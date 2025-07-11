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Новини Підозра Володимиру Бондаренку
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Суд відправив екссекретаря Київради Бондаренка під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці

Бондаренко Володимир екссекретар Київради

Печерський районний суд столиці обрав колишньому секретарю Київради Володимиру Бондаренку, якого підозрюють у службовій недбалості й сприянні ухиленню від військової служби, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар столичної прокуратури Ірина Винокурова.

"Печерський районний суд сьогодні столиці обрав колишньому секретарю Київради запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 вересня", - сказала вона.

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Справа Бондаренка

Як відомо, сьогодні Державне бюро розслідувань повідомило про вручення колишньому секретарю Київради повідомлення про підозру у службовій недбалості й сприянні ухилянню від військової служби.

Бондаренко відкидає звинувачення на свою адресу.

Мер Києва Віталій Кличко назвав підозру Бондаренку необґрунтованою.

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Це за те що з півсотні водіїа двоє з закордонних рейсів не повернулося?
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11.07.2025 17:54 Відповісти
За то, что он из команды Кличко. Что пришить - найдется. Нет - придумают.
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11.07.2025 18:07 Відповісти
Мільйон вкрав, під домашній арешт, два місяця думай кому і скільки дати, або агітувати. Украв ковбасу, бо їсти хотів, до камери. Я не беру Бондаренко, я про нього нічого не знаю, я беру сам факт домашнього арешту.
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11.07.2025 18:16 Відповісти
Дивно, але за такого ж секретаря та його дії, часів чернівецького кацманафта, уже і не хотять прокурорські піднімати питання?
Дивна вибірковість, при наявній АНАЛОГІЇ, дій осіб!
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11.07.2025 19:00 Відповісти
 
 