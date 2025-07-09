Подразделения СБС поразили почти 650 вражеских целей за сутки. ИНФОГРАФИКА
В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 647 уникальных целей противника.
Об этом информирует пресс-служба СБС, передает Цензор.НЕТ.
В частности:
- 106 единиц личного состава, из которых 61 - ликвидировано;
- 19 единиц автомобильной техники и 14 мотоциклов;
- 9 артиллерийских систем, 8 танков и 2 единицы бронетехники.
Кроме того, уничтожено 55 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 17 точек вылета операторов БПЛА.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
3.07 - 131
5.07 - 127
7.07 -127
9.07 - 106...