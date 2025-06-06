Трамп анонсировал торговые переговоры между США и Китаем 9 июня: "Встреча должна пройти очень хорошо"

Торговые переговоры между США и Китаем состоятся 9 июня.

Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад сообщить, что министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник и торговый представитель США посол Джеймисон Грир встретятся в Лондоне в понедельник, 9 июня 2025 года, с представителями Китая по поводу торговой сделки",- написал Трамп.

Глава Белого дома выразил надежду, что переговоры будут результативными.

"Встреча должна пройти очень хорошо", - добавил президент США.

Читайте также: Китай "полностью нарушил" торговое соглашение с США, - Трамп