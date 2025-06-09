Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем стартовал в Лондоне

В понедельник, 9 июня, в Лондоне США и Китай начали новый раунд торговых переговоров.

Об этом пишет AFP, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

Делегацию США возглавляет глава министерства финансов Скотт Бессент, в ее состав также вошли министр торговли Говард Лутник и торговый представитель Джеймисон Грир. Китай на переговорах представляет вице-премьер Хэ Лифэн.

В комментарии Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала: "Мы хотим, чтобы Китай и Соединенные Штаты продолжали двигаться вперед с соглашением, заключенным в Женеве".

Отмечается, что переговоры в Лондоне происходят всего через несколько дней после того, как Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин провели первый телефонный разговор с момента переизбрания Трампа президентом США.

Издание пишет, что ключевым вопросом на встрече будут поставки Пекином редкоземельных элементов, которые имеют решающее значение для ряда товаров, включая аккумуляторы для электромобилей. В свою очередь Китай хочет, чтобы США пересмотрели иммиграционные ограничения для студентов, ограничения доступа к передовым технологиям, включая микрочипы, и облегчили доступ китайских поставщиков технологий к потребителям в США.

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Напомним, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп анонсировал торговые переговоры между США и Китаем. В соцсети Truth Social он написал, что "встреча должна пройти очень хорошо".

Также напомним, что в мае США и Китай заключили торговое соглашение после переговоров в Швейцарии. Однако уже 30 мая Трамп обвинил Китай в нарушении договоренностей по торговым отношениям. Зато Пекин назвал эти обвинения "безосновательными".

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