США і Китай домовилися про 90-денне призупинення додаткових мит, - Білий дім

США та Китай досягли тимчасової угоди про 90-денне призупинення додаткових мит у двосторонній торгівлі.

Про це повідомляє Білий дім, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, США знижують тарифи на китайські товари з 145% до 30%, а Китай - на американські з 125% до 10%.

Рішення ухвалили після дводенних перемовин у Женеві. США залишать базову ставку мита на рівні 10%, призупинивши 24 відсоткові пункти додаткових тарифів, а Китай, окрім зниження мит, скасує частину нетарифних обмежень, запроваджених з квітня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Індія готова на 60% знизити мита заради торговельної угоди з Трампом, – Reuters

Угода спрямована на стабілізацію економічних відносин між двома найбільшими економіками світу та відкриває шлях для подальших переговорів.

Сторони також домовилися створити постійний механізм обговорення торговельних питань. Від США переговори очолять міністр фінансів Скотт Бессент і торговий представник Джемісон Грір, від Китаю - віцепрем'єр Держради Хе Ліфен. Зустрічі відбуватимуться почергово у США, Китаї або в третій країні.

Нагадаємо, що у суботу, 10 травня, США та Китай на рівні міністрів розпочали у Женеві переговори щодо врегулювання торгової війни.

11 травня відбувся другий раунд перемовин між країнами у Женеві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США та Китай укладають торговельну угоду після перемовин у Женеві, - Білий дім