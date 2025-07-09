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Подразделения СБС поразили почти 650 вражеских целей за сутки. ИНФОГРАФИКА

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 647 уникальных целей противника.

Об этом информирует пресс-служба СБС, передает Цензор.НЕТ.

В частности:

  • 106 единиц личного состава, из которых 61 - ликвидировано;
  • 19 единиц автомобильной техники и 14 мотоциклов;
  • 9 артиллерийских систем, 8 танков и 2 единицы бронетехники.

Результаты работы СБС

Кроме того, уничтожено 55 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 17 точек вылета операторов БПЛА.

Читайте: В июне каждая третья вражеская цель - из всех пораженных Силами обороны Украины - на счету СБС, - Сырский

Автор: 

уничтожение (7450) Силы беспилотных систем (139) война в Украине (5124)


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Умницы!!!!!
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09.07.2025 20:09 Ответить
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09.07.2025 20:17 Ответить
 
 