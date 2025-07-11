Російські дрони підлітали за 5 км до Хмельницької АЕС, один пролітав над Чорнобильською, - МАГАТЕ

Під час останніх російських атак безпілотники були помічені в безпосередній близькості до ядерних об’єктів України, зокрема поблизу Хмельницької АЕС і над Чорнобильською зоною.

Про це йдеться у заяві Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на Хмельницькій АЕС дрони фіксувалися на відстані до 5 км від станції. У Чорнобильській зоні один із безпілотників пролітав безпосередньо над відкритим розподільчим щитом ЧАЕС, після чого був перехоплений українськими військовими.

МАГАТЕ також повідомило, що їхні команди на об’єктах у Хмельницькому, Рівному та на ЧАЕС були змушені кілька разів ховатися в укриття через повітряні тривоги.

На Запорізькій АЕС, яку Росія продовжує утримувати, минулого тижня фіксувалася військова активність: стрілянина й вибухи неподалік станції. 4 липня ЗАЕС тимчасово втратила всі зовнішні джерела живлення, але наразі залишається підключеною до останньої основної лінії електропередачі.

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