підприємства ОПК мали довгострокові контракти, хоча б на 3 роки, - Жданов

Проблеми ОПК. Жданов заявив про важливість довгострокових контрактів

Оборонні підприємства повинні мати можливість укладати довгострокові контракти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час пресконференції заявив керівник проєкту Інформаційна оборона Фонду "Відкрита політика" Ігор Жданов.

"Є одна дуже велика проблема, яка є в діяльності підприємств ОПК. Зокрема це питання довгострокових контрактів. Державний бюджет так влаштований, що ці контракти практично заключаються на один рік. Такі підприємства ОПК діяти не можуть, їм потрібні довгострокові контракти, хоча б на три роки", - зазначив він.

Жданов зауважив, перед початком повномасштабного вторгнення РФ Україна переходила на 3-річне бюджетне планування.

"Було прийнято відповідні законопроєкти. Нам потрібно хоча б, щоб ці угоди про постачання продукції, там, де ми розуміємо, що воно буде досить стабільним, заключати хоча б на 3 роки. Зрозуміло, що ми нічим не замінимо 155-мм снаряд. Ми переходимо на натівський стандарт, це стабільна річ, то треба щонайменше на 3 роки заключати. Якщо ми розуміємо, що ситуація технологічно може змінитися, адже війна 2023 та 2025 року - відрізняються кардинально з технологічної точки зору. Можливо там і потрібно на 2 чи на 1 рік", - додав він.

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Автор: 

Жданов Ігор (113) зброя (7602) ОПК (238)


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І ще гроші наперед на три роки
І ще - зразу в офшор
- ОТОДІ буде ПЄРЄМОГА
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11.07.2025 14:47 Відповісти
Не гроші, а контракт. Щоб виробники мали можливість щось планувати. Щоб була реальна можливість масштабувати виробницство тих же дронів.
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11.07.2025 15:30 Відповісти
О! Давно не було видно цього професійного грантожера.
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11.07.2025 14:47 Відповісти
Так всі у владі сподіваються, що війна от-от закінчиться, до виборів готуються.
Нащо та морока з плануванням?
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11.07.2025 15:02 Відповісти
 
 