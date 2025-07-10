Підрозділи угруповання СБС ліквідували 74 окупантів за добу. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби 09.07-10.07 підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 741 унікальну ціль противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.

Уражено зокрема:

137 одиниць особового складу, з яких 74 – ліквідовано;

28 одиниць автомобільної техніки та 11 мотоциклів;

1 танк, 1 одиницю бронетехніки та 16 складів.

Крім того, знищено 45 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 13 точок вильоту операторів БПЛА.

Читайте: Підрозділи СБС вразили майже 650 ворожих цілей за добу. ІНФОГРАФІКА