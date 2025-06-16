УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7010 відвідувачів онлайн
Новини Вимоги РФ щодо припинення війни Поставки зброї для України
20 586 96

РФ вимагатиме від України знищити західну зброю для завершення війни, - МЗС Росії

РФ хоче знищення західної зброї в Україні

Росія вимагатиме від України, щоб та позбулася західної зброї для завершення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Moscow Times, про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко.

За його словами, надана Україні західна зброя створює загрозу безпеці не лише Росії, а й країн Заходу. 

"Усі ці надлишки повинні бути знищені. Усі міжнародні алгоритми відомі. Вони (озброєння) мають бути скорочені, утилізовані, причому гарантовано", - зазначив він.

Як приклад, він навів передані моджахедам в Афганістані зенітно-ракетні комплекси "Стінгер", які потім довелося "поставити під контроль".

"Навіть з урахуванням цього досвіду вражає ступінь безрозсудності тих політичних діячів, які продовжують вкидати озброєння на ринок, чудово усвідомлюючи, що чорні ринки буквально пухнуть від зброї, яка внаслідок реалізації корупційних схем потоком пливе у різні частини земної кулі, зокрема й до Європи", - сказав Грушко.

Читайте: США та РФ проведуть третій раунд переговорів незабаром, - МЗС Росії

Автор: 

МЗС рф (980) зброя (7737) росія (67862)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+38
Даже так? А Україна вимагатиме від Сосії повісити ***** і спалити моцкву до тла для завершення війни
показати весь коментар
16.06.2025 13:36 Відповісти
+31
А чому наші зами замів не вивалюють подібні заяви на кацапню? Тільки обтікають там в тому МЗС.
показати весь коментар
16.06.2025 13:47 Відповісти
+22
Ми будемо вимагати від раісі репарацій,видачі воєнних злочинців,демілітарізіції і денацифікації пітінського фашистського режиму.
показати весь коментар
16.06.2025 13:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Украина обещает подумать, если московия переименует ядерную триаду на ядерный дуплет.
показати весь коментар
16.06.2025 13:34 Відповісти
А чому наші зами замів не вивалюють подібні заяви на кацапню? Тільки обтікають там в тому МЗС.
показати весь коментар
16.06.2025 13:47 Відповісти
Чому-чому? Тому, що обтікають!
показати весь коментар
16.06.2025 13:58 Відповісти
Треба їбашити по всьому що зманшує ядерну міць рф: носії, радари, склади, дослідницькі центри.. це єдине за що тримається *****! Для нього хай вся роіся буде в огні, але ядерну дубину не троньте! Це як гла для хащика
показати весь коментар
16.06.2025 13:54 Відповісти
Ну так ми й знищуємо цю зброю!А кацапчики нам допомагають.Територію свою надали,ходячі мішені,мішені які літають,їздять,плавають,все йде як треба
показати весь коментар
16.06.2025 14:01 Відповісти
оно ізраїль знищує, а ми, так, лише трошки пошкрябати.
показати весь коментар
16.06.2025 14:06 Відповісти
Ну,як можемо так і ложимо.Зі світу по кульці,кацапії торба....
показати весь коментар
16.06.2025 14:13 Відповісти
ізраїлю сша допомагають. Нам зупинили всю допомогу
показати весь коментар
16.06.2025 23:29 Відповісти
є зустрічна пропозиція - знищити все півн. корейське озброєння включно із переданим Пончиком.....

корпусом північночнокорейських солдат чисельністю 10 000 особин

під наглядом міжнародних наглядачів
о це буде "парітет" !

.
показати весь коментар
16.06.2025 16:35 Відповісти
Дкмаю, тампон їм з радістю у цьому допоможе, поставивши вимогу до України ПОВЕРНУТИ всю надану америкою зброю.
показати весь коментар
16.06.2025 13:35 Відповісти
Верещиш поки ти, а Україна б'ється за свою незалежність. І так ми бажаємо закінчення війни, але нашою перемогою. А трампанутий і так може зробити що завгодно, що можна чекати від хворого
показати весь коментар
16.06.2025 13:46 Відповісти
Проспись довбню,якою перемогою,ти чуче..ло наобирало зрадників,мородерів ,брехунів до влади,а тепер про якусь перемогу гавкаєш,а зараз седиш на своїй дупі рівно та пишеш свої нікчемні висери,замість того щоб виправити свою помилку 2019 року. Без перемоги над внутрішніми гнидами,зрадниками,мородерами ніякої перемоги Україні не бачити,запам'ятай це неверескун.
показати весь коментар
16.06.2025 14:00 Відповісти
Може в Україні щось змінилось,а не в США?
Підкажу! 73% обрали хворого на посаду "президент".
показати весь коментар
16.06.2025 14:51 Відповісти
В першій каденції Трамп запроваджував санкції проти рашистів,надавав ЗСУ зброю,а що змінилось на другий каденції?
показати весь коментар
16.06.2025 14:49 Відповісти
Цікаво, і яку ж він зброю надавав? (Ті нещасні 10 джавелінів не рахуємо) 🤣🤣🤣
показати весь коментар
16.06.2025 16:15 Відповісти
Якщо в тее пм'ять як у амеби,і зє-дебіл з тв замість мізків - обов'язково напишеш саме так!
показати весь коментар
16.06.2025 17:03 Відповісти
Хєр по всій морді, а не зброя, але можна і повернути кацапам взад... так що гімном куранти залягає🇷🇺💩💩💩💩💩💩💩🐷👉🖕🖕🖕🖕🖕⚰️☦️🚢
показати весь коментар
16.06.2025 13:41 Відповісти
До речі, я про це писав ще тут тут і тут
показати весь коментар
16.06.2025 13:54 Відповісти
Хай відсосе! Сам не давав, тому і повертати зась!
показати весь коментар
16.06.2025 15:59 Відповісти
Даже так? А Україна вимагатиме від Сосії повісити ***** і спалити моцкву до тла для завершення війни
показати весь коментар
16.06.2025 13:36 Відповісти
Мабуть це те що прагнуть москалі яки не живуть у ху...лограді
показати весь коментар
16.06.2025 13:40 Відповісти
Ну так де заява нашого МЗС з такими вимогами? Ніхто ж не проти. Сидять там ..язики в дупу позасовували.
показати весь коментар
16.06.2025 13:49 Відповісти
Ну в цьому плані наша влада не доробляє. А повинні кожен день і Сосії і всьому світу нагадувати що Київ як мати городів рузьких і як засновник моцкви вимагає московських і інших бунтівників скласти зброю і вийти за межі міст з піднятими вгору руками для здачі в полон і понесення справедливого покарання
показати весь коментар
16.06.2025 14:01 Відповісти
А там ,,ждуни" сидять- як би чого не вийшло, в може ще прийдуть..... .
показати весь коментар
16.06.2025 17:53 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 16:19 Відповісти
Є кращий варіант - створення ядерної, хімічної, біологічної та радіологічної зброї стримування.

https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
показати весь коментар
16.06.2025 13:37 Відповісти
Це давно пора зробити і знищувати окупантів усіма засобами і методами!!!
показати весь коментар
16.06.2025 17:55 Відповісти
Та ні, потрібно було балістику виробляти при приході наполєончіка!
показати весь коментар
16.06.2025 13:43 Відповісти
Славуньчику, є така приказка " молчи дурак, - за умного сойдёшь"... Тож краще б ти промовчало, для чого свою тупість так відкрито показувати... Де речі, ти хоч уявляєш, що таке процес очистки урану та як отримується плутоній для виготовлення отієї самої ядроної бонби, яка завжди попадає в епіцентр... тільки не той, що в Гереги... угу б*я 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
16.06.2025 13:47 Відповісти
>Де речі, ти хоч уявляєш, що таке процес очистки урану
"Очистки" від чого?

>та як отримується плутоній
В реакторах, з 238U.

Ми цілком можемо створити ядерну зброю на плутонії: https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
показати весь коментар
16.06.2025 13:51 Відповісти
Не знаю про ядерну зброю, а що мішає виготовляти ціанід, крисиний яд і другі смаколики для рашки? Наївшись таких смаколиків расєянє з го...Ом з'їдять і під.....ка путю !!!
показати весь коментар
16.06.2025 18:05 Відповісти
А за 3 роки ДО повномасштабної війни?!
Бо війна почалася не с зє,а янека.
показати весь коментар
16.06.2025 14:54 Відповісти
ну можна поствити шілдікі гЄрань шахед.. наприклад патріот с-300. авыдокажите (с)
показати весь коментар
16.06.2025 13:38 Відповісти
Може ще усім прийти з вірьовками, щоб ху...лу було приємне. Ви тварюки вже навчили нас не вірити вам. Особливо після паперу яку назвали меморандум
показати весь коментар
16.06.2025 13:39 Відповісти
Ми будемо вимагати від раісі репарацій,видачі воєнних злочинців,демілітарізіції і денацифікації пітінського фашистського режиму.
показати весь коментар
16.06.2025 13:39 Відповісти
Ми,але НЕ зеленський!
показати весь коментар
16.06.2025 14:56 Відповісти
Це те саме що добровільно здатись, без західної зброї Україна легка ціль, з свого тільки китайські беспілотники.
показати весь коментар
16.06.2025 13:39 Відповісти
Тільки хто ті дебільні вимоги буде слухати? Історики пишуть, що всі імперії перед розвалом вели себе неадекватно.
показати весь коментар
16.06.2025 13:40 Відповісти
Після повної відмови росії від ядерної зброї, військово-повітряних та військово-морських сил і ракетного озброєння.
показати весь коментар
16.06.2025 13:40 Відповісти
З гарантією,під контролем ЄС!
показати весь коментар
16.06.2025 14:57 Відповісти
Лише коли ви здохните.
показати весь коментар
16.06.2025 13:41 Відповісти
Натомість Росія має знищити всю свою ядерну зброю і вийти з окупованих українських територій
показати весь коментар
16.06.2025 13:41 Відповісти
Які ж лицеміри! Здайте зброю і ми вас нагнемо!
показати весь коментар
16.06.2025 13:42 Відповісти
Нагла, зухвала цинічна брехня.

Приклад Хуцпи як основи політики.
показати весь коментар
16.06.2025 13:42 Відповісти
нічого нового. Касапи з ****** хочуть колонізації України шляхом нашої капітуляції; а для цього влни хочуть знищити ЗСУ шляхом позбавлення зброї. Це поки що вони за іноземну зброю талдичать; потім почнуть за зброю нашого власного виробництва....

Найкращою відповіддю з України на такі ультиматуми було би штибу "Україна планує вступати до НАТО, це записано в нашій Конституції, тому натівська зброя в ЗСУ доречна, і її має бути ще більше". Десь так...
показати весь коментар
16.06.2025 13:43 Відповісти
Ну нє, у кацапів серйозна шиза.
показати весь коментар
16.06.2025 13:43 Відповісти
Потрібно почати з того що Україна НЕЗАЛЕЖНА держава і якісь жаби з боліт не мають права квакати що і як нам робити
показати весь коментар
16.06.2025 13:44 Відповісти
100500 мета сво? Ох і довбой@би кацапські. А чому б ємєлям просто не з'ї#атися з України для завершення війни?
показати весь коментар
16.06.2025 13:45 Відповісти
а чому не підписати новий меморандум та не передати зброю у ресефесер ???? це ж вже було !!!
показати весь коментар
16.06.2025 13:45 Відповісти
Та виродків типу кучми і крав чука вже нема,навіть сьогоднішні баранята,і то на таке не поведуться
показати весь коментар
16.06.2025 14:04 Відповісти
Кацапи сміються з Заходу і України
показати весь коментар
16.06.2025 13:47 Відповісти
Ага, щаз. Всі Петріоти і IRIS-T знищимо, щоб ви могли безперешкодно українців знищувати ракетами і шахедами...
показати весь коментар
16.06.2025 13:47 Відповісти
До речі, як повідомляє https://www.ifw-kiel.de/publications/news/ukraine-support-europe-largely-fills-the-us-aid-withdrawal-lead-byn-the-nordics-and-the-uk/ Kiel Institute for the World Economy, https://newsua.one/news-military/113641.html Сполучені Штати Америки не надали жодної нової допомоги Україні у період березня та квітня 2025 року. Водночас, європейські країни збільшили свою підтримку, хоча й нерівномірну. Скандинавські країни та Велика Британія, помітно збільшили обсяги допомоги, тоді як інші, як-от Німеччина, зберегли більш помірний рівень.
Але за даними оновлень у дослідженні Kiel Institute, збільшення європейської допомоги ледве компенсує гальмування у питаннях підтримки з боку США.
Європа виділила 10,4 мільярда євро військової допомоги та 9,8 мільярда євро гуманітарної та фінансової допомоги. Це найбільша сукупна сума за будь-який двомісячний період з початку війни.
Середньомісячна допомога з січня по квітень 2025 року дещо перевищила середній показник за 2022-2024 роки.
"Примітно, що Європа заповнила прогалину. .. Залишається з'ясувати, чи це тимчасовий сплеск, чи початок більш тривалого зсуву в ролі Європи як головного прихильника України", - каже Крістоф Требеш, керівник Відстеження підтримки України.
Зростання допомоги Україні, які країни слід виділити:
 ● серед країн Північної Європи - це Швеція, яка виділила 1,6 мільярда євро у березні;
 ● також Норвегія - 670 мільйонів євро у квітні.
За даними Kiel Institute, це рекордні місячні показники для обох країн.
"Загалом країни Північної Європи збільшили свою допомогу на 5,8 мільярда євро з січня по квітень 2025 року", - ідеться у висновках дослідження.
Також Велика Британія активізувала свою діяльність, виділивши 4,5 мільярда євро з початку року. 1,8 мільярда євро з цієї суми надійшло за рахунок заморожених російських активів, а не нових бюджетних витрат.
Франція внесла 2,2 мільярда євро, включаючи майже 195 мільйонів євро заморожених активів.
Німеччина виділила 650 мільйонів євро у 2025 році, що приблизно на 70 відсотків менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
Іспанія та Італія у 2025 році виділили лише 10 мільйонів євро та 20 мільйонів євро відповідно.
Відіграли важливу роль також Інституції ЄС, виділивши 12,2 мільярда євро за той самий період, підсумовує у своєму звіті Кільський університет.
показати весь коментар
16.06.2025 13:48 Відповісти
*****! Там на зустрічі з тобою свиноматки казали тобі спасіба за те що ти вбивпєш їх чоловіків синів, тож раз така пʼянка ... і це так прекрасно то направляй ще 1 млн скота в трусіках на розтріл ... не обовʼязково витрачати гроші на зброю і все інше оаз уе таке благо для вас
показати весь коментар
16.06.2025 13:48 Відповісти
Україна вимагатиме від пітьми позбавлення її усієї ядерної зброї під наглядом міжнародних спостерігачів шляхом вилучення ядерних боєголовок з їх носіїв та зі складів зберігання, знищення шахтно-пускових установок, АПЧ, стратегічних літаків Ту-95 та Ту-160, а також Ту-22.
Всі виробництва і дослідницькі центри, що задіяні у випуску ЯЗ, мають бути ліквідовані.
показати весь коментар
16.06.2025 13:48 Відповісти
РФ вимагатиме від України знищити західну зброю, об голови росіян? Всю західну зброю, що в заходу є?))
показати весь коментар
16.06.2025 13:50 Відповісти
А Україна буде вимагати від рососії zнищити саму себе-від бєлгорода до тіксі!
показати весь коментар
16.06.2025 13:51 Відповісти
А де в нас є західна зброя ? Кокошенков її всю вже знищив давно ,, при чому - тричі .
Ідіть шукайте , може щось і знайдете .
показати весь коментар
16.06.2025 13:54 Відповісти
Це ми вже проходили.
показати весь коментар
16.06.2025 13:54 Відповісти
зустрічна вимога- *****, шойгу, лавров, скабеева, сімонян та інші повинні предстати перед судом
показати весь коментар
16.06.2025 14:00 Відповісти
Навіть Орда не була такою тупою і нахабною як Московія.
показати весь коментар
16.06.2025 14:01 Відповісти
Ага. А ще прокласти дороги і освітити, щоб кацапам було зручніше.
показати весь коментар
16.06.2025 14:03 Відповісти
если она передана в оренду, то ее после войны надо будет вернуть. Если продана или подарена, то она уже не западная, а наша. Чего уничтожать? Огласите пожалуйста весь список.
показати весь коментар
16.06.2025 14:03 Відповісти
Звичайно ж Україна позбудеться, але є ньоюанс яким чином
показати весь коментар
16.06.2025 14:04 Відповісти
Та так і робимо потроху. Далекобійну утилізуєм об стратегічні кацапські об'єкти, тактичну - просто об кацапів та їх техніку. Що не так, кацапи?
показати весь коментар
16.06.2025 14:05 Відповісти
Я згоден віддати дідусеву берданку після того,як ***** в прямому ефірі відсмокче у старого киргиза!
показати весь коментар
16.06.2025 14:09 Відповісти
Та посилайте тих кацапів курсом крейсером "москва".Самі знищуйте іранську,корейську,а ще ту зброю болотного походження які мають в собі комплектуючу компоненту китайського,європейського та американського походження.Клин клином вишибають.
показати весь коментар
16.06.2025 14:14 Відповісти
І ще видати відразу чорні пакети, щоб самі позалазили.... Та ви, КАЦАПСЬКІ ГНИДИ, так і не зрозуміли за 300 років, що УКРАЇНЦІ ВАС ПЕРЕЖИВУТЬ, БО ЗВИКЛИ ДО БОРОТЬБИ!!! Слава Україні!!!
показати весь коментар
16.06.2025 14:19 Відповісти
Усі західні ракети, снаряди, міни, кулі ми і так нищимо об російську армію. Що не так?
показати весь коментар
16.06.2025 14:20 Відповісти
😅🤣🤣🤣
показати весь коментар
16.06.2025 14:33 Відповісти
А Україна вимагатиме що б так звана росія повісила всіх рашиських злочинців включаючи путіна .
показати весь коментар
16.06.2025 14:33 Відповісти
Замість того, щоб дати гідну відповідь кацапським пацюкам, Сибіга знову ввечері влізе у телевізор і заявить "лише ЛІДЕРСТВО і сильні кроки президента ртампа можуть ЗУПИНИТИ цю війну".

показати весь коментар
16.06.2025 14:54 Відповісти
... кацапское словоблудие. Сколько уже было договоров казлабада из США. об сокращении(ликвидации) оружия, а на Украину напасть нашлось, даже оружие времен 2 МВ. Предлогать разоружить над мацквастаном всю ядерку, бо не согласимся.
показати весь коментар
16.06.2025 15:02 Відповісти
Украина уничтожит западное вооружение соазу, как ***** вернёт Крым и выплатит репараций и контрибуции Украине!!😅😂🤪🥳🤗🤣
показати весь коментар
16.06.2025 15:15 Відповісти
Тільки дурні можуть в нашому світі знищувати зброю.
показати весь коментар
16.06.2025 15:20 Відповісти
Кацапы -пнх
показати весь коментар
16.06.2025 15:18 Відповісти
Ще один клоун з дивною фамілією "грушко". Підкажить хто небудь цьому дибілу, що на проблему безпеки россійських нацистів всім в світи глибоко нас-рати. Так звана россія викреслили себе зі списку цивілізованих країн.
показати весь коментар
16.06.2025 15:27 Відповісти
Обана...
Ну ок, але тільки у обмін на те, що Чмосковити спалять вщент усі міста і села по уральський хребет, а самі з****** нах*й у заполяр'е...
показати весь коментар
16.06.2025 15:46 Відповісти
Вимоги до москви: припинити отримання зброї від корейців, з ірану, китаю; демілітиразувати вже отримані озброєння; заморозити переозброєння московської злочинної армії бандюків: вийти з окупованих територій; відшкодувати збитки за нанесену шкоду Україні; розпустити окдб і запитувати дозволу в України на входження до будь яких мілітарних блоків.
показати весь коментар
16.06.2025 16:04 Відповісти
Та без питань. Всі ракети передамо росії, тільки є один нюанс - своїм ходом
показати весь коментар
16.06.2025 16:25 Відповісти
Зеленеський роби так як зробив маленький Ізраїль по відношеню до 90млн Ірану у столтці якого, Тегерані течуть річки лайна! У москві так само має бути, щоб той кремль лайном затопило разом з бункером ***** !
Якщо ти нездатен то йди геть,ми знайдемо того хто зможе це зробити!
показати весь коментар
16.06.2025 16:53 Відповісти
Ага, а під@ри за тиждень знову почнуть... Кац@пським виродкам немає віри...
показати весь коментар
16.06.2025 18:13 Відповісти
******* кацапів до останнього *****.
показати весь коментар
16.06.2025 18:20 Відповісти
Відповідь МЗС України - Ми вже знищуємо. На ваших башках.
показати весь коментар
16.06.2025 18:48 Відповісти
Завтра зажадають поголівну кастрацію всіх українських чоловіків, щоб гарантовано знищити українську націю.
показати весь коментар
16.06.2025 19:44 Відповісти
Треба погоджуватись, поки не передумали. І херячити їх усім що е..
показати весь коментар
16.06.2025 20:44 Відповісти
Ще одні ''миролюбні'' кровожерливі кацапо- гниди.
показати весь коментар
16.06.2025 23:43 Відповісти
В Україну зайдуть голубі каски ми їм цю зброю і передамо.
показати весь коментар
17.06.2025 05:43 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2025 09:04 Відповісти
 
 