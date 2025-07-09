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Новини Фото Результати роботи підрозділів СБС
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Підрозділи СБС вразили майже 650 ворожих цілей за добу. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 647 унікальних цілей противника.

Про це інформує пресслужба СБС, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема:

  • 106 одиниць особового складу, з яких 61 – ліквідовано;
  • 19 одиниць автомобільної техніки та 14 мотоциклів;
  • 9 артилерійських систем, 8 танків та 2 одиниці бронетехніки.

Результати роботи СБС

Крім того, знищено 55 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 17 точок вильоту операторів БПЛА.

Читайте: У червні кожна третя ворожа ціль – з усіх уражених Силами оборони України – на рахунку СБС, - Сирський

Автор: 

знищення (7762) Сили безпілотних систем (140) війна в Україні (5162)


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Умницы!!!!!
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09.07.2025 20:09 Відповісти
І.07. - 181 орк
3.07 - 131
5.07 - 127
7.07 -127
9.07 - 106...
показати весь коментар
09.07.2025 20:17 Відповісти
 
 