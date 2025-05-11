США та Китай укладають торговельну угоду після перемовин у Женеві, - Білий дім

США та Китай укладають торговельну угоду після перемовин у Швейцарії. Деталі угоди американська сторона планує оголосити у понеділок, 12 травня.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Я радий повідомити, що ми досягли значного прогресу між Сполученими Штатами та Китаєм у дуже важливих торговельних переговорах... Ми надамо деталі завтра, але можу сказати вам, що переговори були продуктивними", - заявив глава Мінфіну США Скотт Бессент.

Своєю чергою торговий представник США, посол Джеймісон Грір додав, що угода з Китаєм допоможе вирішити проблему торгового дефіциту між країнами в розмірі $1,2 трильйона.

"Це були дуже конструктивні два дні. Важливо зрозуміти, як швидко нам вдалося дійти згоди, що відображає те, що, можливо, розбіжності були не такими великими, як можна було б подумати", - сказав він.

Нагадаємо, що у суботу, 10 травня, США та Китай на рівні міністрів розпочали у Женеві переговори щодо врегулювання торгової війни.

11 травня відбувся другий раунд перемовин між країнами у Женеві.

