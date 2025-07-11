Гана готова профінансувати виробництво дронів в Україні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 11 липня провів телефонну розмову з лідером Гани Драмані Магамою. Африканська країна готова фінансувати українське виробництво БПЛА.

Про це глава української держави повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми однаково зацікавлені в розвитку двосторонньої співпраці. Обговорили сфери, у яких уже зараз можемо поглибити партнерство. Передусім говорили про співробітництво в агропромисловому комплексі та створення продовольчого логістичного хабу в Гані", - зазначив він.

Президенти домовилися організувати зустріч на рівні міністрів, і "найближчим часом українська команда поїде до Гани".

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"Є інтерес Гани також до наших технологій, виробництва різних типів дронів і досвіду, який Україна здобула в умовах цієї війни. Гана готова фінансувати наше виробництво, а ми готові допомогти нашим партнерам зробити їхні кордони захищеними", - розповів Зеленський.

Він також запросив президента Магаму приїхати в Україну.