Силы обороны поразили в РФ авиационный завод и предприятие по производству ракет для ПВО, - Генштаб

В ночь на 11 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, поразили ряд объектов ВПК РФ на ее территории.

Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в рамках снижения возможностей ракетно-бомбовых ударов противника, Силы обороны Украины поразили Луховицкий авиационный завод им. Воронина, филиал АО "РСК "МиГ", что в Московской области.

Это предприятие выполняет полный спектр работ - от механической обработки деталей до окончательной сборки, летных испытаний и сдачи российских боевых самолетов МиГ.

Зафиксированы взрывы и пожар на территории предприятия.

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Кроме того, подразделения Сил специальных операций ВС Украины и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили Конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова, специализирующееся на изготовлении ракет к зенитным ракетным и зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРК/ЗРГК) противника.

Зафиксированы взрывы, дым над промышленной зоной, а также движение карет скорой помощи и пожарной техники в направлении цели.

Результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавили в командовании.

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