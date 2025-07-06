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Новости Требования Путина относительно войны в Украине Требования РФ относительно прекращения огня
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МИД о требованиях РФ: Украина никогда не пойдет на какие-либо ограничения своей обороноспособности

МИД о требованиях РФ

В Министерстве иностранных дел Украины ответили России относительно ее требований, отметив, что Украина никогда не согласится ни на какие ограничения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий.

"Никогда Украина не пойдет ни на какие ограничения своей обороноспособности. Это касается и Вооруженных сил, и оборонно-промышленного комплекса, и оборонной поддержки от партнеров", - сказал Тихий.

Он отметил, что даже если среди членов НАТО нет консенсуса относительно вступления Украины в Альянс, никто не будет диктовать правила относительно ограничений.

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Спикер также подчеркнул, что Украина работает над усилением своего оборонно-промышленного комплекса.

"У нас сейчас основной приоритет на всех переговорах - это привлечение инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс. Это взаимовыгодно нам и партнерам. Они получают доступ к совместному производству и технологиям. Украина уже имеет технологии, которых нет ни у кого", - добавил он.

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Напомним, ранее сообщалось, что кремлевский диктатор Владимир Путин требует признания Украиной нейтралитета и результатов "референдумов", проведенных на оккупированных Россией территориях на Луганщине, Донетчине, Херсонщине и в Запорожье.

Кроме того, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ могла бы согласиться на перемирие в случае, если страны Запада на время прекращения огня обязались бы прекратить военную помощь Украине.

Автор: 

МИД (7044) россия (96505) прекращения огня (302)


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Топ комментарии
+4
росія це країна терорист, вона не може ставити жодних умов, а має бути ліквідована як злочинне терористичне утворення.
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06.07.2025 14:19 Ответить
+2
Какіх пєрєґоворов? С кєм?
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06.07.2025 14:05 Ответить
+1
А навіщо взагалі обговорювати гавкіт скажених собак з боліт? Ви ж розумієте що рашисти недоговороздатні. Тоді про які перемовини ви постійно мрієте. Чи вам нагадати чим дакінчились всі перемовини які рашисти вели з будь з ким
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06.07.2025 14:15 Ответить
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Тихий краще-б тихо сидів. Шо ж це за дипломат, який каже: "ніколи"? А якщо Росія роззброїться та віддасть усі свої атомні бомби? Так і треба казати: звичайно, ми готові роззбоїтись, але тікі після вас!
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06.07.2025 13:49 Ответить
Путлэру подавай ще " ключ от квартиры где деньни лежат". Великий комбінатор пуйло.
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06.07.2025 14:15 Ответить
росія це країна терорист, вона не може ставити жодних умов, а має бути ліквідована як злочинне терористичне утворення.
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06.07.2025 14:19 Ответить
Ти дебіл. Кидай дивитися телевізор!
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06.07.2025 16:11 Ответить
Never say never again! (c)
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06.07.2025 13:52 Ответить
Зачем что-то говорить и тем более в процессе переговоров?
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06.07.2025 13:58 Ответить
Какіх пєрєґоворов? С кєм?
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06.07.2025 14:05 Ответить
А навіщо взагалі обговорювати гавкіт скажених собак з боліт? Ви ж розумієте що рашисти недоговороздатні. Тоді про які перемовини ви постійно мрієте. Чи вам нагадати чим дакінчились всі перемовини які рашисти вели з будь з ким
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06.07.2025 14:15 Ответить
літо! спека. відпустки.
треба створювати якийсь шум.
тепер бачите, чому саме сибіга?
вміє підтримувати шоу про голобородька.
якась тупа нікчемна *****, але ж працює для дебіло марафону!
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06.07.2025 14:19 Ответить
давайте ещё миллион бракованных мин выпускать, зелёные саботажники
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06.07.2025 14:21 Ответить
А те шо відбувається зараз завдяки зеленскогму та зграї йього шакалів - провалено все - то, пілять не обмеження. От як каже військовий про діючу владу - https://www.youtube.com/shorts/0Sbmjct9Wzs
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06.07.2025 14:24 Ответить
єлє повіходілі с позіції 🤣
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06.07.2025 15:19 Ответить
 
 