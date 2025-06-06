Трамп анонсував торговельні переговори між США та Китаєм 9 червня: "Зустріч має пройти дуже добре"
Торговельні переговори між США та Китаєм відбудуться 9 червня.
Про це повідомив американський лідер Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"Радий повідомити, що міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутник і торговий представник США посол Джеймісон Грір зустрінуться в Лондоні в понеділок, 9 червня 2025 року, з представниками Китаю з приводу торгівельної угоди",- написав Трамп.
Глава Білого дому висловив сподівання, що переговори будуть результативними.
"Зустріч має пройти дуже добре", - додав президент США.
Топ коментарі
+2 Сергей Муляр #484800
показати весь коментар06.06.2025 23:48 Відповісти Посилання
+1 Pan Lipko
показати весь коментар06.06.2025 23:36 Відповісти Посилання
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Цікаво просто, чи ширінку в штанах переставив