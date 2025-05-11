1 171 22
США та Китай проводять у Женеві другий раунд перемовин щодо врегулювання торгової війни, - Reuters
У неділю, 11 травня, у Женеві поновилися переговори між США та Китаєм щодо врегулювання торгової війни.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Високопоставлені чиновники США і Китаю знову зустрілися в неділю в Женеві, щоб відновити переговори на вихідних, спрямовані на охолодження торгової війни, яка загрожує завдати серйозної шкоди світовій економіці", - пише агентство.
Зазначається, що делегації проводять перемовини на закритій віллі посла ООН.
Нагадаємо, що у суботу, 10 травня, США та Китай на рівні міністрів розпочали у Женеві переговори щодо врегулювання торгової війни.
