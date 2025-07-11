Силы ПВО работают в Киеве на фоне атаки российских беспилотников

Поздно вечером 11 июля в Киеве работали Силы противовоздушной по российским беспилотникам.

Об этом сообщил в телеграм мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Силы ПВО работают на Троещине по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", - сказано в сообщении.

Напомним, что вечером 11 июля российские оккупанты запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Читайте также: Россияне запустили ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы (обновлено)