Китай "полностью нарушил" торговое соглашение с США, - Трамп

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в нарушении договоренностей по торговым отношениям.

Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Китай "полностью нарушил" соглашение с США.

Он отметил, что экономическая ситуация в Китае якобы "серьезно ухудшилась" из-за "очень высоких пошлин" на импорт, которые ввели США против китайских товаров.

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"Мы, по сути, начали с Китаем "холодную войну", и это было для них разрушительным. Много заводов закрылось, начались, мягко говоря, "гражданские беспорядки". Я видел, что происходит, и мне это не нравилось, ни им, ни нам. Я быстро заключил соглашение с Китаем, чтобы спасти их от того, что, по моему мнению, могло стать очень плохой ситуацией, и я не хотел, чтобы это произошло. Благодаря этой сделке все быстро стабилизировалось, и Китай вернулся к обычному бизнесу. Все были счастливы!" - отметил Трамп.

"Это хорошая новость! Плохая новость заключается в том, что Китай, возможно, неудивительно для кого-то, полностью нарушил свое соглашение с нами. Вот вам и стремление быть хорошим", - добавил американский президент.

В то же время Трамп не объяснил, как именно Китай нарушил торговое соглашение, заключенное в начале этого месяца между двумя странами.

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Напомним, что в субботу, 10 мая, США и Китай на уровне министров начали в Женеве переговоры по урегулированию торговой войны.

11 мая состоялся второй раунд переговоров между странами в Женеве.

12 мая в Белом доме сообщили, что США и Китай достигли временного соглашения о 90-дневной приостановке дополнительных пошлин в двусторонней торговле.