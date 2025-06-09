Новий раунд торговельних переговорів між США та Китаєм стартував у Лондоні

У понеділок, 9 червня, у Лондоні США та Китай розпочали новий раунд торговельних переговорів.

Про це пише AFP, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

Делегацію США очолює глава міністерства фінансів Скотт Бессент, до її складу також увійшли міністр торгівлі Говард Лутнік та торговий представник Джеймісон Грір. Китай на переговорах представляє віцепрем'єр Хе Ліфен.

У коментарі Fox News прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт сказала: "Ми хочемо, щоб Китай і Сполучені Штати продовжували рухатися вперед з угодою, укладеною в Женеві".

Зазначається, що перемовини в Лондоні відбуваються лише через кілька днів після того, як Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели першу телефонну розмову з моменту переобрання Трампа президентом США.

Видання пише, що ключовим питанням на зустрічі будуть поставки Пекіном рідкісноземельних елементів, які мають вирішальне значення для низки товарів, включаючи акумулятори для електромобілів. Своєю чергою Китай хоче, щоб США переглянули імміграційні обмеження для студентів, обмеження доступу до передових технологій, включаючи мікрочіпи, та полегшили доступ китайських постачальників технологій до споживачів у США.

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Нагадаємо, що минулого тижня президент США Дональд Трамп анонсував торговельні переговори між США та Китаєм. У соцмережі Truth Social він написав, що "зустріч має пройти дуже добре".

Також нагадаємо, що в травні США та Китай уклали торговельну угоду після перемовин у Швейцарії. Однак уже 30 травня Трамп звинуватив Китай у порушенні домовленостей щодо торговельних відносин. Натомість Пекін назвав ці звинувачення "безпідставними".

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