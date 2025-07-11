На фронте зафиксировано 92 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 92 боевых столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

От российских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, в частности, Гремяч, Архиповка Черниговской области; Середина-Буда, Славгород, Марьино, Дорошовка Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня противник проводил восемь наступательных действий, в настоящее время два боестолкновения продолжаются. Противник нанес два авиаудара, в целом сбросил пять управляемых бомб, и совершил 144 обстрела.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили наступление врага в направлении Петро-Ивановки. От авиационных ударов противника пострадали районы населенных пунктов Великий Бурлук, Отрадное и Ольховатка.

На Купянском направлении с начала суток враг дважды шел вперед на позиции наших защитников в районе населенного пункта Степная Новоселовка, в настоящее время продолжается бой.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении сегодня состоялось 20 боестолкновений, пять из которых продолжается до сих пор. Враг атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Новый Мир, Карповка, Среднее, Колодязи и в направлениях Шандриголово, Торского и Серебрянки.

На Северском направлении противник совершил сегодня две атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться вблизи Ивано-Дарьевки, и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении наши защитники отбили две атаки врага. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в направлениях Предтечино и Белой Горы.

Силы обороны уже успешно остановили пять вражеских атак на Торецком направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка и в направлениях Плещеевки, Катериновки. Еще две атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении российские войска 35 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Новосергиевка, Удачное, Муравка, Новоукраинка, Дачное, Алексеевка, Малиновка, Лисовка, Шевченко и в направлении Покровска, Сергеевки и Родинского. Наши защитники уже отбили 30 вражеских атак, бои не утихают. Авиация агрессора нанесла удары КАБами по районам населенных пунктов Владимировка, Родинское, Суворово и Покровск.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили семь атак противника вблизи населенных пунктов Запорожье, Толстой, Поддубное, Новоселка и Зеленое Поле. Еще одна вражеская атака до сих пор продолжается. Авиаударам подверглись Январское и Великомихайловка.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары в районах Полтавки, Гуляйполя и Приморского.

На Приднепровском направлении агрессор проводил четыре бесполезных атаки в сторону позиций наших защитников. Авиаударам неуправляемыми авиационными ракетами подверглись Львово и Ольговка.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.