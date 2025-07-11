Суд відправив екссекретаря Київради Бондаренка під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці

Печерський районний суд столиці обрав колишньому секретарю Київради Володимиру Бондаренку, якого підозрюють у службовій недбалості й сприянні ухиленню від військової служби, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар столичної прокуратури Ірина Винокурова.

"Печерський районний суд сьогодні столиці обрав колишньому секретарю Київради запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 вересня", - сказала вона.

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Справа Бондаренка

Як відомо, сьогодні Державне бюро розслідувань повідомило про вручення колишньому секретарю Київради повідомлення про підозру у службовій недбалості й сприянні ухилянню від військової служби.

Бондаренко відкидає звинувачення на свою адресу.

Мер Києва Віталій Кличко назвав підозру Бондаренку необґрунтованою.