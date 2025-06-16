РФ вимагатиме від України знищити західну зброю для завершення війни, - МЗС Росії
Росія вимагатиме від України, щоб та позбулася західної зброї для завершення війни.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Moscow Times, про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко.
За його словами, надана Україні західна зброя створює загрозу безпеці не лише Росії, а й країн Заходу.
"Усі ці надлишки повинні бути знищені. Усі міжнародні алгоритми відомі. Вони (озброєння) мають бути скорочені, утилізовані, причому гарантовано", - зазначив він.
Як приклад, він навів передані моджахедам в Афганістані зенітно-ракетні комплекси "Стінгер", які потім довелося "поставити під контроль".
"Навіть з урахуванням цього досвіду вражає ступінь безрозсудності тих політичних діячів, які продовжують вкидати озброєння на ринок, чудово усвідомлюючи, що чорні ринки буквально пухнуть від зброї, яка внаслідок реалізації корупційних схем потоком пливе у різні частини земної кулі, зокрема й до Європи", - сказав Грушко.
Але за даними оновлень у дослідженні Kiel Institute, збільшення європейської допомоги ледве компенсує гальмування у питаннях підтримки з боку США.
Європа виділила 10,4 мільярда євро військової допомоги та 9,8 мільярда євро гуманітарної та фінансової допомоги. Це найбільша сукупна сума за будь-який двомісячний період з початку війни.
Середньомісячна допомога з січня по квітень 2025 року дещо перевищила середній показник за 2022-2024 роки.
"Примітно, що Європа заповнила прогалину. .. Залишається з'ясувати, чи це тимчасовий сплеск, чи початок більш тривалого зсуву в ролі Європи як головного прихильника України", - каже Крістоф Требеш, керівник Відстеження підтримки України.
Зростання допомоги Україні, які країни слід виділити:
● серед країн Північної Європи - це Швеція, яка виділила 1,6 мільярда євро у березні;
● також Норвегія - 670 мільйонів євро у квітні.
За даними Kiel Institute, це рекордні місячні показники для обох країн.
"Загалом країни Північної Європи збільшили свою допомогу на 5,8 мільярда євро з січня по квітень 2025 року", - ідеться у висновках дослідження.
Також Велика Британія активізувала свою діяльність, виділивши 4,5 мільярда євро з початку року. 1,8 мільярда євро з цієї суми надійшло за рахунок заморожених російських активів, а не нових бюджетних витрат.
Франція внесла 2,2 мільярда євро, включаючи майже 195 мільйонів євро заморожених активів.
Німеччина виділила 650 мільйонів євро у 2025 році, що приблизно на 70 відсотків менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
Іспанія та Італія у 2025 році виділили лише 10 мільйонів євро та 20 мільйонів євро відповідно.
Відіграли важливу роль також Інституції ЄС, виділивши 12,2 мільярда євро за той самий період, підсумовує у своєму звіті Кільський університет.
