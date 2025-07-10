Подразделения группировки СБС ликвидировали 74 оккупанта за сутки. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 09.07-10.07 подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 741 уникальную цель противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.

Поражены, в частности:

137 единиц личного состава, из которых 74 - ликвидировано;

28 единиц автомобильной техники и 11 мотоциклов;

1 танк, 1 единицу бронетехники и 16 складов.

Кроме того, уничтожено 45 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 13 точек вылета операторов БПЛА.

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