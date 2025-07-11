Глава Генштабу Франції Бюркар: Війна РФ проти України - стратегічна спроба зруйнувати НАТО

Війна РФ проти України є спробою Кремля підірвати європейську стабільність і зруйнувати НАТО, а не просто конфлікт на кордонах, тому Європа має нарощувати власну оборону незалежно від підтримки США.

Про це заявив очільник Генштабу ЗС Франції Тьєррі Бюркар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми часто говоримо, що поразка України - це поразка Заходу. Але я вважаю, що це дещо більше, з огляду на зміну позиції США, бо ця поразка виглядатиме як справжня поразка Європи. І ми, європейці, відчуємо на собі всі її наслідки", - наголосив він, додавши, що Москва веде "економіку війни" й не втратить бойової здатності в короткостроковій перспективі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британська розвідка: У 2025 році Росія втратила вже понад 230 тисяч військових, з початку вторгнення - понад мільйон. ІНФОГРАФІКА

Бюркар закликав не сподіватися на постійну участь США та наголосив на потребі "європейської відповіді" на російську загрозу. Він також повідомив про перспективи франко-британського центру координації в межах "коаліції рішучих", не розкривши деталей.

"Чи вважали б ми нормальним п’ять років тому, що по цивільних кораблях запускають протикорабельні ракети? Це не нормально. Чи могли б ми уявити, що відбуватимуться сухопутні бої, у яких щодня гинуть сотні, а часом і тисячі людей? Це не є нормально. Але водночас саме це і характеризує сучасний стан світу", - підкреслив французький генерал.

Він також застеріг, що РФ навмисно намагається притупити моральну чутливість Заходу до насильства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залужний: США мають застарілі ракети, які можуть передати Україні без додаткових витрат