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Новини Митна війна США та Китаю Вплив мит Трампа на світову торгівлю
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Китай "повністю порушив" торговельну угоду зі США, - Трамп

Трамп звинуватив Китай у порушенні торговельної угоди зі США

Президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у порушенні домовленостей щодо торговельних відносин.

Про це американський лідер повідомив у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Китай "повністю порушив" угоду зі США. 

Він зазначив, що економічна ситуація у Китаї нібито "серйозно погіршилась" через "дуже високі мита" на імпорт, які запровадили США проти китайських товарів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Apple підвищить ціни на нову лінійку iPhone, але уникатиме критики нових тарифів Трампа, – WSJ

"Ми, по суті, почали з Китаєм "холодну війну", і це було для них руйнівним. Багато заводів закрилося, почалися, м'яко кажучи, "громадянські заворушення". Я бачив, що відбувається, і мені це не подобалося, ні їм, ні нам. Я швидко уклав угоду з Китаєм, щоб врятувати їх від того, що, на мою думку, могло стати дуже поганою ситуацією, і я не хотів, щоб це сталося. Завдяки цій угоді все швидко стабілізувалося, і Китай повернувся до звичайного бізнесу. Всі були щасливі!" - зауважив Трамп.

"Це хороша новина! Погана новина полягає в тому, що Китай, можливо, не дивно для когось, повністю порушив свою угоду з нами. Ось вам і прагнення бути хорошим", - додав американський президент. 

Водночас Трамп не пояснив, як саме Китай порушив торговельну угоду, укладену на початку цього місяця між двома країнами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США і Китай домовилися про 90-денне призупинення додаткових мит, - Білий дім

Трамп звинуватив Китай у порушенні торговельної угоди зі США

Нагадаємо, що у суботу, 10 травня, США та Китай на рівні міністрів розпочали у Женеві переговори щодо врегулювання торгової війни.

11 травня відбувся другий раунд перемовин між країнами у Женеві.

12 травня у Білому домі повідомили, що США та Китай досягли тимчасової угоди про 90-денне призупинення додаткових мит у двосторонній торгівлі.

Автор: 

Китай (4681) мито (1104) США (23326) торгівля (1331) Трамп Дональд (6054)


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Топ коментарі
+5
Так ви два чоботи з пари. Які проблеми? Довіри немає до обох.
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30.05.2025 16:51
+4
Це дименція. не всі стикалися. але кто бачив як вона починається то десь так само вона прогресує. помогають пігулки звісно
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30.05.2025 16:44
+4
тільки повний іпанат вірить хитродупо-підступним китайозам
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30.05.2025 16:44
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30.05.2025 16:42 Відповісти
Це дименція. не всі стикалися. але кто бачив як вона починається то десь так само вона прогресує. помогають пігулки звісно
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30.05.2025 16:44 Відповісти
Чи цей маразматик ще пам'ятає, хоча б. як його звати? Він не в змозі запам'ятати жодну цифру, не пам'ятає сьогодні, що говорив вчора. Точно ,як фельдкурат Кац з "Пригод бавого солдата Швейка". Але той був п'яний, а цей- тверезий.
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30.05.2025 16:59 Відповісти
Дуже схожий на президента Бенсона з "Гарячих голів 2"
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30.05.2025 17:38 Відповісти
тільки повний іпанат вірить хитродупо-підступним китайозам
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30.05.2025 16:44 Відповісти
Трамп не повний іпанат - він гірше
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30.05.2025 16:49 Відповісти
Мабуть не все так як ти кажеш, бо продукція Китаю по всьому світу.
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30.05.2025 16:52 Відповісти
пропонуєш повірити сі, який є куратором та другом *****?
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30.05.2025 16:59 Відповісти
БОВДУР...
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30.05.2025 16:49 Відповісти
Воно само почало торгівельні війни, а зараз не знає на кого скинути провину
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30.05.2025 16:50 Відповісти
воно шестикратний банкрот, старий когут і повноцінний моральний виродок
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30.05.2025 16:52 Відповісти
Трамп мейк Америку актрисою з німецьких порнофільмів егейн
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30.05.2025 16:51 Відповісти
не навоювався.
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30.05.2025 16:51 Відповісти
Так ви два чоботи з пари. Які проблеми? Довіри немає до обох.
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30.05.2025 16:51 Відповісти
надулі?
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30.05.2025 16:59 Відповісти
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30.05.2025 17:00 Відповісти
Генератор випадкових слів трамп сьогодні щось казав!
Завтра сі буде добрим парнем!
А путлер - так завжди найращий парень в світі!
Американці вибрали шизофреника!
Не випадково сатирик Задорнов називав американців - повними дурнями! Подивиться його про тупих американці в 80 90 2000.
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30.05.2025 17:00 Відповісти
ось ось Китай піде на Тайвань...і що зробить Трамп..?!
А НІЧОГО..!
Лише викаже " глибоку стурбованість"...
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30.05.2025 17:10 Відповісти
****** для своей публики, про приостановку фабрик/заводов не буду говорить, но протесты это уже както из разряда звездных войн( фантастика чистой воды), да и не китаезы первые про отмену заговорили, ты же сам обьявил "мы заключаем сделку" в итоге ни какой толком сделки небыло, отменили то что приняли!
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30.05.2025 17:12 Відповісти
Боже, який крінж та кончена руда мавпа. Всесвітнє посміховисько
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30.05.2025 17:13 Відповісти
10 год тюрми і растрєлять .
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30.05.2025 17:13 Відповісти
І два тижні не пройшло... Ну що надомовлялись своїми угодами шизоїди з ідіотами? Поки цього рижого обмилка не приберуть нічого в світі хорошого не буде
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30.05.2025 17:17 Відповісти
Трампа трахають кому не лінь.
Навіть Сі Цзіньпін.
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30.05.2025 17:18 Відповісти
Рижий аб'юзер наклав в штани... ніхто не спішить в сраку цілувати мудака.
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30.05.2025 17:42 Відповісти
 
 