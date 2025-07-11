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Новини Виробництво дронів
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Гана готова профінансувати виробництво дронів в Україні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський 11 липня провів телефонну розмову з лідером Гани Драмані Магамою

Президент України Володимир Зеленський 11 липня провів телефонну розмову з лідером Гани Драмані Магамою. Африканська країна готова фінансувати українське виробництво БПЛА.

Про це глава української держави повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми однаково зацікавлені в розвитку двосторонньої співпраці. Обговорили сфери, у яких уже зараз можемо поглибити партнерство. Передусім говорили про співробітництво в агропромисловому комплексі та створення продовольчого логістичного хабу в Гані", - зазначив він. 

Президенти домовилися організувати зустріч на рівні міністрів, і "найближчим часом українська команда поїде до Гани".

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"Є інтерес Гани також до наших технологій, виробництва різних типів дронів і досвіду, який Україна здобула в умовах цієї війни. Гана готова фінансувати наше виробництво, а ми готові допомогти нашим партнерам зробити їхні кордони захищеними", - розповів Зеленський.

Він також запросив президента Магаму приїхати в Україну.

Автор: 

Зеленський Володимир (24708) фінансування (3186) Гана (10) дрони (5090)


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Топ коментарі
+15
Потужно!
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11.07.2025 22:46 Відповісти
+14
Дожилися. А Україна тільки суддів готова фінансувати.
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11.07.2025 22:45 Відповісти
+13
Ще б Зімбабве і Південний Судан запитав чи готові вони фінансувати виробництво дронів. Мабуть зЄшоболо з владою Гани придумали схему з відкатами,бо з ЄС так це не працює.
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11.07.2025 22:46 Відповісти
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11.07.2025 22:44 Відповісти
Йоханий же ти бабай. Нарешті...
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11.07.2025 22:44 Відповісти
Дожилися. А Україна тільки суддів готова фінансувати.
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11.07.2025 22:45 Відповісти
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11.07.2025 22:46 Відповісти
То ганіец певно думав що він з Путлером балакав. Зараз він на мапу добре подивиться, поміркує та у нього того будуть інші думки.
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11.07.2025 22:46 Відповісти
Потужно!
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11.07.2025 22:46 Відповісти
ВОНИ ІСНУЮТЬ!!!!!!
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11.07.2025 23:36 Відповісти
Ще б Зімбабве і Південний Судан запитав чи готові вони фінансувати виробництво дронів. Мабуть зЄшоболо з владою Гани придумали схему з відкатами,бо з ЄС так це не працює.
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11.07.2025 22:46 Відповісти
"бо з ЄС так це не працює."

Не сміши.
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11.07.2025 23:31 Відповісти
Это очень хорошо. Гнать нужно из Африки...
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11.07.2025 22:47 Відповісти
Нігуя собі - дєвки пляшут - оце поворот
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11.07.2025 22:47 Відповісти
аж тепер куйлу капут...тьфу Ти ***** ,перепутав
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11.07.2025 22:48 Відповісти
Оце рівень міжнародної дипломатії . Сі Цзінь Пінь з Трампом кусають лікті , Пуйло заліз в холодильник
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11.07.2025 22:50 Відповісти
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11.07.2025 22:50 Відповісти
Хотів уточнити - і що обидва в цьому році?
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11.07.2025 22:51 Відповісти
а ми готові допомогти нашим партнерам зробити їхні кордони захищеними", - розповів Зеленський.

Ти б свої кордони краще захищав...
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11.07.2025 22:51 Відповісти
А Папуа Нова Гвінея, візьметься за Нептуни та Перуни...)))
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11.07.2025 22:52 Відповісти
Хто це?🤣
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11.07.2025 22:55 Відповісти
Гана - багата аграрна держава, що розвивається з розвинутою гірничодобувною (головним чином золотодобувною) промисловістю. Валовий внутрішній продукт (ВВП) у 2024 році становив 83 млрд доларів США .
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11.07.2025 22:56 Відповісти
Ціни на золото та продукти харчування виросли.
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11.07.2025 22:58 Відповісти
Нинішнє населення Гани становить 35 074 029 станом на 10 липня 2025 року. Це вже більше ніж зараз в Україні.
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11.07.2025 23:04 Відповісти
Економіка Гани характеризується зростаючим виробничим сектором та експортом цифрових технологічних продуктів.
Країна також займається складанням та експортом автомобілів і суден.
Крім того, економіка Гани виграє від різноманітного спектру експортних товарів, багатих на ресурси, зокрема промислових мінералів та сільськогосподарських продуктів, причому основною сировиною є какао. Країна також є значним виробником та експортером нафти та природного газу.
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11.07.2025 23:11 Відповісти
Сектор інформаційних та комунікаційних технологій відіграє вирішальну роль в промисловому ландшафті Гани, з компаніями, такими як Rlg Communications, державним цифровим технологічним підприємством, яке лідирує у виробництві планшетних комп'ютерів, смартфонів та різної споживчої електроніки.
Eлектромобілі виготовляються в Гані з 2014 року.
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11.07.2025 23:14 Відповісти
Станом на 2023 рік ВВП Гани становить 76,37 млрд доларів США (89-те місце у світі), ВВП на душу населення - 6800 доларів США (https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/real-gdp-per-capita/country-comparison/ 161-те місце у світі)
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11.07.2025 22:59 Відповісти
Воно вже і у Африці клянче
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11.07.2025 23:00 Відповісти
vit iwit
валерий волков #352130
Lulu ****
Vitaliy Mauler #573781
Олександр САТ РАМ #601301
Олександр Іванович Паламарчук
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
Валентин Коваль #587289
Tema9
Владимир Сухов #378743
Olifant
Andrew Moon

Вам шахед у вікно більше довподоби чи дрони противошахедні які будуть виготовлені за гроші Р. Гана?
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11.07.2025 23:10 Відповісти
Нам компетентний президент воюючої країни більше довподоби, а не паяц угодо-підписальний
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11.07.2025 23:14 Відповісти
Ой, а хто ж вибрав на Дуже Вільних Виборах цього президента.
Без іронії про дуже вільні вибори. У Зе тоді не було адмінресурсу.
Певне мАсквА, а не пересічний УКРАЇНЕЦЬ.
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11.07.2025 23:16 Відповісти
У них не було вибору, Порошенко цибулю по шість гривень за кіло продавав
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11.07.2025 23:27 Відповісти
Я перепрошую пана, та я не маю особистого права критикувати громадян України за їх вибір на виборах які відбулися після того як я особисто виїхав.
Це був мій вибір, а то був їх вибір.
Дякую за розуміння.
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11.07.2025 23:33 Відповісти
А це що, розстрільний список від патріота з берегів Сени?
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11.07.2025 23:14 Відповісти
Хворий кацап іде в спам.
Я проживаю в Р. Франція і навіть не маю право думати про те що ти кацапе написало. А якщо я це щей напишу то:
1)спочатку тюрма, надовго.
2) далі пожиттєвий депорт з усієї території ЄС.
І це правильно, бо "людожерам кацапам в ЄС не місце.
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11.07.2025 23:19 Відповісти
Галоперидол - Лікування гострого психомоторного порушення, пов'язаного з психотичним розладом або маніакальними епізодами при біполярному розладі.

Рекомендую

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11.07.2025 23:35 Відповісти
Я вже писав вище де проживаю+ прапорець.
Тут не можливо навіть купити протиспазмовий діклофінак без дозволу лікаря терапевта.
(не є наркоречовиною).
Та і я навіть прошу свою лікарку не виписувати мені щось типу проти депресії.
Бо від них мені якось "дровенячно", а я не люблю вегетативний образ життя.
І вам не рекомендую.
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11.07.2025 23:39 Відповісти
Та і я навіть прошу свою лікарку не виписувати мені щось типу проти депресії.
Бо від них мені якось "дровенячно", а я не люблю вегетативний образ життя.

Гмм... З галоперидолом я погарячкував, краще відійду вбік, щоб ... санітари не збили
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11.07.2025 23:46 Відповісти
Ну я хз як там в Україні поводяться з неадекватами санітари психіатрії.
Та маю надію що вас вони упакають ніжно і без травмування.
Вдачі в лікуванні.
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11.07.2025 23:51 Відповісти
Імбецилам які критикують фінасову допомогу Республіки Гана:
Взаємовигідна, без боргів, угода.
Україна дає їм досвід і технології, Р.Гана дає гроші.
За ці гроші Україна зробить більше дронів проти блохастих кацапів.
А Республіка Гана створить власну дронову армію і плюс дрони в агросекторі дуже потрібні.
Ви проти цього через те що ви любителі кацапів?
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11.07.2025 23:02 Відповісти
Гана і з рф дружить... Хтось може гарантувати що всі ці "технології", дрони не будуть передані потім рф?
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11.07.2025 23:06 Відповісти
То тобі краще шахед над твоєю хатою чим протишахедний дрон?
Знайди кращий варіант і виконай його.
Я то плескати язиком то легко.
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11.07.2025 23:11 Відповісти
"Р.Гана дає гроші"

яки гроши? гана по ввп на 148 месте. бананами будет финансировать?
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11.07.2025 23:15 Відповісти
Тобі це вище написали імбециле.
Алеж ти не читач-ти письменник)))
Економіка Гани характеризується зростаючим виробничим сектором та експортом цифрових технологічних продуктів.
Країна також займається складанням та експортом автомобілів і суден.
Крім того, економіка Гани виграє від різноманітного спектру експортних товарів, багатих на ресурси, зокрема промислових мінералів та сільськогосподарських продуктів, причому основною сировиною є какао. Країна також є значним виробником та експортером нафти та природного газу.
Сектор інформаційних та комунікаційних технологій відіграє вирішальну роль в промисловому ландшафті Гани, з компаніями, такими як Rlg Communications, державним цифровим технологічним підприємством, яке лідирує у виробництві планшетних комп'ютерів, смартфонів та різної споживчої електроніки.
Eлектромобілі виготовляються в Гані з 2014 року.
Wlad West
Не пишіть дурню.
Я проживаю в Республіці Франція з 2017 року.
А на минулих виборах "топив" за Сивочолого (без іронії мене тут наші ще тортурували насмішками).
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11.07.2025 23:23 Відповісти
"Тобі це вище написали імбециле"

чмо сопливое, тыцять будешь своей подружке, если есть чем. сначала научись по человечески общаться. в отличие от тебя я и пишу и читаю, но читаю не херню тобой написанную, а официальную инфрмацию. нахрен здесь информация, что какая-то экономика в гане есть? она есть в любой стране и ее подать можно под любым соусом. еще раз для тугопонимающих: гана на 148 месте по ввп в мире, и это показатель, а не то, что ты накарябал.
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11.07.2025 23:37 Відповісти
женька любить шахеди -женька іде нахер як і всі кацапи.
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11.07.2025 23:43 Відповісти
"женька любить шахеди"

дурак? хотя вопрос лишний
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11.07.2025 23:46 Відповісти
"World Economics" оцінює валовий внутрішній продукт (ВВП) Гани в 2025 році на рівні 396 мільярдів доларів у термінах ППС (паритет купівельної спроможності) та попередню оцінку в 410 мільярдів доларів на 2026 рік.

Ця цифра на 62% перевищує офіційну оцінку, опубліковану Світовим банком.
Методологія "World Economics" враховує важливі фактори, які часто ігноруються в офіційних оцінках, такі як:
Розмір неформальної економіки: за оцінками, 36% економічної діяльності Гани відбувається поза формальним сектором.
Застарілі дані базового року ВВП: багато країн використовують застарілі базові роки для своїх розрахунків ВВП, що призводить до недооцінки економічного зростання.
Гана використовує базовий рік ВВП, якому вже 11 років.
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12.07.2025 00:16 Відповісти
Ну да . Два ящика бананов продадут , и вложат ,деньги в дроны .
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11.07.2025 23:04 Відповісти
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11.07.2025 23:10 Відповісти
Чому б і ні? Після війни, наші хлопці можуть і Африку взяти під захист.
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11.07.2025 23:20 Відповісти
***-я-я, людоеды спонсируют, дожили.
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11.07.2025 23:21 Відповісти
Краще сюди їх запросив би, пожерли б усіх кацапів
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11.07.2025 23:38 Відповісти
УВАГА!
warvik war - зебот.
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11.07.2025 23:38 Відповісти
ого як тебе проняйло.
Ти певне теж не читач а письменник?))
"Не пишіть дурню.
Я проживаю в Республіці Франція з 2017 року.
А на минулих виборах "топив" за Сивочолого (без іронії мене тут наші ще тортурували насмішками)."
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11.07.2025 23:46 Відповісти
Це дно.
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12.07.2025 00:12 Відповісти
А ми сміялися з Лаврова, який буси з Африки привозив. 😁
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12.07.2025 00:16 Відповісти
 
 