Подразделения группировки СБС ликвидировали 74 оккупанта за сутки. ИНФОГРАФИКА
В течение суток 09.07-10.07 подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 741 уникальную цель противника.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.
Поражены, в частности:
- 137 единиц личного состава, из которых 74 - ликвидировано;
- 28 единиц автомобильной техники и 11 мотоциклов;
- 1 танк, 1 единицу бронетехники и 16 складов.
Кроме того, уничтожено 45 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 13 точек вылета операторов БПЛА.
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