Российские дроны подлетали на 5 км к Хмельницкой АЭС, один пролетел над Чернобыльской, - МАГАТЭ

Во время последних российских атак беспилотники были замечены в непосредственной близости к ядерным объектам Украины, в частности вблизи Хмельницкой АЭС и над Чернобыльской зоной.

Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на Хмельницкой АЭС дроны фиксировались на расстоянии до 5 км от станции. В Чернобыльской зоне один из беспилотников пролетал непосредственно над открытым распределительным щитом ЧАЭС, после чего был перехвачен украинскими военными.

МАГАТЭ также сообщило, что их команды на объектах в Хмельницком, Ривне и на ЧАЭС были вынуждены несколько раз прятаться в укрытия из-за воздушных тревог.

На Запорожской АЭС, которую Россия продолжает удерживать, на прошлой неделе фиксировалась военная активность: стрельба и взрывы неподалеку от станции. 4 июля ЗАЭС временно потеряла все внешние источники питания, но пока остается подключенной к последней основной линии электропередачи.

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