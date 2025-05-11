США и Китай заключают торговое соглашение после переговоров в Женеве, - Белый дом

США и Китай заключают торговое соглашение после переговоров в Швейцарии. Детали сделки американская сторона планирует объявить в понедельник, 12 мая.

"Я рад сообщить, что мы достигли значительного прогресса между Соединенными Штатами и Китаем в очень важных торговых переговорах... Мы предоставим детали завтра, но могу сказать вам, что переговоры были продуктивными", - заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

