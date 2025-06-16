РФ будет требовать от Украины уничтожить западное оружие для завершения войны, - МИД России

Россия будет требовать от Украины, чтобы та избавилась от западного оружия для завершения войны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Moscow Times, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, предоставленное Украине западное оружие создает угрозу безопасности не только России, но и стран Запада.

"Все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. Они (вооружения) должны быть сокращены, утилизированы, причем гарантированно", - отметил он.

В качестве примера он привел переданные моджахедам в Афганистане зенитно-ракетные комплексы "Стингер", которые потом пришлось "поставить под контроль".

"Даже с учетом этого опыта поражает степень безрассудства тех политических деятелей, которые продолжают вбрасывать вооружение на рынок, прекрасно осознавая, что черные рынки буквально пухнут от оружия, которое в результате реализации коррупционных схем потоком плывет в разные части земного шара, в том числе и в Европу", - сказал Грушко.

Читайте: США и РФ проведут третий раунд переговоров вскоре, - МИД России