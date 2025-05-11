РУС
Новости Таможенная война США и Китая
3 154 21

США и Китай заключают торговое соглашение после переговоров в Женеве, - Белый дом

Белый дом анонсировал торговое соглашение с КНР

США и Китай заключают торговое соглашение после переговоров в Швейцарии. Детали сделки американская сторона планирует объявить в понедельник, 12 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

"Я рад сообщить, что мы достигли значительного прогресса между Соединенными Штатами и Китаем в очень важных торговых переговорах... Мы предоставим детали завтра, но могу сказать вам, что переговоры были продуктивными", - заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

Дополняется...

Автор: 

Китай (3123) соглашение (1368) США (27716) Скотт Бессент (56)
Топ комментарии
+10
Щас такий Білий Дім, що і ******** може
показать весь комментарий
11.05.2025 20:59 Ответить
+6
Хіба Україна винна у початку цієї війни та у тому, що війна не припиняється?
показать весь комментарий
11.05.2025 21:07 Ответить
+5
Винний ***** та *****стан
робити те, що робили до цього - боронити Україну
показать весь комментарий
11.05.2025 21:11 Ответить
От трастя, постріла в голову не буде, трамп так сильно гнув пальці шо аж руки поломав!
показать весь комментарий
11.05.2025 20:59 Ответить
Кажуть в цю угоду входить наказ Китаю , для ***** , піти на перемовини ...
показать весь комментарий
11.05.2025 20:59 Ответить
показать весь комментарий
11.05.2025 20:59 Ответить
показать весь комментарий
11.05.2025 21:00 Ответить
Домовились повернути все взад?
показать весь комментарий
11.05.2025 21:01 Ответить
як побитий пес піджав хвіст біжить до господаря повідомити про те, що китайців задовільнили) хехе...Make America Great Again
показать весь комментарий
11.05.2025 21:02 Ответить
Індія з Пакистаном домовились , китайці з піндосами домовляються ... лише Україна продовжує воювати ...((
показать весь комментарий
11.05.2025 21:05 Ответить
Хіба Україна винна у початку цієї війни та у тому, що війна не припиняється?
показать весь комментарий
11.05.2025 21:07 Ответить
Кому від того легше хто винний ?
Питання - що робити ?
показать весь комментарий
11.05.2025 21:09 Ответить
Винний ***** та *****стан
робити те, що робили до цього - боронити Україну
показать весь комментарий
11.05.2025 21:11 Ответить
у діях цього військовослужбовця чиста ст.426-1 КК України
всп, дбр та прокурори йому у допомогу
показать весь комментарий
11.05.2025 21:19 Ответить
kaцап?
показать весь комментарий
11.05.2025 23:39 Ответить
Для чого був цей сир - бор? - Трамп?
показать весь комментарий
11.05.2025 21:14 Ответить
більше 1 трильйону доларів торгівельного дизбалансу. Китай у США нічого не купує
показать весь комментарий
11.05.2025 21:50 Ответить
Для чого йому купувати - в нього задача затарити США
показать весь комментарий
11.05.2025 21:53 Ответить
Зачем ты дурнину пишешь? В английский научился? Читай:
In 2024, the United States exported approximately $143.5 billion in goods to China.
показать весь комментарий
11.05.2025 23:42 Ответить
Своєю чергою торговий представник США, посол Джеймісон Грір додав, що угода з Китаєм допоможе вирішити проблему торгового дефіциту між країнами в розмірі $1,2 трильйона. Джерело: https://censor.net/ua/n3551637
То не я пишу, не будь телепнем
показать весь комментарий
12.05.2025 11:21 Ответить
цікаво чи підскочить Nasdaq відсотків на 5 у понеділок?
показать весь комментарий
12.05.2025 04:40 Ответить
 
 