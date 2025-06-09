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Новини Митна війна США та Китаю
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Новий раунд торговельних переговорів між США та Китаєм стартував у Лондоні

перемовини між сша та китаєм

У понеділок, 9 червня, у Лондоні США та Китай розпочали новий раунд торговельних переговорів.

Про це пише AFP, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

Делегацію США очолює глава міністерства фінансів Скотт Бессент, до її складу також увійшли міністр торгівлі Говард Лутнік та торговий представник Джеймісон Грір. Китай на переговорах представляє віцепрем'єр Хе Ліфен.

У коментарі Fox News прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт сказала: "Ми хочемо, щоб Китай і Сполучені Штати продовжували рухатися вперед з угодою, укладеною в Женеві".

Зазначається, що перемовини в Лондоні відбуваються лише через кілька днів після того, як Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели першу телефонну розмову з моменту переобрання Трампа президентом США.

Видання пише, що ключовим питанням на зустрічі будуть поставки Пекіном рідкісноземельних елементів, які мають вирішальне значення для низки товарів, включаючи акумулятори для електромобілів. Своєю чергою Китай хоче, щоб США переглянули імміграційні обмеження для студентів, обмеження доступу до передових технологій, включаючи мікрочіпи, та полегшили доступ китайських постачальників технологій до споживачів у США.

Читайте також: Китай "повністю порушив" торговельну угоду зі США, - Трамп

Нагадаємо, що минулого тижня президент США Дональд Трамп анонсував торговельні переговори між США та Китаєм. У соцмережі Truth Social він написав, що "зустріч має пройти дуже добре".

Також нагадаємо, що в травні США та Китай уклали торговельну угоду після перемовин у Швейцарії. Однак уже 30 травня Трамп звинуватив Китай у порушенні домовленостей щодо торговельних відносин. Натомість Пекін назвав ці звинувачення "безпідставними".

Читайте також: Трамп анонсував торговельні переговори між США та Китаєм 9 червня: "Зустріч має пройти дуже добре"

Автор: 

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09.06.2025 18:55 Відповісти
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09.06.2025 19:06 Відповісти
сі і доні, братья на вєк!
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09.06.2025 18:58 Відповісти
Початок - Трамп оголошує про торгівельну війну КНР аж до її знищення.

Хід перемовин - США шанобливо просять китайців продовжувати продаж рідкоземельних металів.

Прогнозований результат - китайці отримують кращі умови торгівлі ніж при Байдені, а Трамп оголошує в соцмережі Truth Social про "ВЕЛИЧНУ ПЕРЕМОГУ Америки над китайцями, здійснену НАЙКРАЩИМ президентом УСІХ ЧАСІВ!!!".
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09.06.2025 19:01 Відповісти
А чого у Лондоні, а не у Стамбулі чи Мінську?
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09.06.2025 19:06 Відповісти
 
 