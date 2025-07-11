Гана готова профинансировать производство дронов в Украине, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский 11 июля провел телефонный разговор с лидером Ганы Драмани Магамой. Африканская страна готова финансировать украинское производство БПЛА.
Об этом глава украинского государства сообщил на своей странице в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы одинаково заинтересованы в развитии двустороннего сотрудничества. Обсудили сферы, в которых уже сейчас можем углубить партнерство. Прежде всего говорили о сотрудничестве в агропромышленном комплексе и создании продовольственного логистического хаба в Гане", - отметил он.
Президенты договорились организовать встречу на уровне министров, и "в ближайшее время украинская команда поедет в Гану".
"Есть интерес Ганы также к нашим технологиям, производству различных типов дронов и опыту, который Украина получила в условиях этой войны. Гана готова финансировать наше производство, а мы готовы помочь нашим партнерам сделать их границы защищенными", - рассказал Зеленский.
Он также пригласил президента Магаму приехать в Украину.
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Не сміши.
Ти б свої кордони краще захищав...
Країна також займається складанням та експортом автомобілів і суден.
Крім того, економіка Гани виграє від різноманітного спектру експортних товарів, багатих на ресурси, зокрема промислових мінералів та сільськогосподарських продуктів, причому основною сировиною є какао. Країна також є значним виробником та експортером нафти та природного газу.
Eлектромобілі виготовляються в Гані з 2014 року.
валерий волков #352130
Lulu ****
Vitaliy Mauler #573781
Олександр САТ РАМ #601301
Олександр Іванович Паламарчук
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
Валентин Коваль #587289
Tema9
Владимир Сухов #378743
Olifant
Andrew Moon
Вам шахед у вікно більше довподоби чи дрони противошахедні які будуть виготовлені за гроші Р. Гана?
Без іронії про дуже вільні вибори. У Зе тоді не було адмінресурсу.
Певне мАсквА, а не пересічний УКРАЇНЕЦЬ.
Це був мій вибір, а то був їх вибір.
Дякую за розуміння.
Я проживаю в Р. Франція і навіть не маю право думати про те що ти кацапе написало. А якщо я це щей напишу то:
1)спочатку тюрма, надовго.
2) далі пожиттєвий депорт з усієї території ЄС.
І це правильно, бо "людожерам кацапам в ЄС не місце.
Рекомендую
Тут не можливо навіть купити протиспазмовий діклофінак без дозволу лікаря терапевта.
(не є наркоречовиною).
Та і я навіть прошу свою лікарку не виписувати мені щось типу проти депресії.
Бо від них мені якось "дровенячно", а я не люблю вегетативний образ життя.
І вам не рекомендую.
Бо від них мені якось "дровенячно", а я не люблю вегетативний образ життя.
Гмм... З галоперидолом я погарячкував, краще відійду вбік, щоб ... санітари не збили
Та маю надію що вас вони упакають ніжно і без травмування.
Вдачі в лікуванні.
Взаємовигідна, без боргів, угода.
Україна дає їм досвід і технології, Р.Гана дає гроші.
За ці гроші Україна зробить більше дронів проти блохастих кацапів.
А Республіка Гана створить власну дронову армію і плюс дрони в агросекторі дуже потрібні.
Ви проти цього через те що ви любителі кацапів?
Знайди кращий варіант і виконай його.
Я то плескати язиком то легко.
яки гроши? гана по ввп на 148 месте. бананами будет финансировать?
Алеж ти не читач-ти письменник)))
Економіка Гани характеризується зростаючим виробничим сектором та експортом цифрових технологічних продуктів.
Країна також займається складанням та експортом автомобілів і суден.
Крім того, економіка Гани виграє від різноманітного спектру експортних товарів, багатих на ресурси, зокрема промислових мінералів та сільськогосподарських продуктів, причому основною сировиною є какао. Країна також є значним виробником та експортером нафти та природного газу.
Сектор інформаційних та комунікаційних технологій відіграє вирішальну роль в промисловому ландшафті Гани, з компаніями, такими як Rlg Communications, державним цифровим технологічним підприємством, яке лідирує у виробництві планшетних комп'ютерів, смартфонів та різної споживчої електроніки.
Eлектромобілі виготовляються в Гані з 2014 року.
Wlad West
Не пишіть дурню.
Я проживаю в Республіці Франція з 2017 року.
А на минулих виборах "топив" за Сивочолого (без іронії мене тут наші ще тортурували насмішками).
чмо сопливое, тыцять будешь своей подружке, если есть чем. сначала научись по человечески общаться. в отличие от тебя я и пишу и читаю, но читаю не херню тобой написанную, а официальную инфрмацию. нахрен здесь информация, что какая-то экономика в гане есть? она есть в любой стране и ее подать можно под любым соусом. еще раз для тугопонимающих: гана на 148 месте по ввп в мире, и это показатель, а не то, что ты накарябал.
дурак? хотя вопрос лишний
Ця цифра на 62% перевищує офіційну оцінку, опубліковану Світовим банком.
Методологія "World Economics" враховує важливі фактори, які часто ігноруються в офіційних оцінках, такі як:
Розмір неформальної економіки: за оцінками, 36% економічної діяльності Гани відбувається поза формальним сектором.
Застарілі дані базового року ВВП: багато країн використовують застарілі базові роки для своїх розрахунків ВВП, що призводить до недооцінки економічного зростання.
Гана використовує базовий рік ВВП, якому вже 11 років.
warvik war - зебот.
Ти певне теж не читач а письменник?))
"Не пишіть дурню.
Я проживаю в Республіці Франція з 2017 року.
А на минулих виборах "топив" за Сивочолого (без іронії мене тут наші ще тортурували насмішками)."