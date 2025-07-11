Подразделения Сил беспилотных систем поразили 672 цели врага за сутки. ИНФОГРАФИКА
В течение суток 10-11 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 672 уникальные цели противника.
Об этом говорится в сводке Сил беспилотных систем, сообщает Цензор.НЕТ.
Среди пораженных целей оккупантов:
- 134 единицы личного состава, из которых 82 - ликвидировано;
- 40 единиц автомобильной техники и 16 мотоциклов;
- 8 артиллерийских систем, 3 единицы бронетехники и 1 танк.
Кроме того, уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 11 точек вылета операторов БпЛА.
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Alex Zaitsev #551461
показать весь комментарий11.07.2025 20:21 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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