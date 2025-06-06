Трамп анонсировал торговые переговоры между США и Китаем 9 июня: "Встреча должна пройти очень хорошо"
Торговые переговоры между США и Китаем состоятся 9 июня.
Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Рад сообщить, что министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник и торговый представитель США посол Джеймисон Грир встретятся в Лондоне в понедельник, 9 июня 2025 года, с представителями Китая по поводу торговой сделки",- написал Трамп.
Глава Белого дома выразил надежду, что переговоры будут результативными.
"Встреча должна пройти очень хорошо", - добавил президент США.
Топ комментарии
+2 Сергей Муляр #484800
показать весь комментарий06.06.2025 23:48 Ответить Ссылка
+1 Pan Lipko
показать весь комментарий06.06.2025 23:36 Ответить Ссылка
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Цікаво просто, чи ширінку в штанах переставив