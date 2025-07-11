Сили оборони уразили у РФ авіаційний завод та підприємство з виготовлення ракет для ППО, - Генштаб

У ніч на 11 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, уразили низку об'єктів ВПК РФ на її території.

Про це повідомив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у рамках зниження спроможностей противника щодо ракетно-бомбових ударів, Сил оборони України уразили Луховіцкій авіаційний завод ім. Вороніна, філіал АТ "РСК "МіГ", що у Московській області.

Це підприємство виконує повний спектр робіт –– від механічної обробки деталей до остаточного складання, льотних випробувань та здачі російських бойових літаків МіГ.

Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства.

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Окрім того, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС України й Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова, що спеціалізується на виготовленні ракет до зенітних ракетних та зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРК/ЗРГК) противника.

Зафіксовано вибухи, дим над промисловою зоною, а також рух карет швидкої допомоги та пожежної техніки у напрямку цілі.

Результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", - додали у командуванні.

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