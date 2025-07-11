Генерал США Рафферти: НАТО нужно больше ракет дальнего действия для сдерживания РФ, - Reuters

Североатлантическому альянсу следует наращивать арсенал ракет большой дальности, чтобы эффективно сдерживать Россию от агрессии против Европы.

Об этом заявил генерал армии США Джон Рафферти в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Российская армия сейчас больше, чем в начале полномасштабного вторжения в Украину. И мы знаем, что они будут продолжать инвестировать в ракеты большой дальности и современные средства противовоздушной обороны. Поэтому для альянса очень важно иметь больше возможностей", - подчеркнул Рафферти на военной базе США в Висбадене (Германия).

До недавнего времени он командовал 56-м артиллерийским командованием армии США, которое готовит развертывание американских ракет дальнего радиуса действия в Европе с 2026 года.

Reuters отмечает, что в последнее время президент США Дональд Трамп существенно изменил тональность в отношении Украины и российского руководства, в частности - по поставкам военной помощи.

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