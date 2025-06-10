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Новини переговори США та Росії
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США та РФ проведуть третій раунд переговорів незабаром, - МЗС Росії

Коли США та РФ проведуть чергові переговори

У МЗС Росії розповіли, коли США та Росія проведуть третій раунд переговорів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

"Третій раунд переговорів США та РФ "щодо обопільних подразників" відбудеться незабаром", - сказав він.

За словами Рябкова, наразі точної дати немає.

Читайте: Новий раунд торговельних переговорів між США та Китаєм стартував у Лондоні

Автор: 

МЗС рф (967) перемовини (3011) росія (66104) США (23426)


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Топ коментарі
+6
Трамп тупо легетимізував терористичні режими Ірану та Роісі.
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10.06.2025 11:57 Відповісти
+3
Трамп подобається, як ****** водить йому по губах!
Прикро за виборців США, але ж, і в Україні, таке ж лайно сидить, прострочене, в урядовому кварталі з 2019 року!!
Смерть московітам!
Дивлячись на *************+зеленського, спливає порівняння з часів совдепії, «Трус, бивалий і балбес»!!
Слава Україні!!
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10.06.2025 11:47 Відповісти
+1
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10.06.2025 11:47 Відповісти
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10.06.2025 11:47 Відповісти
Дивно, що не за баром. 🤔 Хоча для таких перемовин бар - саме то.
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10.06.2025 12:20 Відповісти
Трамп подобається, як ****** водить йому по губах!
Прикро за виборців США, але ж, і в Україні, таке ж лайно сидить, прострочене, в урядовому кварталі з 2019 року!!
Смерть московітам!
Дивлячись на *************+зеленського, спливає порівняння з часів совдепії, «Трус, бивалий і балбес»!!
Слава Україні!!
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10.06.2025 11:47 Відповісти
😢
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10.06.2025 12:07 Відповісти
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10.06.2025 11:47 Відповісти
АХАХХАХАХАХАХАХАХ - 2 держави клоуни
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10.06.2025 11:49 Відповісти
..просто мусорліні Трумп мріє відкрити другий фронт проти України, разом зі своїм сутенером-пєдофілом, "другом владіміром"..
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10.06.2025 11:50 Відповісти
Два кислих друга *** та уксус,******* садомазахізм,а увесь світ дивиться з захопленням цю порнуху,в тий час коли знищують Україну.
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10.06.2025 13:12 Відповісти
После "терок" , за столом "переговоров" , Додик даст Ху..лу еще "две недели" на убийста и разрушения ?
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10.06.2025 11:52 Відповісти
Черговий раунд перемовин, після яких США будуть чергові два тижні дивитися, чи дійсно росія хоче миру.
До речі, у Трампа з'явилася важливіша річ. Це дивитися, як діти б'ються в парку в Лос Анжелесі. Щоб краще вони билися, він направив туди національну гвардію, а згодом і морську піхоту.
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10.06.2025 11:53 Відповісти
А що це за переговори рашисти виставляють ультиматими про капітуляцію ? а ці неуки навіть не можуть заявити що ми ніколи не підем на хотелки рашистів ,головне трампу догодити.
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10.06.2025 11:54 Відповісти
Трамп тупо легетимізував терористичні режими Ірану та Роісі.
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10.06.2025 11:57 Відповісти
В цей раз амери вже отсосуть із заглотом?
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10.06.2025 12:02 Відповісти
Все що трампоїди хочуть це порішати для Ізраїлю ядерну програму Ірану.
Чомусь вони вирішили що русня в обмін на злив України їм з цим допоможе...
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10.06.2025 12:02 Відповісти
Якщо Трамп дійсно в це вірить, то бодевільня явна не дорахувалася пацієнта.
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10.06.2025 12:09 Відповісти
Скоро трамперика стане союзною недодержавою параші. Як всранні бульбаші.
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10.06.2025 12:15 Відповісти
 
 