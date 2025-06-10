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США та РФ проведуть третій раунд переговорів незабаром, - МЗС Росії
У МЗС Росії розповіли, коли США та Росія проведуть третій раунд переговорів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.
"Третій раунд переговорів США та РФ "щодо обопільних подразників" відбудеться незабаром", - сказав він.
За словами Рябкова, наразі точної дати немає.
Топ коментарі
+6 Герхард
показати весь коментар10.06.2025 11:57 Відповісти Посилання
+3 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар10.06.2025 11:47 Відповісти Посилання
+1 Алекс Скела
показати весь коментар10.06.2025 11:47 Відповісти Посилання
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Прикро за виборців США, але ж, і в Україні, таке ж лайно сидить, прострочене, в урядовому кварталі з 2019 року!!
Смерть московітам!
Дивлячись на *************+зеленського, спливає порівняння з часів совдепії, «Трус, бивалий і балбес»!!
Слава Україні!!
До речі, у Трампа з'явилася важливіша річ. Це дивитися, як діти б'ються в парку в Лос Анжелесі. Щоб краще вони билися, він направив туди національну гвардію, а згодом і морську піхоту.
Чомусь вони вирішили що русня в обмін на злив України їм з цим допоможе...