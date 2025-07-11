УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9961 відвідувач онлайн
Новини Ліквідація російських окупантів Окупація Мелітополя
1 090 2

Ліквідовано п’ятьох росгвардійців та знищено станцію супутникового зв’язку в окупованому Мелітополі, - ГУР

Вибух у Мелітополі 10 липня: ГУР ліквідувало 5 російських окупантів

10 липня у тимчасово окупованому Мелітополі завдяки успішній операції ГУР МОУ та руху опору ліквідовано п'ятьох російських загарбників та станцію забезпечення супутниковим зв’язком для управління окупаційними військами.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Так, вибух пролунав на території одного з підприємств, де росіяни облаштували логістичну базу, місця розміщення особового складу та військового транспорту.

Детонація відбулась у момент, коли російські війська "на розслабоні" розвантажували військовий транспорт ― п’ятеро загарбників Росгвардії" ліквідовано.

Унаслідок вибуху також знищено апаратну станцію забезпечення супутниковим зв’язком, яку окупанти планували використовувати для управління своїми військами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано 5 кадирівців: в окупованому Мелітополі підірвали "Тигр" рашистів, - ГУР. ФОТО

Автор: 

ліквідація (4198) Мелітополь (774) Запорізька область (3830) Росгвардія (99) ГУР (592) Мелітопольський район (9)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
логістична база, місця розміщення особового складу та військового транспорту...

Мелітополь 60 км від фронту...
показати весь коментар
11.07.2025 15:25 Відповісти
Нічо.
Рузьге і так більше звикли до "Баришня, Смольний!", до "дєпєш с нарочним" та голубиної пошти.
показати весь коментар
11.07.2025 15:25 Відповісти
 
 