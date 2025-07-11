Щоб прибрати депутатів Київради із зали - у хід йдуть всі методи, - Бондаренко прокоментував запобіжний захід

Рішення суду про цілодобовий домашній арешт за недоведене порушення закону свідчить про те, що політична мотивація вчергове перемогла закон. Заради того, щоб заблокувати роботу Київради, у хід ідуть всі методи.

Про це заявив екссекретар Київради Володимир Бондаренко, коментуючи рішення суду про запобіжний захід стосовно нього, інформує Цензор.НЕТ.

"Печерський районний суд міста Києва обрав мені запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Вважаю це судове рішення повністю необґрунтованим. Політична мотивація вчергове перемогла закон. Бажання взяти Київ під контроль затьмарює усе інше. Бажання прибрати депутатів Київська міська рада із зали - у хід йдуть всі методи. Бо потрібно усунути Київського міського голову", - написав Бондаренко.

Депутат Київради також порівняв судові рішення стосовно представників центральної влади та київської.

"Мільярдні збитки, завдані чинним міністром - символічна застава та відсутність відсторонення. Недоведені збитки та повернута військовим зарплата до бюджету - цілодобовий домашній арешт і блокування будь-якої діяльності. Це - сучасна реальність", - наголосив депутат.

Він подякував депутатам від партії УДАР за підтримку і запевнив, що не припинить боротьбу.

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Раніше повідомлялося, що 10 липня столична прокуратура спільно з ДБР вручили Володимиру Бондаренку повідомлення про підозру. Він заявив, що його звинувачують фактично у виконанні безпосередніх функціональних обовʼязків секретаря Київради - підписанні листа на ім'я керівника КМВА.

Також повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко виступив із заявою про посилення політичного тиску на міську владу Києва. Він зазначив, що проти посадовців відкриваються справи навіть за подіями 18-річної давнини, коли їх ще близько не було в КМДА.