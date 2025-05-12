США и Китай договорились о 90-дневной приостановке дополнительных пошлин, - Белый дом
США и Китай достигли временного соглашения о 90-дневной приостановке дополнительных пошлин в двусторонней торговле.
Об этом сообщает Белый дом, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, США снижают тарифы на китайские товары с 145% до 30%, а Китай - на американские с 125% до 10%.
Решение приняли после двухдневных переговоров в Женеве. США оставят базовую ставку пошлины на уровне 10%, приостановив 24 процентных пункта дополнительных тарифов, а Китай, кроме снижения пошлин, отменит часть нетарифных ограничений, введенных с апреля.
Соглашение направлено на стабилизацию экономических отношений между двумя крупнейшими экономиками мира и открывает путь для дальнейших переговоров.
Стороны также договорились создать постоянный механизм обсуждения торговых вопросов. От США переговоры возглавят министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джемисон Грир, от Китая - вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн. Встречи будут проходить поочередно в США, Китае или в третьей стране.
Напомним, что в субботу, 10 мая, США и Китай на уровне министров начали в Женеве переговоры по урегулированию торговой войны.
11 мая состоялся второй раунд переговоров между странами в Женеве.
І ні тобі спецкомісії з розсмлідування цього факта шахрайства поанетарного маштабу ані слухань в конгресі а ничого нема. Констатація факта - колимшня демократія сша та сама наддержава сша фсьооо, здохла.