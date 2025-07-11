Підрозділи Сил безпілотних систем уразили 672 цілі ворога за добу. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби 10-11 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 672 унікальні цілі противника.

Про це йдеться у зведенні Сил безпілотних систем, повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед уражених цілей окупантів:

134 одиниці особового складу, з яких 82 – ліквідовано;

40 одиниць автомобільної техніки та 16 мотоциклів;

8 артилерійських систем, 3 одиниці бронетехніки та 1 танк.

Крім того, знищено 19 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 11 точок вильоту операторів БпЛА.

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