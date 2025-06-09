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Новости Таможенная война США и Китая
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Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем стартовал в Лондоне

переговоры между сша и китаем

В понедельник, 9 июня, в Лондоне США и Китай начали новый раунд торговых переговоров.

Об этом пишет AFP, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

Делегацию США возглавляет глава министерства финансов Скотт Бессент, в ее состав также вошли министр торговли Говард Лутник и торговый представитель Джеймисон Грир. Китай на переговорах представляет вице-премьер Хэ Лифэн.

В комментарии Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала: "Мы хотим, чтобы Китай и Соединенные Штаты продолжали двигаться вперед с соглашением, заключенным в Женеве".

Отмечается, что переговоры в Лондоне происходят всего через несколько дней после того, как Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин провели первый телефонный разговор с момента переизбрания Трампа президентом США.

Издание пишет, что ключевым вопросом на встрече будут поставки Пекином редкоземельных элементов, которые имеют решающее значение для ряда товаров, включая аккумуляторы для электромобилей. В свою очередь Китай хочет, чтобы США пересмотрели иммиграционные ограничения для студентов, ограничения доступа к передовым технологиям, включая микрочипы, и облегчили доступ китайских поставщиков технологий к потребителям в США.

Читайте также: Китай "полностью нарушил" торговое соглашение с США, - Трамп

Напомним, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп анонсировал торговые переговоры между США и Китаем. В соцсети Truth Social он написал, что "встреча должна пройти очень хорошо".

Также напомним, что в мае США и Китай заключили торговое соглашение после переговоров в Швейцарии. Однако уже 30 мая Трамп обвинил Китай в нарушении договоренностей по торговым отношениям. Зато Пекин назвал эти обвинения "безосновательными".

Читайте также: Трамп анонсировал торговые переговоры между США и Китаем 9 июня: "Встреча должна пройти очень хорошо"

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TACO
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09.06.2025 18:55 Ответить
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09.06.2025 19:06 Ответить
сі і доні, братья на вєк!
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09.06.2025 18:58 Ответить
Початок - Трамп оголошує про торгівельну війну КНР аж до її знищення.

Хід перемовин - США шанобливо просять китайців продовжувати продаж рідкоземельних металів.

Прогнозований результат - китайці отримують кращі умови торгівлі ніж при Байдені, а Трамп оголошує в соцмережі Truth Social про "ВЕЛИЧНУ ПЕРЕМОГУ Америки над китайцями, здійснену НАЙКРАЩИМ президентом УСІХ ЧАСІВ!!!".
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09.06.2025 19:01 Ответить
А чого у Лондоні, а не у Стамбулі чи Мінську?
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09.06.2025 19:06 Ответить
Здавалось би, при чому тут Лондон. І чому не в Парижі, як було минулого разу (1973р) ?
Для тих, хто вчив історію не по радянських підручниках, все максимально зрозуміло. А решті рекомендую взяти паузу, новини не читати і з'ясувати чисто для себе, звідки взявся ******** Китай і чому там навіть мови не може бути про китайський суверенітет.
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09.06.2025 19:13 Ответить
Дві бариги завжди домовляться, поки п'яні виродки за вікном випускають один одному кишки.
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09.06.2025 19:23 Ответить
 
 