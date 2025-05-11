РУС
Новости Таможенная война США и Китая
1 171 22

США и Китай проводят в Женеве второй раунд переговоров по урегулированию торговой войны, - Reuters

Делегации США и Китая встречаются в Женеве

В воскресенье, 11 мая, в Женеве возобновились переговоры между США и Китаем по урегулированию торговой войны.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Цензор.НЕТ.

"Высокопоставленные чиновники США и Китая вновь встретились в воскресенье в Женеве, чтобы возобновить переговоры на выходных, направленные на охлаждение торговой войны, которая угрожает нанести серьезный ущерб мировой экономике", - пишет агентство.

Отмечается, что делегации проводят переговоры на закрытой вилле посла ООН.

Напомним, что в субботу, 10 мая, США и Китай на уровне министров начали в Женеве переговоры по урегулированию торговой войны.

Читайте также: США и Китай провели переговоры в Женеве о прекращении торговой войны, - СМИ

Китай (3123) переговоры (5120) пошлина (516) США (27716) Женева (84)
Топ комментарии
+3
китай точно нам ворог, а сша знову почали постачати зброю, і новий американський Папа чітко сказав хто є хто. Зараз побачимо по коментарях, хто тут прокацапський бот.
11.05.2025 17:41 Ответить
+2
донік дурню з таріфами відкатує взад.
охлосу зайде як перемога!
11.05.2025 17:18 Ответить
+2
а Трамп всегда так делает, сначала подпишет какую-нибудь херню а потом смотрит что из этого получится. в основном получается дерьмо.
11.05.2025 18:25 Ответить
З Китаєм вести торгову війну це те те саме шо з собою - потрібно бути готовим шо получиш під дих - цінами на полицях
11.05.2025 17:14 Ответить
як в руzzькай класиці - самі себе висікли? тільки не в мраморі чи навіть граніті
11.05.2025 18:11 Ответить
Інші азіати в черзі для продажу товарів на ринок США
11.05.2025 18:24 Ответить
азіати РОАШІСТОСТАНУ ?
11.05.2025 19:09 Ответить
Трампон завтра оголосить про ґрейт рішення і біржі американські зростуть на 10%))
11.05.2025 17:14 Ответить
А його друзі отримають інсайти та якось зароблять на його бла-бла-бла. було вже.
11.05.2025 17:58 Ответить
Все пішло наперекосяк в домі МАГАшистів
Папу римського вибрали не того, заради котрого літав у весільному Костюмі Трамп на траур в Ватикані... хотіли угроського прОрбанівця , а отримали антиімперіаліста- критика політики Трампа.
Європоюнехтували а тут раптом !!! О ЯКИЙ ЖАХ !!! з СІ в ЖЕНЕВІ!!!
Діджей Венс раптом сказав рашці що вона кака ...
Трамп відповів на дзвінок Макрона прямо з коліна в Києві ...
МОЖЕ ШОТА СЛУЧІЛАСЬ ?
11.05.2025 18:08 Ответить
донік дурню з таріфами відкатує взад.
охлосу зайде як перемога!
11.05.2025 17:18 Ответить
Навіщо це було починати, якщо зараз вести переговори щодо скасування тарифів, а ще втратити довіру ЄС та інших країн
11.05.2025 17:37 Ответить
в доні є план - і так шє 3.5 роки
11.05.2025 17:41 Ответить
а Трамп всегда так делает, сначала подпишет какую-нибудь херню а потом смотрит что из этого получится. в основном получается дерьмо.
11.05.2025 18:25 Ответить
невдалість підписних експериментів , як Ви думаєте, відстресовуючись в маразмі маганарциса , які може дати наслідки його психіці?
Згадую Портнікова часів передвиборчих перегонів у США - саме він про 24 миротворчих тармпогодини казав - стареча психіка на злльоті невдач , та ще й надломоена нарцисизмом, непередбачувана . А тут окрім війни Україна- рашисти , ще такого навалилося на голову з травмованим вухом...
11.05.2025 19:16 Ответить
Віталій Портніков-великий розумник, при можливості намагаюся завжди його слухати, у нього ніколи немає порожньої балаканини як у Гордона, який вважає себе "великим журналістом"
22.05.2025 18:45 Ответить
500 - турма - штурм - 200
11.05.2025 17:39 Ответить
Нічого не змінилося, Пекін хоче повністю витеснути США з Європи, вони цього і не приховують, саме для цього вони підсилюють москву, яка має знищити прозахідну Україну.
11.05.2025 17:39 Ответить
китай точно нам ворог, а сша знову почали постачати зброю, і новий американський Папа чітко сказав хто є хто. Зараз побачимо по коментарях, хто тут прокацапський бот.
11.05.2025 17:41 Ответить
Спочатку США повинні призупинити мита на 30 днів. Тільки потім можна починати переговори.
11.05.2025 18:01 Ответить
Вот хитрожопый Си и держит Путина на поводке торгуясь с Трампом.
11.05.2025 18:13 Ответить
Как ловко Трамп поводил председателем Си, Путлеру по трибуне !!!
Мошенник Трамп, очень убедительно разыграл идиота и водит за нос весь мир.
Трамп демонстрирует высший пилотаж в искусстве "ловить рыбку в мутной воде".
Трамп сократил расходы США и заставил раскошелится союзников .
Трамп по дешевке скупил 2 миллиарда ошалевших от счастья лечь под Оранжевого Сахиба индусов.
Болезненно щелкнул по носу и поставил на место (на трибуну с Хлуом) зарвавшихся Кидайцев .
Весь китайский хлам теперь поставляют индусы, в 2 раза дешевле.
Трамп способствует мифу о могуществе ********** и статус мирового <************* .
Трамп способствует распространению и продлению войны.
Трамп разрушает устоявшийся миропорядок, сеет хаос и разжигает междоусобицы по всему миру.
Через короткое время, мир будет лежать в руинах, у ног США.
В очереди у белого дома толпятся дигнитарии всех племен и народов жаждущих облобызать зад Трампа.
11.05.2025 19:29 Ответить
 
 