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Підрозділи угруповання СБС ліквідували 74 окупантів за добу. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби 09.07-10.07 підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 741 унікальну ціль противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.

Уражено зокрема:

  • 137 одиниць особового складу, з яких 74 – ліквідовано;
  • 28 одиниць автомобільної техніки та 11 мотоциклів;
  • 1 танк, 1 одиницю бронетехніки та 16 складів.

Крім того, знищено 45 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 13 точок вильоту операторів БПЛА.

Читайте: Підрозділи СБС вразили майже 650 ворожих цілей за добу. ІНФОГРАФІКА

Результати роботи підрозділів СБС

Автор: 

ліквідація (4191) знищення (7770) Сили безпілотних систем (142) війна в Україні (5182)


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