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Новини Наступ Росії на країни НАТО
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Генерал США Рафферті: НАТО потрібно більше ракет дальньої дії для стримування РФ, - Reuters

ракети

Північноатлантичному альянсу слід нарощувати арсенал ракет великої дальності, щоб ефективно стримувати Росію від агресії проти Європи.

Про це заявив генерал армії США Джон Рафферті в інтерв’ю Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Російська армія зараз більша, ніж на початку повномасштабного вторгнення в Україну. І ми знаємо, що вони продовжуватимуть інвестувати в ракети великої дальності та сучасні засоби протиповітряної оборони. Тому для альянсу дуже важливо мати більше можливостей", - наголосив Рафферті на військовій базі США у Вісбадені (Німеччина).

До нещодавнього часу він командував 56-м артилерійським командуванням армії США, яке готує розгортання американських ракет дальнього радіуса дії в Європі з 2026 року.

Reuters зазначає, що останнім часом президент США Дональд Трамп суттєво змінив тональність щодо України та російського керівництва, зокрема - щодо постачання військової допомоги.

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НАТО (6657) росія (66641) США (23750)


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Жлоби, дайте ракет Україні!!
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11.07.2025 16:01 Відповісти
Хегсет дронами сдерживает. Этот ракетами. Хотя там сдерживать нечего, закрывать недоразумение да и все, работа на развал. Бесконечное шоу.
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11.07.2025 16:03 Відповісти
Але коли Україна стримує РФ прямо зараз - натівські чиновники один поперед одного заявляють що ракети дальної дії передавати не будемо, бо вам це не треба, це нічого не змінить, не зможе вирішити проблем на полі бою і взагалі не на часі.
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11.07.2025 16:07 Відповісти
блин.. так раха еще в 19 году вышла из договора, до этого нарушав его!!
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11.07.2025 16:07 Відповісти
Нужны ракеты которые перепахают эту долбанную Елабугу вместе с рабочими..
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11.07.2025 17:09 Відповісти
 
 