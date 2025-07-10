Підрозділи угруповання СБС ліквідували 74 окупантів за добу. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби 09.07-10.07 підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 741 унікальну ціль противника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.
Уражено зокрема:
- 137 одиниць особового складу, з яких 74 – ліквідовано;
- 28 одиниць автомобільної техніки та 11 мотоциклів;
- 1 танк, 1 одиницю бронетехніки та 16 складів.
Крім того, знищено 45 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 13 точок вильоту операторів БПЛА.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль