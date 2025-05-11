УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8914 відвідувачів онлайн
Новини Митна війна США та Китаю
1 171 22

США та Китай проводять у Женеві другий раунд перемовин щодо врегулювання торгової війни, - Reuters

Делегації США та Китаю зустрічаються в Женеві

У неділю, 11 травня, у Женеві поновилися переговори між США та Китаєм щодо врегулювання торгової війни.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Високопоставлені чиновники США і Китаю знову зустрілися в неділю в Женеві, щоб відновити переговори на вихідних, спрямовані на охолодження торгової війни, яка загрожує завдати серйозної шкоди світовій економіці", - пише агентство.

Зазначається, що делегації проводять перемовини на закритій віллі посла ООН.

Нагадаємо, що у суботу, 10 травня, США та Китай на рівні міністрів розпочали у Женеві переговори щодо врегулювання торгової війни.

Читайте також: США та Китай провели перемовини у Женеві щодо припинення торгової війни, - ЗМІ

Автор: 

Китай (4816) перемовини (3057) мито (1162) США (24058) Женева (56)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
китай точно нам ворог, а сша знову почали постачати зброю, і новий американський Папа чітко сказав хто є хто. Зараз побачимо по коментарях, хто тут прокацапський бот.
показати весь коментар
11.05.2025 17:41 Відповісти
+2
донік дурню з таріфами відкатує взад.
охлосу зайде як перемога!
показати весь коментар
11.05.2025 17:18 Відповісти
+2
а Трамп всегда так делает, сначала подпишет какую-нибудь херню а потом смотрит что из этого получится. в основном получается дерьмо.
показати весь коментар
11.05.2025 18:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З Китаєм вести торгову війну це те те саме шо з собою - потрібно бути готовим шо получиш під дих - цінами на полицях
показати весь коментар
11.05.2025 17:14 Відповісти
як в руzzькай класиці - самі себе висікли? тільки не в мраморі чи навіть граніті
показати весь коментар
11.05.2025 18:11 Відповісти
Інші азіати в черзі для продажу товарів на ринок США
показати весь коментар
11.05.2025 18:24 Відповісти
азіати РОАШІСТОСТАНУ ?
показати весь коментар
11.05.2025 19:09 Відповісти
Трампон завтра оголосить про ґрейт рішення і біржі американські зростуть на 10%))
показати весь коментар
11.05.2025 17:14 Відповісти
А його друзі отримають інсайти та якось зароблять на його бла-бла-бла. було вже.
показати весь коментар
11.05.2025 17:58 Відповісти
Все пішло наперекосяк в домі МАГАшистів
Папу римського вибрали не того, заради котрого літав у весільному Костюмі Трамп на траур в Ватикані... хотіли угроського прОрбанівця , а отримали антиімперіаліста- критика політики Трампа.
Європоюнехтували а тут раптом !!! О ЯКИЙ ЖАХ !!! з СІ в ЖЕНЕВІ!!!
Діджей Венс раптом сказав рашці що вона кака ...
Трамп відповів на дзвінок Макрона прямо з коліна в Києві ...
МОЖЕ ШОТА СЛУЧІЛАСЬ ?
показати весь коментар
11.05.2025 18:08 Відповісти
донік дурню з таріфами відкатує взад.
охлосу зайде як перемога!
показати весь коментар
11.05.2025 17:18 Відповісти
Навіщо це було починати, якщо зараз вести переговори щодо скасування тарифів, а ще втратити довіру ЄС та інших країн
показати весь коментар
11.05.2025 17:37 Відповісти
в доні є план - і так шє 3.5 роки
показати весь коментар
11.05.2025 17:41 Відповісти
а Трамп всегда так делает, сначала подпишет какую-нибудь херню а потом смотрит что из этого получится. в основном получается дерьмо.
показати весь коментар
11.05.2025 18:25 Відповісти
невдалість підписних експериментів , як Ви думаєте, відстресовуючись в маразмі маганарциса , які може дати наслідки його психіці?
Згадую Портнікова часів передвиборчих перегонів у США - саме він про 24 миротворчих тармпогодини казав - стареча психіка на злльоті невдач , та ще й надломоена нарцисизмом, непередбачувана . А тут окрім війни Україна- рашисти , ще такого навалилося на голову з травмованим вухом...
показати весь коментар
11.05.2025 19:16 Відповісти
Віталій Портніков-великий розумник, при можливості намагаюся завжди його слухати, у нього ніколи немає порожньої балаканини як у Гордона, який вважає себе "великим журналістом"
показати весь коментар
22.05.2025 18:45 Відповісти
500 - турма - штурм - 200
показати весь коментар
11.05.2025 17:39 Відповісти
Нічого не змінилося, Пекін хоче повністю витеснути США з Європи, вони цього і не приховують, саме для цього вони підсилюють москву, яка має знищити прозахідну Україну.
показати весь коментар
11.05.2025 17:39 Відповісти
китай точно нам ворог, а сша знову почали постачати зброю, і новий американський Папа чітко сказав хто є хто. Зараз побачимо по коментарях, хто тут прокацапський бот.
показати весь коментар
11.05.2025 17:41 Відповісти
Спочатку США повинні призупинити мита на 30 днів. Тільки потім можна починати переговори.
показати весь коментар
11.05.2025 18:01 Відповісти
Вот хитрожопый Си и держит Путина на поводке торгуясь с Трампом.
показати весь коментар
11.05.2025 18:13 Відповісти
Как ловко Трамп поводил председателем Си, Путлеру по трибуне !!!
Мошенник Трамп, очень убедительно разыграл идиота и водит за нос весь мир.
Трамп демонстрирует высший пилотаж в искусстве "ловить рыбку в мутной воде".
Трамп сократил расходы США и заставил раскошелится союзников .
Трамп по дешевке скупил 2 миллиарда ошалевших от счастья лечь под Оранжевого Сахиба индусов.
Болезненно щелкнул по носу и поставил на место (на трибуну с Хлуом) зарвавшихся Кидайцев .
Весь китайский хлам теперь поставляют индусы, в 2 раза дешевле.
Трамп способствует мифу о могуществе ********** и статус мирового <************* .
Трамп способствует распространению и продлению войны.
Трамп разрушает устоявшийся миропорядок, сеет хаос и разжигает междоусобицы по всему миру.
Через короткое время, мир будет лежать в руинах, у ног США.
В очереди у белого дома толпятся дигнитарии всех племен и народов жаждущих облобызать зад Трампа.
показати весь коментар
11.05.2025 19:29 Відповісти
 
 