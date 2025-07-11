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Новости Подозрение Владимиру Бондаренко
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Чтобы убрать депутатов Киевсовета из зала, в ход идут все методы, - Бондаренко прокомментировал меру пресечения

экс-секретарь Киевсовета Бондаренко

Решение суда о круглосуточном домашнем аресте за недоказанное нарушение закона свидетельствует о том, что политическая мотивация в очередной раз победила закон. Ради того, чтобы заблокировать работу Киевсовета, в ход идут все методы.

Об этом заявил экс-секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, комментируя решение суда о мере пресечения в отношении него, информирует Цензор.НЕТ.

"Печерский районный суд города Киева избрал мне меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Считаю это судебное решение полностью необоснованным. Политическая мотивация в очередной раз победила закон. Желание взять Киев под контроль затмевает все остальное. Желание убрать депутатов Киевского городского совета из зала - в ход идут все методы. Потому что нужно устранить Киевского городского голову", - написал Бондаренко.

Депутат Киевсовета также сравнил судебные решения в отношении представителей центральной власти и киевской.

"Миллиардные убытки, нанесенные действующим министром - символический залог и отсутствие отстранения. Недоказанные убытки и возвращенная военным зарплата в бюджет - круглосуточный домашний арест и блокирование любой деятельности. Это - современная реальность", - подчеркнул депутат.

Он поблагодарил депутатов от партии УДАР за поддержку и заверил, что не прекратит борьбу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отправил экс-секретаря Киевсовета Бондаренко под круглосуточный домашний арест на 2 месяца

Ранее сообщалось, что 10 июля столичная прокуратура совместно с ГБР вручили Владимиру Бондаренко сообщение о подозрении. Он заявил, что его обвиняют фактически в выполнении непосредственных функциональных обязанностей секретаря Киевсовета - подписании письма на имя руководителя КГГА.

Также сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко выступил с заявлением об усилении политического давления на городскую власть Киева. Он отметил, что против чиновников открываются дела даже по событиям 18-летней давности, когда их еще и близко не было в КГГА.

Автор: 

Киевсовет (1379) Бондаренко Владимир Киевсовет (22)


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Щось подібне, робив і секретар черновецького!?!?
Але жодної реакції, від НЕЗЛАМНИХ борцунів, за результатами дзвінків по телефону, з ОПУ!!
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11.07.2025 19:18 Ответить
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11.07.2025 19:28 Ответить
Одні достойники витісняють інших , ,,шара" приваблює .
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11.07.2025 19:46 Ответить
ця ***...ь 🤡 зеленский, робить такі хвилі у тазіку ,тільки для того ,шоб суспільство не звертали увагу , як він говнокомандуючий ,кожного дня ,здає теріторію України !!! ...
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11.07.2025 20:00 Ответить
Він здасть Україну до самого Львову, в ми будемо критикувати корупцію і теж будемо мати рацію бо корупція ніколи не уйде, поки буде він.
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11.07.2025 20:19 Ответить
Тобто ця гнида сидить в Київраді, краде, бухає в ресторанах і рахуєтся військовим, получає заробітну плату в ЗСУ. Не здивуюся, якщо він вже получив УБД...
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11.07.2025 20:37 Ответить
???? 'Получає'. Посадять тобі Мамєдова 'получать'.
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11.07.2025 20:57 Ответить
 
 