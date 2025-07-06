МИД о требованиях РФ: Украина никогда не пойдет на какие-либо ограничения своей обороноспособности

В Министерстве иностранных дел Украины ответили России относительно ее требований, отметив, что Украина никогда не согласится ни на какие ограничения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий.

"Никогда Украина не пойдет ни на какие ограничения своей обороноспособности. Это касается и Вооруженных сил, и оборонно-промышленного комплекса, и оборонной поддержки от партнеров", - сказал Тихий.

Он отметил, что даже если среди членов НАТО нет консенсуса относительно вступления Украины в Альянс, никто не будет диктовать правила относительно ограничений.

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Спикер также подчеркнул, что Украина работает над усилением своего оборонно-промышленного комплекса.

"У нас сейчас основной приоритет на всех переговорах - это привлечение инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс. Это взаимовыгодно нам и партнерам. Они получают доступ к совместному производству и технологиям. Украина уже имеет технологии, которых нет ни у кого", - добавил он.

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Напомним, ранее сообщалось, что кремлевский диктатор Владимир Путин требует признания Украиной нейтралитета и результатов "референдумов", проведенных на оккупированных Россией территориях на Луганщине, Донетчине, Херсонщине и в Запорожье.

Кроме того, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ могла бы согласиться на перемирие в случае, если страны Запада на время прекращения огня обязались бы прекратить военную помощь Украине.