США и Китай договорились о 90-дневной приостановке дополнительных пошлин, - Белый дом

США и Китай достигли временного соглашения о 90-дневной приостановке дополнительных пошлин в двусторонней торговле.

Как отмечается, США снижают тарифы на китайские товары с 145% до 30%, а Китай - на американские с 125% до 10%.

Решение приняли после двухдневных переговоров в Женеве. США оставят базовую ставку пошлины на уровне 10%, приостановив 24 процентных пункта дополнительных тарифов, а Китай, кроме снижения пошлин, отменит часть нетарифных ограничений, введенных с апреля.

Соглашение направлено на стабилизацию экономических отношений между двумя крупнейшими экономиками мира и открывает путь для дальнейших переговоров.

Стороны также договорились создать постоянный механизм обсуждения торговых вопросов. От США переговоры возглавят министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джемисон Грир, от Китая - вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн. Встречи будут проходить поочередно в США, Китае или в третьей стране.

Напомним, что в субботу, 10 мая, США и Китай на уровне министров начали в Женеве переговоры по урегулированию торговой войны.

11 мая состоялся второй раунд переговоров между странами в Женеве.

