Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем стартовал в Лондоне
В понедельник, 9 июня, в Лондоне США и Китай начали новый раунд торговых переговоров.
Об этом пишет AFP, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.
Делегацию США возглавляет глава министерства финансов Скотт Бессент, в ее состав также вошли министр торговли Говард Лутник и торговый представитель Джеймисон Грир. Китай на переговорах представляет вице-премьер Хэ Лифэн.
В комментарии Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала: "Мы хотим, чтобы Китай и Соединенные Штаты продолжали двигаться вперед с соглашением, заключенным в Женеве".
Отмечается, что переговоры в Лондоне происходят всего через несколько дней после того, как Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин провели первый телефонный разговор с момента переизбрания Трампа президентом США.
Издание пишет, что ключевым вопросом на встрече будут поставки Пекином редкоземельных элементов, которые имеют решающее значение для ряда товаров, включая аккумуляторы для электромобилей. В свою очередь Китай хочет, чтобы США пересмотрели иммиграционные ограничения для студентов, ограничения доступа к передовым технологиям, включая микрочипы, и облегчили доступ китайских поставщиков технологий к потребителям в США.
Напомним, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп анонсировал торговые переговоры между США и Китаем. В соцсети Truth Social он написал, что "встреча должна пройти очень хорошо".
Также напомним, что в мае США и Китай заключили торговое соглашение после переговоров в Швейцарии. Однако уже 30 мая Трамп обвинил Китай в нарушении договоренностей по торговым отношениям. Зато Пекин назвал эти обвинения "безосновательными".
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Хід перемовин - США шанобливо просять китайців продовжувати продаж рідкоземельних металів.
Прогнозований результат - китайці отримують кращі умови торгівлі ніж при Байдені, а Трамп оголошує в соцмережі Truth Social про "ВЕЛИЧНУ ПЕРЕМОГУ Америки над китайцями, здійснену НАЙКРАЩИМ президентом УСІХ ЧАСІВ!!!".
Для тих, хто вчив історію не по радянських підручниках, все максимально зрозуміло. А решті рекомендую взяти паузу, новини не читати і з'ясувати чисто для себе, звідки взявся ******** Китай і чому там навіть мови не може бути про китайський суверенітет.