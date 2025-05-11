США и Китай проводят в Женеве второй раунд переговоров по урегулированию торговой войны, - Reuters
В воскресенье, 11 мая, в Женеве возобновились переговоры между США и Китаем по урегулированию торговой войны.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Цензор.НЕТ.
"Высокопоставленные чиновники США и Китая вновь встретились в воскресенье в Женеве, чтобы возобновить переговоры на выходных, направленные на охлаждение торговой войны, которая угрожает нанести серьезный ущерб мировой экономике", - пишет агентство.
Отмечается, что делегации проводят переговоры на закрытой вилле посла ООН.
Напомним, что в субботу, 10 мая, США и Китай на уровне министров начали в Женеве переговоры по урегулированию торговой войны.
Топ комментарии
+3 Федір Сидоренко
показать весь комментарий11.05.2025 17:41 Ответить Ссылка
+2 три - пятнадцать
показать весь комментарий11.05.2025 17:18 Ответить Ссылка
+2 Olena Lynch
показать весь комментарий11.05.2025 18:25 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Папу римського вибрали не того, заради котрого літав у весільному Костюмі Трамп на траур в Ватикані... хотіли угроського прОрбанівця , а отримали антиімперіаліста- критика політики Трампа.
Європоюнехтували а тут раптом !!! О ЯКИЙ ЖАХ !!! з СІ в ЖЕНЕВІ!!!
Діджей Венс раптом сказав рашці що вона кака ...
Трамп відповів на дзвінок Макрона прямо з коліна в Києві ...
МОЖЕ ШОТА СЛУЧІЛАСЬ ?
охлосу зайде як перемога!
Згадую Портнікова часів передвиборчих перегонів у США - саме він про 24 миротворчих тармпогодини казав - стареча психіка на злльоті невдач , та ще й надломоена нарцисизмом, непередбачувана . А тут окрім війни Україна- рашисти , ще такого навалилося на голову з травмованим вухом...
Мошенник Трамп, очень убедительно разыграл идиота и водит за нос весь мир.
Трамп демонстрирует высший пилотаж в искусстве "ловить рыбку в мутной воде".
Трамп сократил расходы США и заставил раскошелится союзников .
Трамп по дешевке скупил 2 миллиарда ошалевших от счастья лечь под Оранжевого Сахиба индусов.
Болезненно щелкнул по носу и поставил на место (на трибуну с Хлуом) зарвавшихся Кидайцев .
Весь китайский хлам теперь поставляют индусы, в 2 раза дешевле.
Трамп способствует мифу о могуществе ********** и статус мирового <************* .
Трамп способствует распространению и продлению войны.
Трамп разрушает устоявшийся миропорядок, сеет хаос и разжигает междоусобицы по всему миру.
Через короткое время, мир будет лежать в руинах, у ног США.
В очереди у белого дома толпятся дигнитарии всех племен и народов жаждущих облобызать зад Трампа.