Підрозділи СБС вразили майже 650 ворожих цілей за добу. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 647 унікальних цілей противника.
Про це інформує пресслужба СБС, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема:
- 106 одиниць особового складу, з яких 61 – ліквідовано;
- 19 одиниць автомобільної техніки та 14 мотоциклів;
- 9 артилерійських систем, 8 танків та 2 одиниці бронетехніки.
Крім того, знищено 55 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 17 точок вильоту операторів БПЛА.
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