Підрозділи Сил безпілотних систем уразили 672 цілі ворога за добу. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби 10-11 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 672 унікальні цілі противника.
Про це йдеться у зведенні Сил безпілотних систем, повідомляє Цензор.НЕТ.
Серед уражених цілей окупантів:
- 134 одиниці особового складу, з яких 82 – ліквідовано;
- 40 одиниць автомобільної техніки та 16 мотоциклів;
- 8 артилерійських систем, 3 одиниці бронетехніки та 1 танк.
Крім того, знищено 19 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 11 точок вильоту операторів БпЛА.
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