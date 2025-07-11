Прекращения огня можно достичь до конца года, это несложно, - Буданов

Глава ГУР МО Кирилл Буданов считает, что прекращение огня можно достичь задолго до конца года.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Реально ли это сделать - да. Сложно ли - нет. Для этого нужны как минимум три стороны - Украина, Россия и США. И мы достигнем этой позиции", - сказал он.

Также Буданов заявил, что поддержка Украины со стороны США продолжится "в ближайшее время", и Вашингтон может прислать дополнительные системы противовоздушной обороны.

"Позиция Трампа последовательна, не следует судить о нем по характеристикам СМИ. Как руководитель спецслужбы я знаю больше", - добавил глава ГУР МО.

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