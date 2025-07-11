РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10415 посетителей онлайн
Новости Прекращение войны
2 081 38

Прекращения огня можно достичь до конца года, это несложно, - Буданов

Буданов оценил возможность прекращения огня в 2025 году

Глава ГУР МО Кирилл Буданов считает, что прекращение огня можно достичь задолго до конца года.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Реально ли это сделать - да. Сложно ли - нет. Для этого нужны как минимум три стороны - Украина, Россия и США. И мы достигнем этой позиции", - сказал он.

Также Буданов заявил, что поддержка Украины со стороны США продолжится "в ближайшее время", и Вашингтон может прислать дополнительные системы противовоздушной обороны.

"Позиция Трампа последовательна, не следует судить о нем по характеристикам СМИ. Как руководитель спецслужбы я знаю больше", - добавил глава ГУР МО.

Также читайте: Ермак пытался в очередной раз уволить Буданова в июне, - The Economist

Автор: 

Буданов Кирилл (472) прекращения огня (303)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
кава в Криму? це вже було.
показать весь комментарий
11.07.2025 15:19 Ответить
+5
Цього разу все точно - йому Гогілашвілі повідомив!
показать весь комментарий
11.07.2025 15:29 Ответить
+4
Можна...
Улюблене Слово нашого керівництва.
показать весь комментарий
11.07.2025 15:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кава в Криму? це вже було.
показать весь комментарий
11.07.2025 15:19 Ответить
Цього разу все точно - йому Гогілашвілі повідомив!
показать весь комментарий
11.07.2025 15:29 Ответить
фразу про "каву у Криму" сказав Арестович, а тупо приписують її Буданову
показать весь комментарий
11.07.2025 15:50 Ответить
Можна...
Улюблене Слово нашого керівництва.
показать весь комментарий
11.07.2025 15:21 Ответить
одностороннє
пропустив слово "одностороннє"

холуї зеленого холуя москалів уміють тільки в одностороннє припинення вогню грати, бо знищити кацапські аеродроми, мости, склади їм не дозволено
показать весь комментарий
11.07.2025 15:22 Ответить
Дайте вгадаю, шанси приблизно 50 на 50?
показать весь комментарий
11.07.2025 15:22 Ответить
Норм шанси. Як зустріти на Троєщині англійського короля...
показать весь комментарий
11.07.2025 15:28 Ответить
Досить прогнози давати.бо,здається вже і"номери в готелях Крима замовляли"на новоріччя.
показать весь комментарий
11.07.2025 15:23 Ответить
Бла-бла-буданов
показать весь комментарий
11.07.2025 15:23 Ответить
Головне щоб кавомашина не поламалася до кінця року.
показать весь комментарий
11.07.2025 15:24 Ответить
КавоАмфоКоксоМакина!!!)))
показать весь комментарий
11.07.2025 15:48 Ответить
Цікаво, цьому типу самому не надоїло гнать маячню?
показать весь комментарий
11.07.2025 15:25 Ответить
Нарцисам це не набридає. Ніколи.
показать весь комментарий
11.07.2025 15:39 Ответить
Сьогодні черга буданова вішати нам локшину на вуха, а завтра слідуючий зєполітик
показать весь комментарий
11.07.2025 15:47 Ответить
Заради правдивості такого прогнозу готовий забути про каву в Ялті в 2023 .
показать весь комментарий
11.07.2025 15:25 Ответить
Пропажа знайшлася! Сам великий визволитель Криму дає «найточніший» прогноз. А я вже думав, що він порозумнішав і припинив теліпати своїм дурним язиком.
показать весь комментарий
11.07.2025 15:25 Ответить
Та всі дебіли без винятку,просто його черга прийшла вийти на сцену.
показать весь комментарий
11.07.2025 15:40 Ответить
Все можна але цій владі зупинення вогню не вигідно, в як же і далі красти?
показать весь комментарий
11.07.2025 15:25 Ответить
Ну ще скажи що Трамп вдає дурня, а його поведінка коштує за надто дорого для українців, це життя!!! Трамп це довбограї, це ми бачимо всі!!!
показать весь комментарий
11.07.2025 15:26 Ответить
Парад лаптемозгих на ветке.
показать весь комментарий
11.07.2025 15:27 Ответить
"Також Буданов повідомив, що росія планує просунутись у Дніпропетровську область на глибину до 10 км" - чому про це не написали?
А взагалі, краще б мовчав.
показать весь комментарий
11.07.2025 15:28 Ответить
Як 2 пальці об асфальт
показать весь комментарий
11.07.2025 15:28 Ответить
Давненько прогнозів від Буданги не було...
показать весь комментарий
11.07.2025 15:29 Ответить
Кірюша, греби ластами інтенсивніше, може догребеш до кінця року, а то тебе твій друган гогі замовивши столик в кафе зачекався в Ялті.
показать весь комментарий
11.07.2025 15:30 Ответить
"Чи реально це зробити - так. Чи складно - ні.аналогічно звільненню Криу і Донецької.та Луганської областей за "мантрами гадалки буданги"
показать весь комментарий
11.07.2025 15:31 Ответить
Припинення вогню можна досягнути до кінця року, це нескладно , треба дати путі ту, що він хоче і настане припинення війни.. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала його США,- ЗМІ. КАРТА Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
Як керівник спецслужби я знаю більше...
Українцям потрібно реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК. Інакше прийде "ТЦК РФ", - Буданов Джерело: https://censor.net/ua/n3561026
Послідовність його заяв насторожує.
показать весь комментарий
11.07.2025 15:33 Ответить
Яка послідовність? Що Ви маєте на увазі?
показать весь комментарий
11.07.2025 15:41 Ответить
Недавно він заявив, що Українцям потрібно реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК. Інакше прийде "ТЦК РФ", тепер він каже, як керівник спецслужби я знаю більше... і припинення вогню можна досягнути до кінця року, це нескладно... враховуючи щоденні втрати території... яким способом він хоче досягти припинення вогню стає очевидним...
показать весь комментарий
11.07.2025 15:46 Ответить
Припинення вогню можна досягнути до кінця року, це нескладно
показать весь комментарий
11.07.2025 15:33 Ответить
Інтерв'ю під свіжі рейтинги...
Співпадіння? Не думаю...
Головне питання - хто рухає цього кандидата? Якщо опа чи соросятська помийниця, то це не дуже Гуд.
показать весь комментарий
11.07.2025 15:37 Ответить
Звісно ОПа для розпорошення голосів
показать весь комментарий
11.07.2025 15:42 Ответить
Збірник "Байки Буданова " том 4 , тим ,хто купує разом з "Казками Арестовича" - пачка локшини в подарунок
показать весь комментарий
11.07.2025 15:42 Ответить
АГА!ВЫЙДЕШ НА ПОЛЕ РАСТЕГНЁШ СВОИ ШТАНЦИ ДОСТАНЕ МЕЧЬ КЛАДИНЕЦ!И ЗАКРЕЧИШ ВЫХОДИ ПУТИНХУЙЛОКАЩЕЙ!ХА ХА ХА!ПУТИНХУЛО ТРАМПА ПОСЛАЛ НАХ!!!АНЕКДОТ!!!
показать весь комментарий
11.07.2025 15:44 Ответить
Єрмаком і Будановим триває ворожнеча вже три роки. А червнева спроба зняти його з посади була уже дев'ятою.

а, тому шо, такі солодкі байки для зе!гундоса, тільки буданов вміє вигадувати та співати на ніч.
показать весь комментарий
11.07.2025 15:46 Ответить
Яке ж воно розумне бл.....
показать весь комментарий
11.07.2025 15:47 Ответить
Интересно, а в чем замысел...
Дать рашистам закрепиться в новых областях и готовиться к следующему нападению.
показать весь комментарий
11.07.2025 15:49 Ответить
Припинення вогню можна досягнути до кінця року, це нескладно, - Буданов Джерело: https://censor.net/ua/n3562754

Війська РФ мають політичну мету - увійти вглиб Дніпропетровщини на 10 км для "буферної зони", - Буданов
показать весь комментарий
11.07.2025 15:51 Ответить
Конечно не сложно, как и кофе в Крыму... Диссертацией клянусь!
показать весь комментарий
11.07.2025 15:51 Ответить
 
 