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Новости Наступление россии на страні НАТО
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Генерал США Рафферти: НАТО нужно больше ракет дальнего действия для сдерживания РФ, - Reuters

ракети

Североатлантическому альянсу следует наращивать арсенал ракет большой дальности, чтобы эффективно сдерживать Россию от агрессии против Европы.

Об этом заявил генерал армии США Джон Рафферти в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Российская армия сейчас больше, чем в начале полномасштабного вторжения в Украину. И мы знаем, что они будут продолжать инвестировать в ракеты большой дальности и современные средства противовоздушной обороны. Поэтому для альянса очень важно иметь больше возможностей", - подчеркнул Рафферти на военной базе США в Висбадене (Германия).

До недавнего времени он командовал 56-м артиллерийским командованием армии США, которое готовит развертывание американских ракет дальнего радиуса действия в Европе с 2026 года.

Reuters отмечает, что в последнее время президент США Дональд Трамп существенно изменил тональность в отношении Украины и российского руководства, в частности - по поставкам военной помощи.

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Автор: 

НАТО (10195) россия (96557) США (27455)


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Жлоби, дайте ракет Україні!!
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11.07.2025 16:01 Ответить
Хегсет дронами сдерживает. Этот ракетами. Хотя там сдерживать нечего, закрывать недоразумение да и все, работа на развал. Бесконечное шоу.
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11.07.2025 16:03 Ответить
Але коли Україна стримує РФ прямо зараз - натівські чиновники один поперед одного заявляють що ракети дальної дії передавати не будемо, бо вам це не треба, це нічого не змінить, не зможе вирішити проблем на полі бою і взагалі не на часі.
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11.07.2025 16:07 Ответить
блин.. так раха еще в 19 году вышла из договора, до этого нарушав его!!
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11.07.2025 16:07 Ответить
Нужны ракеты которые перепахают эту долбанную Елабугу вместе с рабочими..
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11.07.2025 17:09 Ответить
 
 