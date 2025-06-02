РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13120 посетителей онлайн
Новости Китай о политике Трампа Тарифы Трампа
878 5

Китай назвал обвинения Трампа в нарушении торгового соглашения с США безосновательными

Ответ Китая на обвинения Трампа в нарушении торгового соглашения

В Пекине ответили на обвинения президента США Дональда Трампа в нарушении Китаем торгового соглашения.

Об этом сообщило Министерство торговли Китая, передает Цензор.НЕТ.

"Китай ответственно и серьезно относится к договоренностям, достигнутым на Женевских торговых переговорах, строго их выполняет и активно защищает. Китай решительно настроен отстаивать свои права и интересы и искренне придерживаться договоренностей", - отметили там.

В министерстве заявили, что со времени женевских переговоров США ввели ряд дискриминационных ограничительных мер против Китая, в частности, установили контроль за экспортом в КНР чипов искусственного интеллекта, запретили продажу Пекину программного обеспечения для разработки чипов и объявили об отмене виз для китайских студентов.

"Если Соединенные Штаты будут настаивать на своем и продолжать подрывать интересы Китая, китайская сторона будет продолжать принимать решительные меры для защиты своих законных прав и интересов", - добавили там.

Напомним, накануне Дональд Трамп обвинил Китай в нарушении договоренностей по торговым отношениям.

Читайте: Трамп объявил о повышении тарифов на импорт стали и алюминия до 50%

Автор: 

Китай (3037) США (27094) тарифы (1889)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жовтопикі - це таке ж світове зло, як й кацапи. Тільки з реальними економічними і військовими можливостями
показать весь комментарий
02.06.2025 10:13 Ответить
Найбільше світове зло зараз це рудий полудурок...
показать весь комментарий
02.06.2025 10:24 Ответить
І ці реальні економічні і військові можливості подаровані Кєтаю т.зв. "вільним світом".
показать весь комментарий
02.06.2025 12:24 Ответить
"может быть спокоен за свою страну" - дякую, було смішно.
показать весь комментарий
02.06.2025 10:46 Ответить
 
 