Гана готова профинансировать производство дронов в Украине, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июля провел телефонный разговор с лидером Ганы Драмани Магамой. Африканская страна готова финансировать украинское производство БПЛА.

Об этом глава украинского государства сообщил на своей странице в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы одинаково заинтересованы в развитии двустороннего сотрудничества. Обсудили сферы, в которых уже сейчас можем углубить партнерство. Прежде всего говорили о сотрудничестве в агропромышленном комплексе и создании продовольственного логистического хаба в Гане", - отметил он.

Президенты договорились организовать встречу на уровне министров, и "в ближайшее время украинская команда поедет в Гану".

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"Есть интерес Ганы также к нашим технологиям, производству различных типов дронов и опыту, который Украина получила в условиях этой войны. Гана готова финансировать наше производство, а мы готовы помочь нашим партнерам сделать их границы защищенными", - рассказал Зеленский.

Он также пригласил президента Магаму приехать в Украину.