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США и РФ проведут третий раунд переговоров в ближайшее время, - МИД России
В МИД России рассказали, когда США и Россия проведут третий раунд переговоров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Третий раунд переговоров США и РФ "по обоюдным раздражителям" состоится вскоре", - сказал он.
По словам Рябкова, пока точной даты нет.
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+6 Герхард
показать весь комментарий10.06.2025 11:57 Ответить Ссылка
+3 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий10.06.2025 11:47 Ответить Ссылка
+1 Алекс Скела
показать весь комментарий10.06.2025 11:47 Ответить Ссылка
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Прикро за виборців США, але ж, і в Україні, таке ж лайно сидить, прострочене, в урядовому кварталі з 2019 року!!
Смерть московітам!
Дивлячись на *************+зеленського, спливає порівняння з часів совдепії, «Трус, бивалий і балбес»!!
Слава Україні!!
До речі, у Трампа з'явилася важливіша річ. Це дивитися, як діти б'ються в парку в Лос Анжелесі. Щоб краще вони билися, він направив туди національну гвардію, а згодом і морську піхоту.
Чомусь вони вирішили що русня в обмін на злив України їм з цим допоможе...