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Новости Ликвидация российских окукпантов Оккупация Мелитополя
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Ликвидированы пятеро росгвардейцев и уничтожена станция спутниковой связи в оккупированном Мелитополе, - ГУР

Взрыв в Мелитополе 10 июля: ГУР ликвидировало 5 российских оккупантов

10 июля во временно оккупированном Мелитополе, благодаря успешной операции ГУР МОУ и движения сопротивления, ликвидированы пять российских захватчиков и станция обеспечения спутниковой связью для управления оккупационными войсками.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Взрыв прогремел на территории одного из предприятий, где россияне обустроили логистическую базу, места размещения личного состава и военного транспорта.

Детонация произошла в момент, когда российские войска "на расслабоне" разгружали военный транспорт - пятеро захватчиков Росгвардии ликвидированы.

В результате взрыва также уничтожена аппаратная станция обеспечения спутниковой связью, которую оккупанты планировали использовать для управления своими войсками.

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ликвидация (3814) Мелитополь (616) Запорожская область (3298) Росгвардия (85) ГУР (512) Мелитопольский район (10)


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Мелітополь 60 км від фронту...
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11.07.2025 15:25 Ответить
Нічо.
Рузьге і так більше звикли до "Баришня, Смольний!", до "дєпєш с нарочним" та голубиної пошти.
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11.07.2025 15:25 Ответить
 
 