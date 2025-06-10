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Новости переговоры США и России
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США и РФ проведут третий раунд переговоров в ближайшее время, - МИД России

Когда США и РФ проведут очередные переговоры

В МИД России рассказали, когда США и Россия проведут третий раунд переговоров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Третий раунд переговоров США и РФ "по обоюдным раздражителям" состоится вскоре", - сказал он.

По словам Рябкова, пока точной даты нет.

Читайте: Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем стартовал в Лондоне

Автор: 

МИД РФ (1673) переговоры (5074) россия (96216) США (27166)


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Топ комментарии
+6
Трамп тупо легетимізував терористичні режими Ірану та Роісі.
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10.06.2025 11:57 Ответить
+3
Трамп подобається, як ****** водить йому по губах!
Прикро за виборців США, але ж, і в Україні, таке ж лайно сидить, прострочене, в урядовому кварталі з 2019 року!!
Смерть московітам!
Дивлячись на *************+зеленського, спливає порівняння з часів совдепії, «Трус, бивалий і балбес»!!
Слава Україні!!
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10.06.2025 11:47 Ответить
+1
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10.06.2025 11:47 Ответить
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Звірять годинники?
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10.06.2025 11:47 Ответить
Дивно, що не за баром. 🤔 Хоча для таких перемовин бар - саме то.
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10.06.2025 12:20 Ответить
Трамп подобається, як ****** водить йому по губах!
Прикро за виборців США, але ж, і в Україні, таке ж лайно сидить, прострочене, в урядовому кварталі з 2019 року!!
Смерть московітам!
Дивлячись на *************+зеленського, спливає порівняння з часів совдепії, «Трус, бивалий і балбес»!!
Слава Україні!!
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10.06.2025 11:47 Ответить
😢
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10.06.2025 12:07 Ответить
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10.06.2025 11:47 Ответить
АХАХХАХАХАХАХАХАХ - 2 держави клоуни
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10.06.2025 11:49 Ответить
..просто мусорліні Трумп мріє відкрити другий фронт проти України, разом зі своїм сутенером-пєдофілом, "другом владіміром"..
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10.06.2025 11:50 Ответить
Два кислих друга *** та уксус,******* садомазахізм,а увесь світ дивиться з захопленням цю порнуху,в тий час коли знищують Україну.
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10.06.2025 13:12 Ответить
После "терок" , за столом "переговоров" , Додик даст Ху..лу еще "две недели" на убийста и разрушения ?
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10.06.2025 11:52 Ответить
Черговий раунд перемовин, після яких США будуть чергові два тижні дивитися, чи дійсно росія хоче миру.
До речі, у Трампа з'явилася важливіша річ. Це дивитися, як діти б'ються в парку в Лос Анжелесі. Щоб краще вони билися, він направив туди національну гвардію, а згодом і морську піхоту.
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10.06.2025 11:53 Ответить
А що це за переговори рашисти виставляють ультиматими про капітуляцію ? а ці неуки навіть не можуть заявити що ми ніколи не підем на хотелки рашистів ,головне трампу догодити.
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10.06.2025 11:54 Ответить
Трамп тупо легетимізував терористичні режими Ірану та Роісі.
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10.06.2025 11:57 Ответить
В цей раз амери вже отсосуть із заглотом?
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10.06.2025 12:02 Ответить
Все що трампоїди хочуть це порішати для Ізраїлю ядерну програму Ірану.
Чомусь вони вирішили що русня в обмін на злив України їм з цим допоможе...
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10.06.2025 12:02 Ответить
Якщо Трамп дійсно в це вірить, то бодевільня явна не дорахувалася пацієнта.
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10.06.2025 12:09 Ответить
Скоро трамперика стане союзною недодержавою параші. Як всранні бульбаші.
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10.06.2025 12:15 Ответить
 
 