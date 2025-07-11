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Новини Припинення війни
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Припинення вогню можна досягнути до кінця року, це нескладно, - Буданов

Буданов оцінив можливість припинення вогню в 2025 році

Глава ГУР МО Кирило Буданов вважає, що припинення вогню можна досягнути задовго до кінця року.

Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи реально це зробити – так. Чи складно – ні. Для цього потрібні щонайменше три сторони – Україна, Росія та США. І ми досягнемо цієї позиції", - сказав він.

Також Буданов заявив, що підтримка України з боку США продовжиться "найближчим часом", і Вашингтон може надіслати додаткові системи протиповітряної оборони.

"Позиція Трампа послідовна, не слід судити про нього за характеристиками ЗМІ. Як керівник спецслужби я знаю більше", - додав очільник ГУР МО.

Читайте: МЗС про вимоги РФ: Україна ніколи не піде на жодні обмеження своєї обороноздатності

Автор: 

Буданов Кирило (508) припинення вогню (303)


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Топ коментарі
+22
кава в Криму? це вже було.
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11.07.2025 15:19 Відповісти
+9
Можна...
Улюблене Слово нашого керівництва.
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11.07.2025 15:21 Відповісти
+8
Пропажа знайшлася! Сам великий визволитель Криму дає «найточніший» прогноз. А я вже думав, що він порозумнішав і припинив теліпати своїм дурним язиком.
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11.07.2025 15:25 Відповісти
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кава в Криму? це вже було.
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11.07.2025 15:19 Відповісти
Цього разу все точно - йому Гогілашвілі повідомив!
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11.07.2025 15:29 Відповісти
Можна...
Улюблене Слово нашого керівництва.
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11.07.2025 15:21 Відповісти
одностороннє
пропустив слово "одностороннє"

холуї зеленого холуя москалів уміють тільки в одностороннє припинення вогню грати, бо знищити кацапські аеродроми, мости, склади їм не дозволено
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11.07.2025 15:22 Відповісти
Дайте вгадаю, шанси приблизно 50 на 50?
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11.07.2025 15:22 Відповісти
Норм шанси. Як зустріти на Троєщині англійського короля...
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11.07.2025 15:28 Відповісти
Досить прогнози давати.бо,здається вже і"номери в готелях Крима замовляли"на новоріччя.
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11.07.2025 15:23 Відповісти
Бла-бла-буданов
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11.07.2025 15:23 Відповісти
Головне щоб кавомашина не поламалася до кінця року.
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11.07.2025 15:24 Відповісти
КавоАмфоКоксоМакина!!!)))
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11.07.2025 15:48 Відповісти
Цікаво, цьому типу самому не надоїло гнать маячню?
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11.07.2025 15:25 Відповісти
Нарцисам це не набридає. Ніколи.
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11.07.2025 15:39 Відповісти
Сьогодні черга буданова вішати нам локшину на вуха, а завтра слідуючий зєполітик
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11.07.2025 15:47 Відповісти
Заради правдивості такого прогнозу готовий забути про каву в Ялті в 2023 .
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11.07.2025 15:25 Відповісти
Пропажа знайшлася! Сам великий визволитель Криму дає «найточніший» прогноз. А я вже думав, що він порозумнішав і припинив теліпати своїм дурним язиком.
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11.07.2025 15:25 Відповісти
Та всі дебіли без винятку,просто його черга прийшла вийти на сцену.
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11.07.2025 15:40 Відповісти
Все можна але цій владі зупинення вогню не вигідно, в як же і далі красти?
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11.07.2025 15:25 Відповісти
Ну ще скажи що Трамп вдає дурня, а його поведінка коштує за надто дорого для українців, це життя!!! Трамп це довбограї, це ми бачимо всі!!!
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11.07.2025 15:26 Відповісти
Парад лаптемозгих на ветке.
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11.07.2025 15:27 Відповісти
"Також Буданов повідомив, що росія планує просунутись у Дніпропетровську область на глибину до 10 км" - чому про це не написали?
А взагалі, краще б мовчав.
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11.07.2025 15:28 Відповісти
Як 2 пальці об асфальт
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11.07.2025 15:28 Відповісти
Давненько прогнозів від Буданги не було...
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11.07.2025 15:29 Відповісти
Кірюша, греби ластами інтенсивніше, може догребеш до кінця року, а то тебе твій друган гогі замовивши столик в кафе зачекався в Ялті.
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11.07.2025 15:30 Відповісти
"Чи реально це зробити - так. Чи складно - ні.аналогічно звільненню Криу і Донецької.та Луганської областей за "мантрами гадалки буданги"
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11.07.2025 15:31 Відповісти
Припинення вогню можна досягнути до кінця року, це нескладно , треба дати путі ту, що він хоче і настане припинення війни.. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала його США,- ЗМІ. КАРТА Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
Як керівник спецслужби я знаю більше...
Українцям потрібно реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК. Інакше прийде "ТЦК РФ", - Буданов Джерело: https://censor.net/ua/n3561026
Послідовність його заяв насторожує.
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11.07.2025 15:33 Відповісти
Яка послідовність? Що Ви маєте на увазі?
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11.07.2025 15:41 Відповісти
Недавно він заявив, що Українцям потрібно реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК. Інакше прийде "ТЦК РФ", тепер він каже, як керівник спецслужби я знаю більше... і припинення вогню можна досягнути до кінця року, це нескладно... враховуючи щоденні втрати території... яким способом він хоче досягти припинення вогню стає очевидним...
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11.07.2025 15:46 Відповісти
Ну, це не йому вирішувати.
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11.07.2025 15:59 Відповісти
Вирішувати не йому, але як керівник спецслужби знає більше він і він робіть заяви на основі цієї інформації...
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11.07.2025 16:02 Відповісти
Припинення вогню можна досягнути до кінця року, це нескладно
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11.07.2025 15:33 Відповісти
Інтерв'ю під свіжі рейтинги...
Співпадіння? Не думаю...
Головне питання - хто рухає цього кандидата? Якщо опа чи соросятська помийниця, то це не дуже Гуд.
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11.07.2025 15:37 Відповісти
Звісно ОПа для розпорошення голосів
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11.07.2025 15:42 Відповісти
Збірник "Байки Буданова " том 4 , тим ,хто купує разом з "Казками Арестовича" - пачка локшини в подарунок
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11.07.2025 15:42 Відповісти
АГА!ВЫЙДЕШ НА ПОЛЕ РАСТЕГНЁШ СВОИ ШТАНЦИ ДОСТАНЕ МЕЧЬ КЛАДИНЕЦ!И ЗАКРЕЧИШ ВЫХОДИ ПУТИНХУЙЛОКАЩЕЙ!ХА ХА ХА!ПУТИНХУЛО ТРАМПА ПОСЛАЛ НАХ!!!АНЕКДОТ!!!
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11.07.2025 15:44 Відповісти
Єрмаком і Будановим триває ворожнеча вже три роки. А червнева спроба зняти його з посади була уже дев'ятою.

а, тому шо, такі солодкі байки для зе!гундоса, тільки буданов вміє вигадувати та співати на ніч.
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11.07.2025 15:46 Відповісти
Яке ж воно розумне бл.....
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11.07.2025 15:47 Відповісти
Интересно, а в чем замысел...
Дать рашистам закрепиться в новых областях и готовиться к следующему нападению.
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11.07.2025 15:49 Відповісти
Припинення вогню можна досягнути до кінця року, це нескладно, - Буданов Джерело: https://censor.net/ua/n3562754

Війська РФ мають політичну мету - увійти вглиб Дніпропетровщини на 10 км для "буферної зони", - Буданов
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11.07.2025 15:51 Відповісти
Конечно не сложно, как и кофе в Крыму... Диссертацией клянусь!
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11.07.2025 15:51 Відповісти
Вони по черзі брешуть,кавоман кримський
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11.07.2025 16:05 Відповісти
На його місці я б краще мовчав !
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11.07.2025 16:07 Відповісти
синдром трампа, не склдано як увыйти в крим восени 23 го
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11.07.2025 16:20 Відповісти
Усьго то треба капітулювати? Так це не складно....
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11.07.2025 16:24 Відповісти
Прекращения огня можно достичь до конца года, это несложно Источник: https://censor.net/ru/n3562754
Можно в космос слетать, можно олимпийским чемпионом стать, можно выиграть в лотерею, можно не пи*деть... СТОП!!!! Последний пункт - это уже перебор.
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11.07.2025 16:26 Відповісти
І тут остапа понесло....
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11.07.2025 16:28 Відповісти
Не вірю! Зеленій владі це недоступно і не вигідно.
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11.07.2025 17:37 Відповісти
 
 