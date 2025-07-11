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Припинення вогню можна досягнути до кінця року, це нескладно, - Буданов
Глава ГУР МО Кирило Буданов вважає, що припинення вогню можна досягнути задовго до кінця року.
Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
"Чи реально це зробити – так. Чи складно – ні. Для цього потрібні щонайменше три сторони – Україна, Росія та США. І ми досягнемо цієї позиції", - сказав він.
Також Буданов заявив, що підтримка України з боку США продовжиться "найближчим часом", і Вашингтон може надіслати додаткові системи протиповітряної оборони.
"Позиція Трампа послідовна, не слід судити про нього за характеристиками ЗМІ. Як керівник спецслужби я знаю більше", - додав очільник ГУР МО.
Топ коментарі
+22 Костянтин Тихий
показати весь коментар11.07.2025 15:19 Відповісти Посилання
+9 ॐ Серж ॐ
показати весь коментар11.07.2025 15:21 Відповісти Посилання
+8 Погрібний Олександр
показати весь коментар11.07.2025 15:25 Відповісти Посилання
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Улюблене Слово нашого керівництва.
пропустив слово "одностороннє"
холуї зеленого холуя москалів уміють тільки в одностороннє припинення вогню грати, бо знищити кацапські аеродроми, мости, склади їм не дозволено
А взагалі, краще б мовчав.
Як керівник спецслужби я знаю більше...
Українцям потрібно реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК. Інакше прийде "ТЦК РФ", - Буданов Джерело: https://censor.net/ua/n3561026
Послідовність його заяв насторожує.
Співпадіння? Не думаю...
Головне питання - хто рухає цього кандидата? Якщо опа чи соросятська помийниця, то це не дуже Гуд.
а, тому шо, такі солодкі байки для зе!гундоса, тільки буданов вміє вигадувати та співати на ніч.
Дать рашистам закрепиться в новых областях и готовиться к следующему нападению.
Війська РФ мають політичну мету - увійти вглиб Дніпропетровщини на 10 км для "буферної зони", - Буданов
Можно в космос слетать, можно олимпийским чемпионом стать, можно выиграть в лотерею, можно не пи*деть... СТОП!!!! Последний пункт - это уже перебор.