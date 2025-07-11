Важливо, щоб підприємства ОПК мали довгострокові контракти, хоча б на 3 роки, - Жданов

Оборонні підприємства повинні мати можливість укладати довгострокові контракти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час пресконференції заявив керівник проєкту Інформаційна оборона Фонду "Відкрита політика" Ігор Жданов.

"Є одна дуже велика проблема, яка є в діяльності підприємств ОПК. Зокрема це питання довгострокових контрактів. Державний бюджет так влаштований, що ці контракти практично заключаються на один рік. Такі підприємства ОПК діяти не можуть, їм потрібні довгострокові контракти, хоча б на три роки", - зазначив він.

Жданов зауважив, перед початком повномасштабного вторгнення РФ Україна переходила на 3-річне бюджетне планування.

"Було прийнято відповідні законопроєкти. Нам потрібно хоча б, щоб ці угоди про постачання продукції, там, де ми розуміємо, що воно буде досить стабільним, заключати хоча б на 3 роки. Зрозуміло, що ми нічим не замінимо 155-мм снаряд. Ми переходимо на натівський стандарт, це стабільна річ, то треба щонайменше на 3 роки заключати. Якщо ми розуміємо, що ситуація технологічно може змінитися, адже війна 2023 та 2025 року - відрізняються кардинально з технологічної точки зору. Можливо там і потрібно на 2 чи на 1 рік", - додав він.

Також читайте: НАТО заплатить за зброю для України, - Трамп