Генерал США Рафферті: НАТО потрібно більше ракет дальньої дії для стримування РФ, - Reuters

Північноатлантичному альянсу слід нарощувати арсенал ракет великої дальності, щоб ефективно стримувати Росію від агресії проти Європи.

Про це заявив генерал армії США Джон Рафферті в інтерв’ю Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Російська армія зараз більша, ніж на початку повномасштабного вторгнення в Україну. І ми знаємо, що вони продовжуватимуть інвестувати в ракети великої дальності та сучасні засоби протиповітряної оборони. Тому для альянсу дуже важливо мати більше можливостей", - наголосив Рафферті на військовій базі США у Вісбадені (Німеччина).

До нещодавнього часу він командував 56-м артилерійським командуванням армії США, яке готує розгортання американських ракет дальнього радіуса дії в Європі з 2026 року.

Reuters зазначає, що останнім часом президент США Дональд Трамп суттєво змінив тональність щодо України та російського керівництва, зокрема - щодо постачання військової допомоги.

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