Силы ПВО работают в Киеве на фоне атаки российских беспилотников
Поздно вечером 11 июля в Киеве работали Силы противовоздушной по российским беспилотникам.
Об этом сообщил в телеграм мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Силы ПВО работают на Троещине по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", - сказано в сообщении.
Напомним, что вечером 11 июля российские оккупанты запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.
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показать весь комментарий11.07.2025 23:34 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Степан Степанов #601090
показать весь комментарий11.07.2025 23:36 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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