Ліквідовано п’ятьох росгвардійців та знищено станцію супутникового зв’язку в окупованому Мелітополі, - ГУР

10 липня у тимчасово окупованому Мелітополі завдяки успішній операції ГУР МОУ та руху опору ліквідовано п'ятьох російських загарбників та станцію забезпечення супутниковим зв’язком для управління окупаційними військами.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Так, вибух пролунав на території одного з підприємств, де росіяни облаштували логістичну базу, місця розміщення особового складу та військового транспорту.

Детонація відбулась у момент, коли російські війська "на розслабоні" розвантажували військовий транспорт ― п’ятеро загарбників Росгвардії" ліквідовано.

Унаслідок вибуху також знищено апаратну станцію забезпечення супутниковим зв’язком, яку окупанти планували використовувати для управління своїми військами.

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