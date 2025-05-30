Китай "повністю порушив" торговельну угоду зі США, - Трамп

Президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у порушенні домовленостей щодо торговельних відносин.

Про це американський лідер повідомив у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Китай "повністю порушив" угоду зі США.

Він зазначив, що економічна ситуація у Китаї нібито "серйозно погіршилась" через "дуже високі мита" на імпорт, які запровадили США проти китайських товарів.

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"Ми, по суті, почали з Китаєм "холодну війну", і це було для них руйнівним. Багато заводів закрилося, почалися, м'яко кажучи, "громадянські заворушення". Я бачив, що відбувається, і мені це не подобалося, ні їм, ні нам. Я швидко уклав угоду з Китаєм, щоб врятувати їх від того, що, на мою думку, могло стати дуже поганою ситуацією, і я не хотів, щоб це сталося. Завдяки цій угоді все швидко стабілізувалося, і Китай повернувся до звичайного бізнесу. Всі були щасливі!" - зауважив Трамп.

"Це хороша новина! Погана новина полягає в тому, що Китай, можливо, не дивно для когось, повністю порушив свою угоду з нами. Ось вам і прагнення бути хорошим", - додав американський президент.

Водночас Трамп не пояснив, як саме Китай порушив торговельну угоду, укладену на початку цього місяця між двома країнами.

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Нагадаємо, що у суботу, 10 травня, США та Китай на рівні міністрів розпочали у Женеві переговори щодо врегулювання торгової війни.

11 травня відбувся другий раунд перемовин між країнами у Женеві.

12 травня у Білому домі повідомили, що США та Китай досягли тимчасової угоди про 90-денне призупинення додаткових мит у двосторонній торгівлі.