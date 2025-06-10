США та РФ проведуть третій раунд переговорів незабаром, - МЗС Росії

У МЗС Росії розповіли, коли США та Росія проведуть третій раунд переговорів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

"Третій раунд переговорів США та РФ "щодо обопільних подразників" відбудеться незабаром", - сказав він.

За словами Рябкова, наразі точної дати немає.

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