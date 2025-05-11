США и Китай проводят в Женеве второй раунд переговоров по урегулированию торговой войны, - Reuters

В воскресенье, 11 мая, в Женеве возобновились переговоры между США и Китаем по урегулированию торговой войны.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Цензор.НЕТ.

"Высокопоставленные чиновники США и Китая вновь встретились в воскресенье в Женеве, чтобы возобновить переговоры на выходных, направленные на охлаждение торговой войны, которая угрожает нанести серьезный ущерб мировой экономике", - пишет агентство.

Отмечается, что делегации проводят переговоры на закрытой вилле посла ООН.

Напомним, что в субботу, 10 мая, США и Китай на уровне министров начали в Женеве переговоры по урегулированию торговой войны.

Читайте также: США и Китай провели переговоры в Женеве о прекращении торговой войны, - СМИ