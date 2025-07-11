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Прекращения огня можно достичь до конца года, это несложно, - Буданов
Глава ГУР МО Кирилл Буданов считает, что прекращение огня можно достичь задолго до конца года.
Об этом он заявил в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
"Реально ли это сделать - да. Сложно ли - нет. Для этого нужны как минимум три стороны - Украина, Россия и США. И мы достигнем этой позиции", - сказал он.
Также Буданов заявил, что поддержка Украины со стороны США продолжится "в ближайшее время", и Вашингтон может прислать дополнительные системы противовоздушной обороны.
"Позиция Трампа последовательна, не следует судить о нем по характеристикам СМИ. Как руководитель спецслужбы я знаю больше", - добавил глава ГУР МО.
Топ комментарии
+16 Костянтин Тихий
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+5 Ярослав Кийко
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+4 ॐ Серж ॐ
показать весь комментарий11.07.2025 15:21 Ответить Ссылка
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Улюблене Слово нашого керівництва.
пропустив слово "одностороннє"
холуї зеленого холуя москалів уміють тільки в одностороннє припинення вогню грати, бо знищити кацапські аеродроми, мости, склади їм не дозволено
А взагалі, краще б мовчав.
Як керівник спецслужби я знаю більше...
Українцям потрібно реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК. Інакше прийде "ТЦК РФ", - Буданов Джерело: https://censor.net/ua/n3561026
Послідовність його заяв насторожує.
Співпадіння? Не думаю...
Головне питання - хто рухає цього кандидата? Якщо опа чи соросятська помийниця, то це не дуже Гуд.
а, тому шо, такі солодкі байки для зе!гундоса, тільки буданов вміє вигадувати та співати на ніч.
Дать рашистам закрепиться в новых областях и готовиться к следующему нападению.
Війська РФ мають політичну мету - увійти вглиб Дніпропетровщини на 10 км для "буферної зони", - Буданов