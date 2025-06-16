РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6984 посетителя онлайн
Новости Требования РФ относительно прекращения огня Поставки оружия для Украины
20 586 96

РФ будет требовать от Украины уничтожить западное оружие для завершения войны, - МИД России

РФ хочет уничтожения западного оружия в Украине

Россия будет требовать от Украины, чтобы та избавилась от западного оружия для завершения войны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Moscow Times, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, предоставленное Украине западное оружие создает угрозу безопасности не только России, но и стран Запада.

"Все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. Они (вооружения) должны быть сокращены, утилизированы, причем гарантированно", - отметил он.

В качестве примера он привел переданные моджахедам в Афганистане зенитно-ракетные комплексы "Стингер", которые потом пришлось "поставить под контроль".

"Даже с учетом этого опыта поражает степень безрассудства тех политических деятелей, которые продолжают вбрасывать вооружение на рынок, прекрасно осознавая, что черные рынки буквально пухнут от оружия, которое в результате реализации коррупционных схем потоком плывет в разные части земного шара, в том числе и в Европу", - сказал Грушко.

Читайте: США и РФ проведут третий раунд переговоров вскоре, - МИД России

Автор: 

МИД РФ (1686) оружие (10437) россия (97292)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+38
Даже так? А Україна вимагатиме від Сосії повісити ***** і спалити моцкву до тла для завершення війни
показать весь комментарий
16.06.2025 13:36 Ответить
+31
А чому наші зами замів не вивалюють подібні заяви на кацапню? Тільки обтікають там в тому МЗС.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:47 Ответить
+22
Ми будемо вимагати від раісі репарацій,видачі воєнних злочинців,демілітарізіції і денацифікації пітінського фашистського режиму.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украина обещает подумать, если московия переименует ядерную триаду на ядерный дуплет.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:34 Ответить
А чому наші зами замів не вивалюють подібні заяви на кацапню? Тільки обтікають там в тому МЗС.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:47 Ответить
Чому-чому? Тому, що обтікають!
показать весь комментарий
16.06.2025 13:58 Ответить
Треба їбашити по всьому що зманшує ядерну міць рф: носії, радари, склади, дослідницькі центри.. це єдине за що тримається *****! Для нього хай вся роіся буде в огні, але ядерну дубину не троньте! Це як гла для хащика
показать весь комментарий
16.06.2025 13:54 Ответить
Ну так ми й знищуємо цю зброю!А кацапчики нам допомагають.Територію свою надали,ходячі мішені,мішені які літають,їздять,плавають,все йде як треба
показать весь комментарий
16.06.2025 14:01 Ответить
оно ізраїль знищує, а ми, так, лише трошки пошкрябати.
показать весь комментарий
16.06.2025 14:06 Ответить
Ну,як можемо так і ложимо.Зі світу по кульці,кацапії торба....
показать весь комментарий
16.06.2025 14:13 Ответить
ізраїлю сша допомагають. Нам зупинили всю допомогу
показать весь комментарий
16.06.2025 23:29 Ответить
є зустрічна пропозиція - знищити все півн. корейське озброєння включно із переданим Пончиком.....

корпусом північночнокорейських солдат чисельністю 10 000 особин

під наглядом міжнародних наглядачів
о це буде "парітет" !

.
показать весь комментарий
16.06.2025 16:35 Ответить
Дкмаю, тампон їм з радістю у цьому допоможе, поставивши вимогу до України ПОВЕРНУТИ всю надану америкою зброю.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:35 Ответить
Верещиш поки ти, а Україна б'ється за свою незалежність. І так ми бажаємо закінчення війни, але нашою перемогою. А трампанутий і так може зробити що завгодно, що можна чекати від хворого
показать весь комментарий
16.06.2025 13:46 Ответить
Проспись довбню,якою перемогою,ти чуче..ло наобирало зрадників,мородерів ,брехунів до влади,а тепер про якусь перемогу гавкаєш,а зараз седиш на своїй дупі рівно та пишеш свої нікчемні висери,замість того щоб виправити свою помилку 2019 року. Без перемоги над внутрішніми гнидами,зрадниками,мородерами ніякої перемоги Україні не бачити,запам'ятай це неверескун.
показать весь комментарий
16.06.2025 14:00 Ответить
Може в Україні щось змінилось,а не в США?
Підкажу! 73% обрали хворого на посаду "президент".
показать весь комментарий
16.06.2025 14:51 Ответить
В першій каденції Трамп запроваджував санкції проти рашистів,надавав ЗСУ зброю,а що змінилось на другий каденції?
показать весь комментарий
16.06.2025 14:49 Ответить
Цікаво, і яку ж він зброю надавав? (Ті нещасні 10 джавелінів не рахуємо) 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
16.06.2025 16:15 Ответить
Якщо в тее пм'ять як у амеби,і зє-дебіл з тв замість мізків - обов'язково напишеш саме так!
показать весь комментарий
16.06.2025 17:03 Ответить
Хєр по всій морді, а не зброя, але можна і повернути кацапам взад... так що гімном куранти залягає🇷🇺💩💩💩💩💩💩💩🐷👉🖕🖕🖕🖕🖕⚰️☦️🚢
показать весь комментарий
16.06.2025 13:41 Ответить
До речі, я про це писав ще тут тут і тут
показать весь комментарий
16.06.2025 13:54 Ответить
Хай відсосе! Сам не давав, тому і повертати зась!
показать весь комментарий
16.06.2025 15:59 Ответить
Даже так? А Україна вимагатиме від Сосії повісити ***** і спалити моцкву до тла для завершення війни
показать весь комментарий
16.06.2025 13:36 Ответить
Мабуть це те що прагнуть москалі яки не живуть у ху...лограді
показать весь комментарий
16.06.2025 13:40 Ответить
Ну так де заява нашого МЗС з такими вимогами? Ніхто ж не проти. Сидять там ..язики в дупу позасовували.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:49 Ответить
Ну в цьому плані наша влада не доробляє. А повинні кожен день і Сосії і всьому світу нагадувати що Київ як мати городів рузьких і як засновник моцкви вимагає московських і інших бунтівників скласти зброю і вийти за межі міст з піднятими вгору руками для здачі в полон і понесення справедливого покарання
показать весь комментарий
16.06.2025 14:01 Ответить
А там ,,ждуни" сидять- як би чого не вийшло, в може ще прийдуть..... .
показать весь комментарий
16.06.2025 17:53 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 16:19 Ответить
Є кращий варіант - створення ядерної, хімічної, біологічної та радіологічної зброї стримування.

https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
показать весь комментарий
16.06.2025 13:37 Ответить
Це давно пора зробити і знищувати окупантів усіма засобами і методами!!!
показать весь комментарий
16.06.2025 17:55 Ответить
Та ні, потрібно було балістику виробляти при приході наполєончіка!
показать весь комментарий
16.06.2025 13:43 Ответить
Славуньчику, є така приказка " молчи дурак, - за умного сойдёшь"... Тож краще б ти промовчало, для чого свою тупість так відкрито показувати... Де речі, ти хоч уявляєш, що таке процес очистки урану та як отримується плутоній для виготовлення отієї самої ядроної бонби, яка завжди попадає в епіцентр... тільки не той, що в Гереги... угу б*я 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
16.06.2025 13:47 Ответить
>Де речі, ти хоч уявляєш, що таке процес очистки урану
"Очистки" від чого?

>та як отримується плутоній
В реакторах, з 238U.

Ми цілком можемо створити ядерну зброю на плутонії: https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
показать весь комментарий
16.06.2025 13:51 Ответить
Не знаю про ядерну зброю, а що мішає виготовляти ціанід, крисиний яд і другі смаколики для рашки? Наївшись таких смаколиків расєянє з го...Ом з'їдять і під.....ка путю !!!
показать весь комментарий
16.06.2025 18:05 Ответить
А за 3 роки ДО повномасштабної війни?!
Бо війна почалася не с зє,а янека.
показать весь комментарий
16.06.2025 14:54 Ответить
ну можна поствити шілдікі гЄрань шахед.. наприклад патріот с-300. авыдокажите (с)
показать весь комментарий
16.06.2025 13:38 Ответить
Може ще усім прийти з вірьовками, щоб ху...лу було приємне. Ви тварюки вже навчили нас не вірити вам. Особливо після паперу яку назвали меморандум
показать весь комментарий
16.06.2025 13:39 Ответить
Ми будемо вимагати від раісі репарацій,видачі воєнних злочинців,демілітарізіції і денацифікації пітінського фашистського режиму.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:39 Ответить
Ми,але НЕ зеленський!
показать весь комментарий
16.06.2025 14:56 Ответить
Це те саме що добровільно здатись, без західної зброї Україна легка ціль, з свого тільки китайські беспілотники.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:39 Ответить
Тільки хто ті дебільні вимоги буде слухати? Історики пишуть, що всі імперії перед розвалом вели себе неадекватно.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:40 Ответить
Після повної відмови росії від ядерної зброї, військово-повітряних та військово-морських сил і ракетного озброєння.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:40 Ответить
З гарантією,під контролем ЄС!
показать весь комментарий
16.06.2025 14:57 Ответить
Лише коли ви здохните.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:41 Ответить
Натомість Росія має знищити всю свою ядерну зброю і вийти з окупованих українських територій
показать весь комментарий
16.06.2025 13:41 Ответить
Які ж лицеміри! Здайте зброю і ми вас нагнемо!
показать весь комментарий
16.06.2025 13:42 Ответить
Нагла, зухвала цинічна брехня.

Приклад Хуцпи як основи політики.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:42 Ответить
нічого нового. Касапи з ****** хочуть колонізації України шляхом нашої капітуляції; а для цього влни хочуть знищити ЗСУ шляхом позбавлення зброї. Це поки що вони за іноземну зброю талдичать; потім почнуть за зброю нашого власного виробництва....

Найкращою відповіддю з України на такі ультиматуми було би штибу "Україна планує вступати до НАТО, це записано в нашій Конституції, тому натівська зброя в ЗСУ доречна, і її має бути ще більше". Десь так...
показать весь комментарий
16.06.2025 13:43 Ответить
Ну нє, у кацапів серйозна шиза.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:43 Ответить
Потрібно почати з того що Україна НЕЗАЛЕЖНА держава і якісь жаби з боліт не мають права квакати що і як нам робити
показать весь комментарий
16.06.2025 13:44 Ответить
100500 мета сво? Ох і довбой@би кацапські. А чому б ємєлям просто не з'ї#атися з України для завершення війни?
показать весь комментарий
16.06.2025 13:45 Ответить
а чому не підписати новий меморандум та не передати зброю у ресефесер ???? це ж вже було !!!
показать весь комментарий
16.06.2025 13:45 Ответить
Та виродків типу кучми і крав чука вже нема,навіть сьогоднішні баранята,і то на таке не поведуться
показать весь комментарий
16.06.2025 14:04 Ответить
Кацапи сміються з Заходу і України
показать весь комментарий
16.06.2025 13:47 Ответить
Ага, щаз. Всі Петріоти і IRIS-T знищимо, щоб ви могли безперешкодно українців знищувати ракетами і шахедами...
показать весь комментарий
16.06.2025 13:47 Ответить
До речі, як повідомляє https://www.ifw-kiel.de/publications/news/ukraine-support-europe-largely-fills-the-us-aid-withdrawal-lead-byn-the-nordics-and-the-uk/ Kiel Institute for the World Economy, https://newsua.one/news-military/113641.html Сполучені Штати Америки не надали жодної нової допомоги Україні у період березня та квітня 2025 року. Водночас, європейські країни збільшили свою підтримку, хоча й нерівномірну. Скандинавські країни та Велика Британія, помітно збільшили обсяги допомоги, тоді як інші, як-от Німеччина, зберегли більш помірний рівень.
Але за даними оновлень у дослідженні Kiel Institute, збільшення європейської допомоги ледве компенсує гальмування у питаннях підтримки з боку США.
Європа виділила 10,4 мільярда євро військової допомоги та 9,8 мільярда євро гуманітарної та фінансової допомоги. Це найбільша сукупна сума за будь-який двомісячний період з початку війни.
Середньомісячна допомога з січня по квітень 2025 року дещо перевищила середній показник за 2022-2024 роки.
"Примітно, що Європа заповнила прогалину. .. Залишається з'ясувати, чи це тимчасовий сплеск, чи початок більш тривалого зсуву в ролі Європи як головного прихильника України", - каже Крістоф Требеш, керівник Відстеження підтримки України.
Зростання допомоги Україні, які країни слід виділити:
 ● серед країн Північної Європи - це Швеція, яка виділила 1,6 мільярда євро у березні;
 ● також Норвегія - 670 мільйонів євро у квітні.
За даними Kiel Institute, це рекордні місячні показники для обох країн.
"Загалом країни Північної Європи збільшили свою допомогу на 5,8 мільярда євро з січня по квітень 2025 року", - ідеться у висновках дослідження.
Також Велика Британія активізувала свою діяльність, виділивши 4,5 мільярда євро з початку року. 1,8 мільярда євро з цієї суми надійшло за рахунок заморожених російських активів, а не нових бюджетних витрат.
Франція внесла 2,2 мільярда євро, включаючи майже 195 мільйонів євро заморожених активів.
Німеччина виділила 650 мільйонів євро у 2025 році, що приблизно на 70 відсотків менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
Іспанія та Італія у 2025 році виділили лише 10 мільйонів євро та 20 мільйонів євро відповідно.
Відіграли важливу роль також Інституції ЄС, виділивши 12,2 мільярда євро за той самий період, підсумовує у своєму звіті Кільський університет.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:48 Ответить
*****! Там на зустрічі з тобою свиноматки казали тобі спасіба за те що ти вбивпєш їх чоловіків синів, тож раз така пʼянка ... і це так прекрасно то направляй ще 1 млн скота в трусіках на розтріл ... не обовʼязково витрачати гроші на зброю і все інше оаз уе таке благо для вас
показать весь комментарий
16.06.2025 13:48 Ответить
Україна вимагатиме від пітьми позбавлення її усієї ядерної зброї під наглядом міжнародних спостерігачів шляхом вилучення ядерних боєголовок з їх носіїв та зі складів зберігання, знищення шахтно-пускових установок, АПЧ, стратегічних літаків Ту-95 та Ту-160, а також Ту-22.
Всі виробництва і дослідницькі центри, що задіяні у випуску ЯЗ, мають бути ліквідовані.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:48 Ответить
РФ вимагатиме від України знищити західну зброю, об голови росіян? Всю західну зброю, що в заходу є?))
показать весь комментарий
16.06.2025 13:50 Ответить
А Україна буде вимагати від рососії zнищити саму себе-від бєлгорода до тіксі!
показать весь комментарий
16.06.2025 13:51 Ответить
А де в нас є західна зброя ? Кокошенков її всю вже знищив давно ,, при чому - тричі .
Ідіть шукайте , може щось і знайдете .
показать весь комментарий
16.06.2025 13:54 Ответить
Це ми вже проходили.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:54 Ответить
зустрічна вимога- *****, шойгу, лавров, скабеева, сімонян та інші повинні предстати перед судом
показать весь комментарий
16.06.2025 14:00 Ответить
Навіть Орда не була такою тупою і нахабною як Московія.
показать весь комментарий
16.06.2025 14:01 Ответить
Ага. А ще прокласти дороги і освітити, щоб кацапам було зручніше.
показать весь комментарий
16.06.2025 14:03 Ответить
если она передана в оренду, то ее после войны надо будет вернуть. Если продана или подарена, то она уже не западная, а наша. Чего уничтожать? Огласите пожалуйста весь список.
показать весь комментарий
16.06.2025 14:03 Ответить
Звичайно ж Україна позбудеться, але є ньоюанс яким чином
показать весь комментарий
16.06.2025 14:04 Ответить
Та так і робимо потроху. Далекобійну утилізуєм об стратегічні кацапські об'єкти, тактичну - просто об кацапів та їх техніку. Що не так, кацапи?
показать весь комментарий
16.06.2025 14:05 Ответить
Я згоден віддати дідусеву берданку після того,як ***** в прямому ефірі відсмокче у старого киргиза!
показать весь комментарий
16.06.2025 14:09 Ответить
Та посилайте тих кацапів курсом крейсером "москва".Самі знищуйте іранську,корейську,а ще ту зброю болотного походження які мають в собі комплектуючу компоненту китайського,європейського та американського походження.Клин клином вишибають.
показать весь комментарий
16.06.2025 14:14 Ответить
І ще видати відразу чорні пакети, щоб самі позалазили.... Та ви, КАЦАПСЬКІ ГНИДИ, так і не зрозуміли за 300 років, що УКРАЇНЦІ ВАС ПЕРЕЖИВУТЬ, БО ЗВИКЛИ ДО БОРОТЬБИ!!! Слава Україні!!!
показать весь комментарий
16.06.2025 14:19 Ответить
Усі західні ракети, снаряди, міни, кулі ми і так нищимо об російську армію. Що не так?
показать весь комментарий
16.06.2025 14:20 Ответить
😅🤣🤣🤣
показать весь комментарий
16.06.2025 14:33 Ответить
А Україна вимагатиме що б так звана росія повісила всіх рашиських злочинців включаючи путіна .
показать весь комментарий
16.06.2025 14:33 Ответить
Замість того, щоб дати гідну відповідь кацапським пацюкам, Сибіга знову ввечері влізе у телевізор і заявить "лише ЛІДЕРСТВО і сильні кроки президента ртампа можуть ЗУПИНИТИ цю війну".

показать весь комментарий
16.06.2025 14:54 Ответить
... кацапское словоблудие. Сколько уже было договоров казлабада из США. об сокращении(ликвидации) оружия, а на Украину напасть нашлось, даже оружие времен 2 МВ. Предлогать разоружить над мацквастаном всю ядерку, бо не согласимся.
показать весь комментарий
16.06.2025 15:02 Ответить
Украина уничтожит западное вооружение соазу, как ***** вернёт Крым и выплатит репараций и контрибуции Украине!!😅😂🤪🥳🤗🤣
показать весь комментарий
16.06.2025 15:15 Ответить
Тільки дурні можуть в нашому світі знищувати зброю.
показать весь комментарий
16.06.2025 15:20 Ответить
Кацапы -пнх
показать весь комментарий
16.06.2025 15:18 Ответить
Ще один клоун з дивною фамілією "грушко". Підкажить хто небудь цьому дибілу, що на проблему безпеки россійських нацистів всім в світи глибоко нас-рати. Так звана россія викреслили себе зі списку цивілізованих країн.
показать весь комментарий
16.06.2025 15:27 Ответить
Обана...
Ну ок, але тільки у обмін на те, що Чмосковити спалять вщент усі міста і села по уральський хребет, а самі з****** нах*й у заполяр'е...
показать весь комментарий
16.06.2025 15:46 Ответить
Вимоги до москви: припинити отримання зброї від корейців, з ірану, китаю; демілітиразувати вже отримані озброєння; заморозити переозброєння московської злочинної армії бандюків: вийти з окупованих територій; відшкодувати збитки за нанесену шкоду Україні; розпустити окдб і запитувати дозволу в України на входження до будь яких мілітарних блоків.
показать весь комментарий
16.06.2025 16:04 Ответить
Та без питань. Всі ракети передамо росії, тільки є один нюанс - своїм ходом
показать весь комментарий
16.06.2025 16:25 Ответить
Зеленеський роби так як зробив маленький Ізраїль по відношеню до 90млн Ірану у столтці якого, Тегерані течуть річки лайна! У москві так само має бути, щоб той кремль лайном затопило разом з бункером ***** !
Якщо ти нездатен то йди геть,ми знайдемо того хто зможе це зробити!
показать весь комментарий
16.06.2025 16:53 Ответить
Ага, а під@ри за тиждень знову почнуть... Кац@пським виродкам немає віри...
показать весь комментарий
16.06.2025 18:13 Ответить
******* кацапів до останнього *****.
показать весь комментарий
16.06.2025 18:20 Ответить
Відповідь МЗС України - Ми вже знищуємо. На ваших башках.
показать весь комментарий
16.06.2025 18:48 Ответить
Завтра зажадають поголівну кастрацію всіх українських чоловіків, щоб гарантовано знищити українську націю.
показать весь комментарий
16.06.2025 19:44 Ответить
Треба погоджуватись, поки не передумали. І херячити їх усім що е..
показать весь комментарий
16.06.2025 20:44 Ответить
Ще одні ''миролюбні'' кровожерливі кацапо- гниди.
показать весь комментарий
16.06.2025 23:43 Ответить
В Україну зайдуть голубі каски ми їм цю зброю і передамо.
показать весь комментарий
17.06.2025 05:43 Ответить
показать весь комментарий
17.06.2025 09:04 Ответить
 
 