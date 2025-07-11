РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7889 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Киев
397 2

Силы ПВО работают в Киеве на фоне атаки российских беспилотников

ПВО работает по дронам в столице

Поздно вечером 11 июля в Киеве работали Силы противовоздушной по российским беспилотникам.

Об этом сообщил в телеграм мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Силы ПВО работают на Троещине по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", - сказано в сообщении.

Напомним, что вечером 11 июля российские оккупанты запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Читайте также: Россияне запустили ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

беспилотник (3910) Киев (25857) ПВО (2936)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А є якийсь ефект з "уражень" заводів по виробництву шахедів і деталей до них, про які вже декілька разів відзвітовували в ГУР?
показать весь комментарий
11.07.2025 23:34 Ответить
Є. Шахедів з кожним днем все більше.
показать весь комментарий
11.07.2025 23:36 Ответить
 
 