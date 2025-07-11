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Новости Подозрение Владимиру Бондаренко
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Суд отправил экс-секретаря Киевсовета Бондаренко под круглосуточный домашний арест на 2 месяца

Бондаренко Владимир экс-секретарь Киевсовета

Печерский районный суд столицы избрал бывшему секретарю Киевсовета Владимиру Бондаренко, подозреваемого в служебной халатности и содействии уклонению от военной службы, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в комментарии Укринформу пресс-секретарь столичной прокуратуры Ирина Винокурова.

"Печерский районный суд столицы сегодня избрал бывшему секретарю Киевсовета меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 сентября", - сказала она.

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Дело Бондаренко

Как известно, сегодня Государственное бюро расследований сообщило о вручении бывшему секретарю Киевсовета сообщение о подозрении в служебной халатности и содействии уклонению от военной службы.

Бондаренко отвергает обвинения в свой адрес.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал подозрение Бондаренко необоснованным.

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Це за те що з півсотні водіїа двоє з закордонних рейсів не повернулося?
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11.07.2025 17:54 Ответить
За то, что он из команды Кличко. Что пришить - найдется. Нет - придумают.
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11.07.2025 18:07 Ответить
Мільйон вкрав, під домашній арешт, два місяця думай кому і скільки дати, або агітувати. Украв ковбасу, бо їсти хотів, до камери. Я не беру Бондаренко, я про нього нічого не знаю, я беру сам факт домашнього арешту.
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11.07.2025 18:16 Ответить
Дивно, але за такого ж секретаря та його дії, часів чернівецького кацманафта, уже і не хотять прокурорські піднімати питання?
Дивна вибірковість, при наявній АНАЛОГІЇ, дій осіб!
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11.07.2025 19:00 Ответить
 
 