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Новости Производство дронов
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Гана готова профинансировать производство дронов в Украине, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский 11 июля провел телефонный разговор с лидером Ганы Драмани Магамой.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июля провел телефонный разговор с лидером Ганы Драмани Магамой. Африканская страна готова финансировать украинское производство БПЛА.

Об этом глава украинского государства сообщил на своей странице в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы одинаково заинтересованы в развитии двустороннего сотрудничества. Обсудили сферы, в которых уже сейчас можем углубить партнерство. Прежде всего говорили о сотрудничестве в агропромышленном комплексе и создании продовольственного логистического хаба в Гане", - отметил он.

Президенты договорились организовать встречу на уровне министров, и "в ближайшее время украинская команда поедет в Гану".

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"Есть интерес Ганы также к нашим технологиям, производству различных типов дронов и опыту, который Украина получила в условиях этой войны. Гана готова финансировать наше производство, а мы готовы помочь нашим партнерам сделать их границы защищенными", - рассказал Зеленский.

Он также пригласил президента Магаму приехать в Украину.

Автор: 

Зеленский Владимир (21201) финансирование (1815) Гана (5) дроны (4276)


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Топ комментарии
+14
Потужно!
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11.07.2025 22:46 Ответить
+13
Дожилися. А Україна тільки суддів готова фінансувати.
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11.07.2025 22:45 Ответить
+13
Ще б Зімбабве і Південний Судан запитав чи готові вони фінансувати виробництво дронів. Мабуть зЄшоболо з владою Гани придумали схему з відкатами,бо з ЄС так це не працює.
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11.07.2025 22:46 Ответить
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Вилика Перемога?
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11.07.2025 22:44 Ответить
Йоханий же ти бабай. Нарешті...
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11.07.2025 22:44 Ответить
Дожилися. А Україна тільки суддів готова фінансувати.
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11.07.2025 22:45 Ответить
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11.07.2025 22:46 Ответить
То ганіец певно думав що він з Путлером балакав. Зараз він на мапу добре подивиться, поміркує та у нього того будуть інші думки.
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11.07.2025 22:46 Ответить
Потужно!
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11.07.2025 22:46 Ответить
ВОНИ ІСНУЮТЬ!!!!!!
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11.07.2025 23:36 Ответить
Ще б Зімбабве і Південний Судан запитав чи готові вони фінансувати виробництво дронів. Мабуть зЄшоболо з владою Гани придумали схему з відкатами,бо з ЄС так це не працює.
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11.07.2025 22:46 Ответить
"бо з ЄС так це не працює."

Не сміши.
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11.07.2025 23:31 Ответить
Это очень хорошо. Гнать нужно из Африки...
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11.07.2025 22:47 Ответить
Нігуя собі - дєвки пляшут - оце поворот
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11.07.2025 22:47 Ответить
аж тепер куйлу капут...тьфу Ти ***** ,перепутав
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11.07.2025 22:48 Ответить
Оце рівень міжнародної дипломатії . Сі Цзінь Пінь з Трампом кусають лікті , Пуйло заліз в холодильник
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11.07.2025 22:50 Ответить
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11.07.2025 22:50 Ответить
Хотів уточнити - і що обидва в цьому році?
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11.07.2025 22:51 Ответить
а ми готові допомогти нашим партнерам зробити їхні кордони захищеними", - розповів Зеленський.

Ти б свої кордони краще захищав...
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11.07.2025 22:51 Ответить
А Папуа Нова Гвінея, візьметься за Нептуни та Перуни...)))
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11.07.2025 22:52 Ответить
Хто це?🤣
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11.07.2025 22:55 Ответить
Гана - багата аграрна держава, що розвивається з розвинутою гірничодобувною (головним чином золотодобувною) промисловістю. Валовий внутрішній продукт (ВВП) у 2024 році становив 83 млрд доларів США .
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11.07.2025 22:56 Ответить
Ціни на золото та продукти харчування виросли.
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11.07.2025 22:58 Ответить
Нинішнє населення Гани становить 35 074 029 станом на 10 липня 2025 року. Це вже більше ніж зараз в Україні.
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11.07.2025 23:04 Ответить
Економіка Гани характеризується зростаючим виробничим сектором та експортом цифрових технологічних продуктів.
Країна також займається складанням та експортом автомобілів і суден.
Крім того, економіка Гани виграє від різноманітного спектру експортних товарів, багатих на ресурси, зокрема промислових мінералів та сільськогосподарських продуктів, причому основною сировиною є какао. Країна також є значним виробником та експортером нафти та природного газу.
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11.07.2025 23:11 Ответить
Сектор інформаційних та комунікаційних технологій відіграє вирішальну роль в промисловому ландшафті Гани, з компаніями, такими як Rlg Communications, державним цифровим технологічним підприємством, яке лідирує у виробництві планшетних комп'ютерів, смартфонів та різної споживчої електроніки.
Eлектромобілі виготовляються в Гані з 2014 року.
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11.07.2025 23:14 Ответить
Станом на 2023 рік ВВП Гани становить 76,37 млрд доларів США (89-те місце у світі), ВВП на душу населення - 6800 доларів США (https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/real-gdp-per-capita/country-comparison/ 161-те місце у світі)
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11.07.2025 22:59 Ответить
Воно вже і у Африці клянче
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11.07.2025 23:00 Ответить
vit iwit
валерий волков #352130
Lulu ****
Vitaliy Mauler #573781
Олександр САТ РАМ #601301
Олександр Іванович Паламарчук
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
Валентин Коваль #587289
Tema9
Владимир Сухов #378743
Olifant
Andrew Moon

Вам шахед у вікно більше довподоби чи дрони противошахедні які будуть виготовлені за гроші Р. Гана?
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11.07.2025 23:10 Ответить
Нам компетентний президент воюючої країни більше довподоби, а не паяц угодо-підписальний
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11.07.2025 23:14 Ответить
Ой, а хто ж вибрав на Дуже Вільних Виборах цього президента.
Без іронії про дуже вільні вибори. У Зе тоді не було адмінресурсу.
Певне мАсквА, а не пересічний УКРАЇНЕЦЬ.
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11.07.2025 23:16 Ответить
У них не було вибору, Порошенко цибулю по шість гривень за кіло продавав
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11.07.2025 23:27 Ответить
Я перепрошую пана, та я не маю особистого права критикувати громадян України за їх вибір на виборах які відбулися після того як я особисто виїхав.
Це був мій вибір, а то був їх вибір.
Дякую за розуміння.
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11.07.2025 23:33 Ответить
А це що, розстрільний список від патріота з берегів Сени?
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11.07.2025 23:14 Ответить
Хворий кацап іде в спам.
Я проживаю в Р. Франція і навіть не маю право думати про те що ти кацапе написало. А якщо я це щей напишу то:
1)спочатку тюрма, надовго.
2) далі пожиттєвий депорт з усієї території ЄС.
І це правильно, бо "людожерам кацапам в ЄС не місце.
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11.07.2025 23:19 Ответить
Галоперидол - Лікування гострого психомоторного порушення, пов'язаного з психотичним розладом або маніакальними епізодами при біполярному розладі.

Рекомендую

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11.07.2025 23:35 Ответить
Я вже писав вище де проживаю+ прапорець.
Тут не можливо навіть купити протиспазмовий діклофінак без дозволу лікаря терапевта.
(не є наркоречовиною).
Та і я навіть прошу свою лікарку не виписувати мені щось типу проти депресії.
Бо від них мені якось "дровенячно", а я не люблю вегетативний образ життя.
І вам не рекомендую.
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11.07.2025 23:39 Ответить
Та і я навіть прошу свою лікарку не виписувати мені щось типу проти депресії.
Бо від них мені якось "дровенячно", а я не люблю вегетативний образ життя.

Гмм... З галоперидолом я погарячкував, краще відійду вбік, щоб ... санітари не збили
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11.07.2025 23:46 Ответить
Ну я хз як там в Україні поводяться з неадекватами санітари психіатрії.
Та маю надію що вас вони упакають ніжно і без травмування.
Вдачі в лікуванні.
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11.07.2025 23:51 Ответить
Імбецилам які критикують фінасову допомогу Республіки Гана:
Взаємовигідна, без боргів, угода.
Україна дає їм досвід і технології, Р.Гана дає гроші.
За ці гроші Україна зробить більше дронів проти блохастих кацапів.
А Республіка Гана створить власну дронову армію і плюс дрони в агросекторі дуже потрібні.
Ви проти цього через те що ви любителі кацапів?
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11.07.2025 23:02 Ответить
Гана і з рф дружить... Хтось може гарантувати що всі ці "технології", дрони не будуть передані потім рф?
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11.07.2025 23:06 Ответить
То тобі краще шахед над твоєю хатою чим протишахедний дрон?
Знайди кращий варіант і виконай його.
Я то плескати язиком то легко.
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11.07.2025 23:11 Ответить
"Р.Гана дає гроші"

яки гроши? гана по ввп на 148 месте. бананами будет финансировать?
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11.07.2025 23:15 Ответить
Тобі це вище написали імбециле.
Алеж ти не читач-ти письменник)))
Економіка Гани характеризується зростаючим виробничим сектором та експортом цифрових технологічних продуктів.
Країна також займається складанням та експортом автомобілів і суден.
Крім того, економіка Гани виграє від різноманітного спектру експортних товарів, багатих на ресурси, зокрема промислових мінералів та сільськогосподарських продуктів, причому основною сировиною є какао. Країна також є значним виробником та експортером нафти та природного газу.
Сектор інформаційних та комунікаційних технологій відіграє вирішальну роль в промисловому ландшафті Гани, з компаніями, такими як Rlg Communications, державним цифровим технологічним підприємством, яке лідирує у виробництві планшетних комп'ютерів, смартфонів та різної споживчої електроніки.
Eлектромобілі виготовляються в Гані з 2014 року.
Wlad West
Не пишіть дурню.
Я проживаю в Республіці Франція з 2017 року.
А на минулих виборах "топив" за Сивочолого (без іронії мене тут наші ще тортурували насмішками).
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11.07.2025 23:23 Ответить
"Тобі це вище написали імбециле"

чмо сопливое, тыцять будешь своей подружке, если есть чем. сначала научись по человечески общаться. в отличие от тебя я и пишу и читаю, но читаю не херню тобой написанную, а официальную инфрмацию. нахрен здесь информация, что какая-то экономика в гане есть? она есть в любой стране и ее подать можно под любым соусом. еще раз для тугопонимающих: гана на 148 месте по ввп в мире, и это показатель, а не то, что ты накарябал.
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11.07.2025 23:37 Ответить
женька любить шахеди -женька іде нахер як і всі кацапи.
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11.07.2025 23:43 Ответить
"женька любить шахеди"

дурак? хотя вопрос лишний
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11.07.2025 23:46 Ответить
"World Economics" оцінює валовий внутрішній продукт (ВВП) Гани в 2025 році на рівні 396 мільярдів доларів у термінах ППС (паритет купівельної спроможності) та попередню оцінку в 410 мільярдів доларів на 2026 рік.

Ця цифра на 62% перевищує офіційну оцінку, опубліковану Світовим банком.
Методологія "World Economics" враховує важливі фактори, які часто ігноруються в офіційних оцінках, такі як:
Розмір неформальної економіки: за оцінками, 36% економічної діяльності Гани відбувається поза формальним сектором.
Застарілі дані базового року ВВП: багато країн використовують застарілі базові роки для своїх розрахунків ВВП, що призводить до недооцінки економічного зростання.
Гана використовує базовий рік ВВП, якому вже 11 років.
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12.07.2025 00:16 Ответить
Ну да . Два ящика бананов продадут , и вложат ,деньги в дроны .
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11.07.2025 23:04 Ответить
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11.07.2025 23:10 Ответить
Чому б і ні? Після війни, наші хлопці можуть і Африку взяти під захист.
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11.07.2025 23:20 Ответить
***-я-я, людоеды спонсируют, дожили.
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11.07.2025 23:21 Ответить
Краще сюди їх запросив би, пожерли б усіх кацапів
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11.07.2025 23:38 Ответить
УВАГА!
warvik war - зебот.
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11.07.2025 23:38 Ответить
ого як тебе проняйло.
Ти певне теж не читач а письменник?))
"Не пишіть дурню.
Я проживаю в Республіці Франція з 2017 року.
А на минулих виборах "топив" за Сивочолого (без іронії мене тут наші ще тортурували насмішками)."
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11.07.2025 23:46 Ответить
Це дно.
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12.07.2025 00:12 Ответить
А ми сміялися з Лаврова, який буси з Африки привозив. 😁
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12.07.2025 00:16 Ответить
 
 