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Новости Группировка Сил беспилотных операций Результаты работы подразделений СБС
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Подразделения Сил беспилотных систем поразили 672 цели врага за сутки. ИНФОГРАФИКА

дроны, беспилотник

В течение суток 10-11 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 672 уникальные цели противника.

Об этом говорится в сводке Сил беспилотных систем, сообщает Цензор.НЕТ.

Среди пораженных целей оккупантов:

  • 134 единицы личного состава, из которых 82 - ликвидировано;
  • 40 единиц автомобильной техники и 16 мотоциклов;
  • 8 артиллерийских систем, 3 единицы бронетехники и 1 танк.

Кроме того, уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 11 точек вылета операторов БпЛА.

поражение

Смотрите также: Подразделения группировки СБС ликвидировали 74 оккупантов за сутки. ИНФОГРАФИКА

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це просто чудово
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11.07.2025 20:21 Ответить
 
 