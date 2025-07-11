Припинення вогню можна досягнути до кінця року, це нескладно, - Буданов

Глава ГУР МО Кирило Буданов вважає, що припинення вогню можна досягнути задовго до кінця року.

Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи реально це зробити – так. Чи складно – ні. Для цього потрібні щонайменше три сторони – Україна, Росія та США. І ми досягнемо цієї позиції", - сказав він.

Також Буданов заявив, що підтримка України з боку США продовжиться "найближчим часом", і Вашингтон може надіслати додаткові системи протиповітряної оборони.

"Позиція Трампа послідовна, не слід судити про нього за характеристиками ЗМІ. Як керівник спецслужби я знаю більше", - додав очільник ГУР МО.

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