США та Китай укладають торговельну угоду після перемовин у Женеві, - Білий дім
США та Китай укладають торговельну угоду після перемовин у Швейцарії. Деталі угоди американська сторона планує оголосити у понеділок, 12 травня.
Про це повідомляє пресслужба Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.
"Я радий повідомити, що ми досягли значного прогресу між Сполученими Штатами та Китаєм у дуже важливих торговельних переговорах... Ми надамо деталі завтра, але можу сказати вам, що переговори були продуктивними", - заявив глава Мінфіну США Скотт Бессент.
Своєю чергою торговий представник США, посол Джеймісон Грір додав, що угода з Китаєм допоможе вирішити проблему торгового дефіциту між країнами в розмірі $1,2 трильйона.
"Це були дуже конструктивні два дні. Важливо зрозуміти, як швидко нам вдалося дійти згоди, що відображає те, що, можливо, розбіжності були не такими великими, як можна було б подумати", - сказав він.
Нагадаємо, що у суботу, 10 травня, США та Китай на рівні міністрів розпочали у Женеві переговори щодо врегулювання торгової війни.
11 травня відбувся другий раунд перемовин між країнами у Женеві.
Питання - що робити ?
робити те, що робили до цього - боронити Україну
всп, дбр та прокурори йому у допомогу
In 2024, the United States exported approximately $143.5 billion in goods to China.
То не я пишу, не будь телепнем