США і Китай домовилися про 90-денне призупинення додаткових мит, - Білий дім

Делегації США та Китаю зустрічаються в Женеві

США та Китай досягли тимчасової угоди про 90-денне призупинення додаткових мит у двосторонній торгівлі.

Про це повідомляє Білий дім, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, США знижують тарифи на китайські товари з 145% до 30%, а Китай - на американські з 125% до 10%.

Рішення ухвалили після дводенних перемовин у Женеві. США залишать базову ставку мита на рівні 10%, призупинивши 24 відсоткові пункти додаткових тарифів, а Китай, окрім зниження мит, скасує частину нетарифних обмежень, запроваджених з квітня.

Угода спрямована на стабілізацію економічних відносин між двома найбільшими економіками світу та відкриває шлях для подальших переговорів.

Сторони також домовилися створити постійний механізм обговорення торговельних питань. Від США переговори очолять міністр фінансів Скотт Бессент і торговий представник Джемісон Грір, від Китаю - віцепрем'єр Держради Хе Ліфен. Зустрічі відбуватимуться почергово у США, Китаї або в третій країні.

Нагадаємо, що у суботу, 10 травня, США та Китай на рівні міністрів розпочали у Женеві переговори щодо врегулювання торгової війни.

11 травня відбувся другий раунд перемовин між країнами у Женеві.

+10
Це з скільки бабла заробив Трамп та його комаенда з республіканцями від такий відвертой та неприхованой спекуляції акціями на бірже?!
І ні тобі спецкомісії з розсмлідування цього факта шахрайства поанетарного маштабу ані слухань в конгресі а ничого нема. Констатація факта - колимшня демократія сша та сама наддержава сша фсьооо, здохла.
показати весь коментар
12.05.2025 11:04 Відповісти
+9
Обісрався Тампон в черговий раз. Ще й побачите воно назве це великою перемогою. І повчіться в Китаю який не бігав висунувши язика цілуючи Тампону дупу, а просто чекав доки шизоїд американський обісреться
показати весь коментар
12.05.2025 10:53 Відповісти
+7
Трамп зробив проблеми,потім призупинив - "велика" перемога 6 разового банкрута
показати весь коментар
12.05.2025 10:53 Відповісти
це ще одна ******* перемога трампа.
показати весь коментар
12.05.2025 10:49 Відповісти
Я за них рада, але що Україні з того ?
показати весь коментар
12.05.2025 10:50 Відповісти
мощний президент в сша. мощний
показати весь коментар
12.05.2025 10:52 Відповісти
Обісрався Тампон в черговий раз. Ще й побачите воно назве це великою перемогою. І повчіться в Китаю який не бігав висунувши язика цілуючи Тампону дупу, а просто чекав доки шизоїд американський обісреться
показати весь коментар
12.05.2025 10:53 Відповісти
Не моргнув, а обісрався.
показати весь коментар
12.05.2025 11:30 Відповісти
Трамп зробив проблеми,потім призупинив - "велика" перемога 6 разового банкрута
показати весь коментар
12.05.2025 10:53 Відповісти
Краснопузая панда встала на задние лапки и подчинилась ковбойским ударам плетью.
показати весь коментар
12.05.2025 10:59 Відповісти
Це з скільки бабла заробив Трамп та його комаенда з республіканцями від такий відвертой та неприхованой спекуляції акціями на бірже?!
І ні тобі спецкомісії з розсмлідування цього факта шахрайства поанетарного маштабу ані слухань в конгресі а ничого нема. Констатація факта - колимшня демократія сша та сама наддержава сша фсьооо, здохла.
показати весь коментар
12.05.2025 11:04 Відповісти
Якщо по чесному - то путєн поламав. Трампа виводили в презики ще починаючи з Горбачова, паралельно ********* людей нав'язуванням збочень типу гей-парадів...
показати весь коментар
12.05.2025 11:09 Відповісти
Мудрість Трампа немає меж! Алілуййя!
показати весь коментар
12.05.2025 11:17 Відповісти
Рудий ідіот вже перевів стрілки на новоявлених Карлів Марксів, тихенько прибрає ляльок. Шас процесом керує мінфін, багаторічна права рука Сороса і корифан зятька Рудого.
показати весь коментар
12.05.2025 11:35 Відповісти
У звязку з цим принишк Вютюша Орбан, він тривалий час нещадно погрожував Соросу і всьому його кодляку. І накаркала підстилка Окурка.
показати весь коментар
12.05.2025 11:38 Відповісти
От так от - на рівному місці - хтось заробив на спекуляціях хороші гроші.
показати весь коментар
12.05.2025 12:51 Відповісти
 
 