США и РФ проведут третий раунд переговоров в ближайшее время, - МИД России

В МИД России рассказали, когда США и Россия проведут третий раунд переговоров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Третий раунд переговоров США и РФ "по обоюдным раздражителям" состоится вскоре", - сказал он.

По словам Рябкова, пока точной даты нет.

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