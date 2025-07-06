МЗС про вимоги РФ: Україна ніколи не піде на жодні обмеження своєї обороноздатності

У Міністерстві закордонних справ України відповіли Росії щодо її вимог, зауваживши, що Україна ніколи не погодиться на жодні обмеження

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, на цьому наголосив речник МЗС Георгій Тихий.

"Ніколи Україна не піде ні на які обмеження своєї обороноздатності. Це стосується і Збройних сил, оборонно-промислового комплексу і оборонної підтримки від партнерів", - сказав Тихий.

Він зауважив, що навіть якщо серед членів НАТО немає консенсусу щодо вступу України в Альянс, ніхто не диктуватиме правила щодо обмежень.

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Речник також наголосив, що Україна працює над посилення свого оборонно-промислового комплексу.

"У нас зараз основний пріоритет на всіх переговорах - це залучення інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс. Це взаємовигідно нам і партнерам. Вони отримують доступ до спільного виробництва і технологій. Україна вже має технології, яких немає ні в кого", - додав він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кремлівський диктатор Володимир Путін вимагає визнання Україною нейтралітету та результатів "референдумів", проведених на окупованих Росією територіях на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та на Запоріжжі.

Крім того, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ могла б погодитися на перемир'я в разі, якщо країни Заходу на час припинення вогню зобов'язалися б припинити військову допомогу Україні.