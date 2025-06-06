Трамп анонсував торговельні переговори між США та Китаєм 9 червня: "Зустріч має пройти дуже добре"

Торговельні переговори між США та Китаєм відбудуться 9 червня.

Про це повідомив американський лідер Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий повідомити, що міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутник і торговий представник США посол Джеймісон Грір зустрінуться в Лондоні в понеділок, 9 червня 2025 року, з представниками Китаю з приводу торгівельної угоди",- написав Трамп.

Глава Білого дому висловив сподівання, що переговори будуть результативними.

"Зустріч має пройти дуже добре", - додав президент США.

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