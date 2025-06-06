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Новини Митна війна США та Китаю
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Трамп анонсував торговельні переговори між США та Китаєм 9 червня: "Зустріч має пройти дуже добре"

Трамп анонсував зустріч делегацій США та України

Торговельні переговори між США та Китаєм відбудуться 9 червня.

Про це повідомив американський лідер Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий повідомити, що міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутник і торговий представник США посол Джеймісон Грір зустрінуться в Лондоні в понеділок, 9 червня 2025 року, з представниками Китаю з приводу торгівельної угоди",- написав Трамп.

Глава Білого дому висловив сподівання, що переговори будуть результативними.

"Зустріч має пройти дуже добре", - додав президент США.

Читайте також: Китай "повністю порушив" торговельну угоду зі США, - Трамп

Автор: 

Китай (4699) США (23404) торгівля (1341) Трамп Дональд (6118)


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Топ коментарі
+2
Китай висуває свої умови капітуляціі, а трамп їх підпише, но по телевізору буде перемога, десь я це бачив вже!
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06.06.2025 23:48 Відповісти
+1
Американський лох заплатить за все.
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06.06.2025 23:36 Відповісти
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Потужно б л я д ь
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06.06.2025 23:24 Відповісти
В трампеля словниковий запас 30 слів...
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06.06.2025 23:25 Відповісти
Щоб тебе вузькоокі нагнули, шкура кацапська.
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06.06.2025 23:29 Відповісти
Так уже.
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06.06.2025 23:38 Відповісти
Значить Трамп погодиться на чергові поступки Китаю. Китай продає необхідні товари Ірану. Але ніяких санкцій на Китай Трамп не накладає. Навпаки зменшує мито. А тепер ще чимось поступиться.
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06.06.2025 23:34 Відповісти
Санкції спрямовані проти громадян Ірану, а також компаній в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) та Гонконзі.
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06.06.2025 23:41 Відповісти
Американський лох заплатить за все.
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06.06.2025 23:36 Відповісти
Китай висуває свої умови капітуляціі, а трамп їх підпише, но по телевізору буде перемога, десь я це бачив вже!
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06.06.2025 23:48 Відповісти
Прогнувся вже і перед Сі.
Цікаво просто, чи ширінку в штанах переставив
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06.06.2025 23:53 Відповісти
ТАСО- це завжди взад...
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06.06.2025 23:55 Відповісти
Паскуда руда. Здохни.
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07.06.2025 00:06 Відповісти
Трамп героїчно намагається вирішити величезну проблему, яку сам і створив.
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07.06.2025 00:18 Відповісти
Все в нього завжди має "дуже добре", як в справжнього ідіота.
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07.06.2025 00:44 Відповісти
 
 