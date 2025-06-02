Китай назвал обвинения Трампа в нарушении торгового соглашения с США безосновательными

В Пекине ответили на обвинения президента США Дональда Трампа в нарушении Китаем торгового соглашения.

Об этом сообщило Министерство торговли Китая, передает Цензор.НЕТ.

"Китай ответственно и серьезно относится к договоренностям, достигнутым на Женевских торговых переговорах, строго их выполняет и активно защищает. Китай решительно настроен отстаивать свои права и интересы и искренне придерживаться договоренностей", - отметили там.

В министерстве заявили, что со времени женевских переговоров США ввели ряд дискриминационных ограничительных мер против Китая, в частности, установили контроль за экспортом в КНР чипов искусственного интеллекта, запретили продажу Пекину программного обеспечения для разработки чипов и объявили об отмене виз для китайских студентов.

"Если Соединенные Штаты будут настаивать на своем и продолжать подрывать интересы Китая, китайская сторона будет продолжать принимать решительные меры для защиты своих законных прав и интересов", - добавили там.

Напомним, накануне Дональд Трамп обвинил Китай в нарушении договоренностей по торговым отношениям.

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