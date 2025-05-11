УКР
Новини Митна війна США та Китаю
3 154 21

США та Китай укладають торговельну угоду після перемовин у Женеві, - Білий дім

Білий дім анонсував торговельну угоду із КНР

США та Китай укладають торговельну угоду після перемовин у Швейцарії. Деталі угоди американська сторона планує оголосити у понеділок, 12 травня.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Я радий повідомити, що ми досягли значного прогресу між Сполученими Штатами та Китаєм у дуже важливих торговельних переговорах...  Ми надамо деталі завтра, але можу сказати вам, що переговори були продуктивними", - заявив глава Мінфіну США Скотт Бессент.

Своєю чергою торговий представник США, посол Джеймісон Грір додав, що угода з Китаєм допоможе вирішити проблему торгового дефіциту між країнами в розмірі $1,2 трильйона.

"Це були дуже конструктивні два дні. Важливо зрозуміти, як швидко нам вдалося дійти згоди, що відображає те, що, можливо, розбіжності були не такими великими, як можна було б подумати", - сказав він.

Нагадаємо, що у суботу, 10 травня, США та Китай на рівні міністрів розпочали у Женеві переговори щодо врегулювання торгової війни.

11 травня відбувся другий раунд перемовин між країнами у Женеві. 

Читайте також: США та Китай провели перемовини у Женеві щодо припинення торгової війни, - ЗМІ

Автор: 

Китай (4816) угода (701) США (24058) Бессент Скот (60)
Топ коментарі
+10
Щас такий Білий Дім, що і ******** може
11.05.2025 20:59 Відповісти
+6
Хіба Україна винна у початку цієї війни та у тому, що війна не припиняється?
11.05.2025 21:07 Відповісти
+5
Винний ***** та *****стан
робити те, що робили до цього - боронити Україну
11.05.2025 21:11 Відповісти
От трастя, постріла в голову не буде, трамп так сильно гнув пальці шо аж руки поломав!
11.05.2025 20:59 Відповісти
Кажуть в цю угоду входить наказ Китаю , для ***** , піти на перемовини ...
11.05.2025 20:59 Відповісти
11.05.2025 20:59 Відповісти
Щас такий Білий Дім, що і ******** може
11.05.2025 20:59 Відповісти
11.05.2025 21:00 Відповісти
Домовились повернути все взад?
11.05.2025 21:01 Відповісти
як побитий пес піджав хвіст біжить до господаря повідомити про те, що китайців задовільнили) хехе...Make America Great Again
11.05.2025 21:02 Відповісти
Індія з Пакистаном домовились , китайці з піндосами домовляються ... лише Україна продовжує воювати ...((
11.05.2025 21:05 Відповісти
Хіба Україна винна у початку цієї війни та у тому, що війна не припиняється?
11.05.2025 21:07 Відповісти
Кому від того легше хто винний ?
Питання - що робити ?
11.05.2025 21:09 Відповісти
Винний ***** та *****стан
робити те, що робили до цього - боронити Україну
11.05.2025 21:11 Відповісти
у діях цього військовослужбовця чиста ст.426-1 КК України
всп, дбр та прокурори йому у допомогу
11.05.2025 21:19 Відповісти
kaцап?
11.05.2025 23:39 Відповісти
Для чого був цей сир - бор? - Трамп?
11.05.2025 21:14 Відповісти
більше 1 трильйону доларів торгівельного дизбалансу. Китай у США нічого не купує
11.05.2025 21:50 Відповісти
Для чого йому купувати - в нього задача затарити США
11.05.2025 21:53 Відповісти
Зачем ты дурнину пишешь? В английский научился? Читай:
In 2024, the United States exported approximately $143.5 billion in goods to China.
11.05.2025 23:42 Відповісти
Своєю чергою торговий представник США, посол Джеймісон Грір додав, що угода з Китаєм допоможе вирішити проблему торгового дефіциту між країнами в розмірі $1,2 трильйона. Джерело: https://censor.net/ua/n3551637
То не я пишу, не будь телепнем
12.05.2025 11:21 Відповісти
цікаво чи підскочить Nasdaq відсотків на 5 у понеділок?
12.05.2025 04:40 Відповісти
 
 