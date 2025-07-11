Суд отправил экс-секретаря Киевсовета Бондаренко под круглосуточный домашний арест на 2 месяца
Печерский районный суд столицы избрал бывшему секретарю Киевсовета Владимиру Бондаренко, подозреваемого в служебной халатности и содействии уклонению от военной службы, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в комментарии Укринформу пресс-секретарь столичной прокуратуры Ирина Винокурова.
"Печерский районный суд столицы сегодня избрал бывшему секретарю Киевсовета меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 сентября", - сказала она.
Дело Бондаренко
Как известно, сегодня Государственное бюро расследований сообщило о вручении бывшему секретарю Киевсовета сообщение о подозрении в служебной халатности и содействии уклонению от военной службы.
Бондаренко отвергает обвинения в свой адрес.
Мэр Киева Виталий Кличко назвал подозрение Бондаренко необоснованным.
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