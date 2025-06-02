Китай назвав звинувачення Трампа у порушенні торговельної угоди зі США безпідставними

У Пекіні відповіли на звинувачення президента США Дональда Трампа у порушенні Китаєм торговельної угоди.

Про це повідомило Міністерство торгівлі Китаю, передає Цензор.НЕТ.

"Китай відповідально і серйозно ставиться до домовленостей, досягнутих на Женевських торговельних переговорах, суворо їх виконує та активно захищає. Китай рішуче налаштований відстоювати свої права й інтереси і щиро дотримуватись домовленостей", - зазначили там.

У міністерстві заявили, що від часу женевських переговорів США запровадили низку дискримінаційних обмежувальних заходів проти Китаю, зокрема, встановили контроль за експортом до КНР чипів штучного інтелекту, заборонили продаж Пекіну програмного забезпечення для розробки чипів та оголосили про скасування віз для китайських студентів.

"Якщо Сполучені Штати наполягатимуть на своєму і продовжуватимуть підривати інтереси Китаю, китайська сторона продовжуватиме вживати рішучих заходів для захисту своїх законних прав та інтересів", - додали там.

Нагадаємо, напередодні Дональд Трамп звинуватив Китай у порушенні домовленостей щодо торговельних відносин.

Читайте: Трамп оголосив про підвищення тарифів на імпорт сталі та алюмінію до 50%