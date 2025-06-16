РФ будет требовать от Украины уничтожить западное оружие для завершения войны, - МИД России
Россия будет требовать от Украины, чтобы та избавилась от западного оружия для завершения войны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Moscow Times, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
По его словам, предоставленное Украине западное оружие создает угрозу безопасности не только России, но и стран Запада.
"Все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. Они (вооружения) должны быть сокращены, утилизированы, причем гарантированно", - отметил он.
В качестве примера он привел переданные моджахедам в Афганистане зенитно-ракетные комплексы "Стингер", которые потом пришлось "поставить под контроль".
"Даже с учетом этого опыта поражает степень безрассудства тех политических деятелей, которые продолжают вбрасывать вооружение на рынок, прекрасно осознавая, что черные рынки буквально пухнут от оружия, которое в результате реализации коррупционных схем потоком плывет в разные части земного шара, в том числе и в Европу", - сказал Грушко.
корпусом північночнокорейських солдат чисельністю 10 000 особин
під наглядом міжнародних наглядачів
о це буде "парітет" !
.
Підкажу! 73% обрали хворого на посаду "президент".
https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
"Очистки" від чого?
>та як отримується плутоній
В реакторах, з 238U.
Ми цілком можемо створити ядерну зброю на плутонії: https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
Бо війна почалася не с зє,а янека.
гЄраньшахед.. наприклад патріотс-300. авыдокажите (с)
Приклад Хуцпи як основи політики.
Найкращою відповіддю з України на такі ультиматуми було би штибу "Україна планує вступати до НАТО, це записано в нашій Конституції, тому натівська зброя в ЗСУ доречна, і її має бути ще більше". Десь так...
Але за даними оновлень у дослідженні Kiel Institute, збільшення європейської допомоги ледве компенсує гальмування у питаннях підтримки з боку США.
Європа виділила 10,4 мільярда євро військової допомоги та 9,8 мільярда євро гуманітарної та фінансової допомоги. Це найбільша сукупна сума за будь-який двомісячний період з початку війни.
Середньомісячна допомога з січня по квітень 2025 року дещо перевищила середній показник за 2022-2024 роки.
"Примітно, що Європа заповнила прогалину. .. Залишається з'ясувати, чи це тимчасовий сплеск, чи початок більш тривалого зсуву в ролі Європи як головного прихильника України", - каже Крістоф Требеш, керівник Відстеження підтримки України.
Зростання допомоги Україні, які країни слід виділити:
● серед країн Північної Європи - це Швеція, яка виділила 1,6 мільярда євро у березні;
● також Норвегія - 670 мільйонів євро у квітні.
За даними Kiel Institute, це рекордні місячні показники для обох країн.
"Загалом країни Північної Європи збільшили свою допомогу на 5,8 мільярда євро з січня по квітень 2025 року", - ідеться у висновках дослідження.
Також Велика Британія активізувала свою діяльність, виділивши 4,5 мільярда євро з початку року. 1,8 мільярда євро з цієї суми надійшло за рахунок заморожених російських активів, а не нових бюджетних витрат.
Франція внесла 2,2 мільярда євро, включаючи майже 195 мільйонів євро заморожених активів.
Німеччина виділила 650 мільйонів євро у 2025 році, що приблизно на 70 відсотків менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
Іспанія та Італія у 2025 році виділили лише 10 мільйонів євро та 20 мільйонів євро відповідно.
Відіграли важливу роль також Інституції ЄС, виділивши 12,2 мільярда євро за той самий період, підсумовує у своєму звіті Кільський університет.
Всі виробництва і дослідницькі центри, що задіяні у випуску ЯЗ, мають бути ліквідовані.
Ідіть шукайте , може щось і знайдете .
Ну ок, але тільки у обмін на те, що Чмосковити спалять вщент усі міста і села по уральський хребет, а самі з****** нах*й у заполяр'е...
Якщо ти нездатен то йди геть,ми знайдемо того хто зможе це зробити!