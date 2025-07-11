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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Силы обороны поразили в РФ авиационный завод и предприятие по производству ракет для ПВО, - Генштаб

Силы обороны поразили авиазавод и предприятие по производству ракет для ПВО

В ночь на 11 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, поразили ряд объектов ВПК РФ на ее территории.

Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в рамках снижения возможностей ракетно-бомбовых ударов противника, Силы обороны Украины поразили Луховицкий авиационный завод им. Воронина, филиал АО "РСК "МиГ", что в Московской области.

Это предприятие выполняет полный спектр работ - от механической обработки деталей до окончательной сборки, летных испытаний и сдачи российских боевых самолетов МиГ.

Зафиксированы взрывы и пожар на территории предприятия.

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Кроме того, подразделения Сил специальных операций ВС Украины и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили Конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова, специализирующееся на изготовлении ракет к зенитным ракетным и зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРК/ЗРГК) противника.

Зафиксированы взрывы, дым над промышленной зоной, а также движение карет скорой помощи и пожарной техники в направлении цели.

Результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавили в командовании.

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Автор: 

Генштаб ВС (6642) Удары по РФ (409)


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Який відсоток ураження ?
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11.07.2025 16:59 Ответить
73...
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11.07.2025 17:04 Ответить
Обійдешся!
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11.07.2025 17:04 Ответить
#какаяразніца
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11.07.2025 17:54 Ответить
Браво ЗСУ
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11.07.2025 17:08 Ответить
Поки замість балістичних ракет Зеля буде видадавати потужний собачий хер, ніякі заводи ви не винесете. Так, імітація. Уралвагонзавод к примеру, 83 гектара, общая площадь зданий 1,36 млн м2. Що ви там Лютим винесете....
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11.07.2025 17:37 Ответить
 
 