РФ вимагатиме від України знищити західну зброю для завершення війни, - МЗС Росії

Росія вимагатиме від України, щоб та позбулася західної зброї для завершення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Moscow Times, про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко.

За його словами, надана Україні західна зброя створює загрозу безпеці не лише Росії, а й країн Заходу.

"Усі ці надлишки повинні бути знищені. Усі міжнародні алгоритми відомі. Вони (озброєння) мають бути скорочені, утилізовані, причому гарантовано", - зазначив він.

Як приклад, він навів передані моджахедам в Афганістані зенітно-ракетні комплекси "Стінгер", які потім довелося "поставити під контроль".

"Навіть з урахуванням цього досвіду вражає ступінь безрозсудності тих політичних діячів, які продовжують вкидати озброєння на ринок, чудово усвідомлюючи, що чорні ринки буквально пухнуть від зброї, яка внаслідок реалізації корупційних схем потоком пливе у різні частини земної кулі, зокрема й до Європи", - сказав Грушко.

Читайте: США та РФ проведуть третій раунд переговорів незабаром, - МЗС Росії