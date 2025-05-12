РУС
Новости Таможенная война США и Китая
США и Китай договорились о 90-дневной приостановке дополнительных пошлин, - Белый дом

Делегации США и Китая встречаются в Женеве

США и Китай достигли временного соглашения о 90-дневной приостановке дополнительных пошлин в двусторонней торговле.

Об этом сообщает Белый дом, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, США снижают тарифы на китайские товары с 145% до 30%, а Китай - на американские с 125% до 10%.

Решение приняли после двухдневных переговоров в Женеве. США оставят базовую ставку пошлины на уровне 10%, приостановив 24 процентных пункта дополнительных тарифов, а Китай, кроме снижения пошлин, отменит часть нетарифных ограничений, введенных с апреля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Индия готова на 60% снизить пошлины ради торговой сделки с Трампом, - Reuters

Соглашение направлено на стабилизацию экономических отношений между двумя крупнейшими экономиками мира и открывает путь для дальнейших переговоров.

Стороны также договорились создать постоянный механизм обсуждения торговых вопросов. От США переговоры возглавят министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джемисон Грир, от Китая - вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн. Встречи будут проходить поочередно в США, Китае или в третьей стране.

Напомним, что в субботу, 10 мая, США и Китай на уровне министров начали в Женеве переговоры по урегулированию торговой войны.

11 мая состоялся второй раунд переговоров между странами в Женеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и Китай заключают торговое соглашение после переговоров в Женеве, - Белый дом

Китай (3124) пошлина (516) США (27721)
