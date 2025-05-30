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Новости Таможенная война США и Китая Влияние пошлин Трампа на мировую торговлю
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Китай "полностью нарушил" торговое соглашение с США, - Трамп

Трамп обвинил Китай в нарушении торгового соглашения с США

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в нарушении договоренностей по торговым отношениям.

Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Китай "полностью нарушил" соглашение с США.

Он отметил, что экономическая ситуация в Китае якобы "серьезно ухудшилась" из-за "очень высоких пошлин" на импорт, которые ввели США против китайских товаров.

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"Мы, по сути, начали с Китаем "холодную войну", и это было для них разрушительным. Много заводов закрылось, начались, мягко говоря, "гражданские беспорядки". Я видел, что происходит, и мне это не нравилось, ни им, ни нам. Я быстро заключил соглашение с Китаем, чтобы спасти их от того, что, по моему мнению, могло стать очень плохой ситуацией, и я не хотел, чтобы это произошло. Благодаря этой сделке все быстро стабилизировалось, и Китай вернулся к обычному бизнесу. Все были счастливы!" - отметил Трамп.

"Это хорошая новость! Плохая новость заключается в том, что Китай, возможно, неудивительно для кого-то, полностью нарушил свое соглашение с нами. Вот вам и стремление быть хорошим", - добавил американский президент.

В то же время Трамп не объяснил, как именно Китай нарушил торговое соглашение, заключенное в начале этого месяца между двумя странами.

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Трамп обвинил Китай в нарушении торгового соглашения с США

Напомним, что в субботу, 10 мая, США и Китай на уровне министров начали в Женеве переговоры по урегулированию торговой войны.

11 мая состоялся второй раунд переговоров между странами в Женеве.

12 мая в Белом доме сообщили, что США и Китай достигли временного соглашения о 90-дневной приостановке дополнительных пошлин в двусторонней торговле.

Автор: 

Китай (3029) пошлина (491) США (27073) торговля (962) Трамп Дональд (5602)


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Топ комментарии
+4
тільки повний іпанат вірить хитродупо-підступним китайозам
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30.05.2025 16:44
+3
Це дименція. не всі стикалися. але кто бачив як вона починається то десь так само вона прогресує. помогають пігулки звісно
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30.05.2025 16:44
+3
Так ви два чоботи з пари. Які проблеми? Довіри немає до обох.
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30.05.2025 16:51
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30.05.2025 16:42 Ответить
Це дименція. не всі стикалися. але кто бачив як вона починається то десь так само вона прогресує. помогають пігулки звісно
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30.05.2025 16:44 Ответить
Чи цей маразматик ще пам'ятає, хоча б. як його звати? Він не в змозі запам'ятати жодну цифру, не пам'ятає сьогодні, що говорив вчора. Точно ,як фельдкурат Кац з "Пригод бавого солдата Швейка". Але той був п'яний, а цей- тверезий.
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30.05.2025 16:59 Ответить
тільки повний іпанат вірить хитродупо-підступним китайозам
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30.05.2025 16:44 Ответить
Трамп не повний іпанат - він гірше
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30.05.2025 16:49 Ответить
Мабуть не все так як ти кажеш, бо продукція Китаю по всьому світу.
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30.05.2025 16:52 Ответить
пропонуєш повірити сі, який є куратором та другом *****?
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30.05.2025 16:59 Ответить
БОВДУР...
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30.05.2025 16:49 Ответить
Воно само почало торгівельні війни, а зараз не знає на кого скинути провину
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30.05.2025 16:50 Ответить
воно шестикратний банкрот, старий когут і повноцінний моральний виродок
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30.05.2025 16:52 Ответить
Трамп мейк Америку актрисою з німецьких порнофільмів егейн
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30.05.2025 16:51 Ответить
не навоювався.
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30.05.2025 16:51 Ответить
Так ви два чоботи з пари. Які проблеми? Довіри немає до обох.
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30.05.2025 16:51 Ответить
надулі?
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30.05.2025 16:59 Ответить
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30.05.2025 17:00 Ответить
Генератор випадкових слів трамп сьогодні щось казав!
Завтра сі буде добрим парнем!
А путлер - так завжди найращий парень в світі!
Американці вибрали шизофреника!
Не випадково сатирик Задорнов називав американців - повними дурнями! Подивиться його про тупих американці в 80 90 2000.
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30.05.2025 17:00 Ответить
ось ось Китай піде на Тайвань...і що зробить Трамп..?!
А НІЧОГО..!
Лише викаже " глибоку стурбованість"...
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30.05.2025 17:10 Ответить
****** для своей публики, про приостановку фабрик/заводов не буду говорить, но протесты это уже както из разряда звездных войн( фантастика чистой воды), да и не китаезы первые про отмену заговорили, ты же сам обьявил "мы заключаем сделку" в итоге ни какой толком сделки небыло, отменили то что приняли!
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30.05.2025 17:12 Ответить
Боже, який крінж та кончена руда мавпа. Всесвітнє посміховисько
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30.05.2025 17:13 Ответить
10 год тюрми і растрєлять .
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30.05.2025 17:13 Ответить
І два тижні не пройшло... Ну що надомовлялись своїми угодами шизоїди з ідіотами? Поки цього рижого обмилка не приберуть нічого в світі хорошого не буде
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30.05.2025 17:17 Ответить
Трампа трахають кому не лінь.
Навіть Сі Цзіньпін.
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30.05.2025 17:18 Ответить
 
 