Глава Генштаба Франции Бюркар: Война РФ против Украины - стратегическая попытка разрушить НАТО

Война РФ против Украины является попыткой Кремля подорвать европейскую стабильность и разрушить НАТО, а не просто конфликт на границах, поэтому Европа должна наращивать собственную оборону независимо от поддержки США.

Об этом заявил глава Генштаба ВС Франции Тьерри Бюркар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы часто говорим, что поражение Украины - это поражение Запада. Но я считаю, что это несколько больше, учитывая изменение позиции США, потому что это поражение будет выглядеть как настоящее поражение Европы. И мы, европейцы, почувствуем на себе все его последствия", - подчеркнул он, добавив, что Москва ведет "экономику войны" и не потеряет боеспособности в краткосрочной перспективе.

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Бюркар призвал не надеяться на постоянное участие США и отметил необходимость "европейского ответа" на российскую угрозу. Он также сообщил о перспективах франко-британского центра координации в рамках "коалиции решительных", не раскрыв деталей.

"Считали бы мы нормальным пять лет назад, что по гражданским кораблям запускают противокорабельные ракеты? Это не нормально. Могли бы мы представить, что будут происходить сухопутные бои, в которых ежедневно гибнут сотни, а порой и тысячи людей? Это не нормально. Но в то же время именно это и характеризует современное состояние мира", - подчеркнул французский генерал.

Он также предостерег, что РФ намеренно пытается притупить моральную чувствительность Запада к насилию.

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