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Новости Таможенная война США и Китая
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Трамп анонсировал торговые переговоры между США и Китаем 9 июня: "Встреча должна пройти очень хорошо"

Трамп анонсировал встречу делегаций США и Украины

Торговые переговоры между США и Китаем состоятся 9 июня.

Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад сообщить, что министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник и торговый представитель США посол Джеймисон Грир встретятся в Лондоне в понедельник, 9 июня 2025 года, с представителями Китая по поводу торговой сделки",- написал Трамп.

Глава Белого дома выразил надежду, что переговоры будут результативными.

"Встреча должна пройти очень хорошо", - добавил президент США.

Читайте также: Китай "полностью нарушил" торговое соглашение с США, - Трамп

Автор: 

Китай (3042) США (27145) торговля (964) Трамп Дональд (5663)


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Топ комментарии
+2
Китай висуває свої умови капітуляціі, а трамп їх підпише, но по телевізору буде перемога, десь я це бачив вже!
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06.06.2025 23:48 Ответить
+1
Американський лох заплатить за все.
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06.06.2025 23:36 Ответить
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Потужно б л я д ь
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06.06.2025 23:24 Ответить
В трампеля словниковий запас 30 слів...
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06.06.2025 23:25 Ответить
Щоб тебе вузькоокі нагнули, шкура кацапська.
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06.06.2025 23:29 Ответить
Так уже.
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06.06.2025 23:38 Ответить
Значить Трамп погодиться на чергові поступки Китаю. Китай продає необхідні товари Ірану. Але ніяких санкцій на Китай Трамп не накладає. Навпаки зменшує мито. А тепер ще чимось поступиться.
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06.06.2025 23:34 Ответить
Санкції спрямовані проти громадян Ірану, а також компаній в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) та Гонконзі.
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06.06.2025 23:41 Ответить
Американський лох заплатить за все.
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06.06.2025 23:36 Ответить
Китай висуває свої умови капітуляціі, а трамп їх підпише, но по телевізору буде перемога, десь я це бачив вже!
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06.06.2025 23:48 Ответить
Прогнувся вже і перед Сі.
Цікаво просто, чи ширінку в штанах переставив
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06.06.2025 23:53 Ответить
ТАСО- це завжди взад...
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06.06.2025 23:55 Ответить
Паскуда руда. Здохни.
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07.06.2025 00:06 Ответить
Трамп героїчно намагається вирішити величезну проблему, яку сам і створив.
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07.06.2025 00:18 Ответить
Все в нього завжди має "дуже добре", як в справжнього ідіота.
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07.06.2025 00:44 Ответить
 
 